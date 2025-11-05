R o m a , 5 n o v ( A d n k r o n o s ) - " L a L i b i a , c o n l a d e c i s i o n e d e l l a s u a P r o c u r a g e n e r a l e d i d i s p o r r e l a c u s t o d i a c a u t e l a r e d e l g e n e r a l e A l m a s r i , a c c u s a t o d i o m i c i d i o e v i o l a z i o n i d e i d i r i t t i u m a n i , d i m o s t r a d i e s s e r e o g g i p i ù a v a n t i d e l n o s t r o P a e s e n e l l a d i f e s a d e l l a g i u s t i z i a e d e l l a l e g a l i t à " . L o d i c e l a c a p o g r u p p o d e m o c r a t i c a n e l l a G i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i a p r o c e d e r e d e l l a C a m e r a A n t o n e l l a F o r a t t i n i . " M e n t r e a T r i p o l i s i p e r s e g u o n o i r e s p o n s a b i l i d i g r a v i c r i m i n i , i n I t a l i a s i l i b e r a n o e s i t e n t a d i g i u s t i f i c a r e l ’ i n g i u s t i f i c a b i l e , a r r i v a n d o p e r s i n o a s o l l e v a r e u n c o n f l i t t o d i a t t r i b u z i o n i d a v a n t i a l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e p e r c o p r i r e s c e l t e p o l i t i c h e e m o r a l i i n d i f e n d i b i l i - p r o s e g u e - . U n s i m i l e g e s t o r a p p r e s e n t e r e b b e u n ’ o n t a d i f f i c i l m e n t e c a n c e l l a b i l e p e r l e n o s t r e i s t i t u z i o n i e p e r l ’ i m m a g i n e d e l l ’ I t a l i a n e l m o n d o . A q u e s t o p u n t o , s a r e b b e b e n e c h e l a m a g g i o r a n z a s i f e r m a s s e . L a g i u s t i z i a n o n p u ò e s s e r e p i e g a t a a l p o t e r e p o l i t i c o " .