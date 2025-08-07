R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ L a P r e s i d e n t e M e l o n i e i l M i n i s t r o N o r d i o d i c h i a r a n o p u b b l i c a m e n t e d i n o n a v e r e p a u r a e d i e s s e r e r e s p o n s a b i l i d e l l e p r o p r i e a z i o n i . B e n e . A l l o r a c h i e d i a m o l o r o e a l l a m a g g i o r a n z a d i n o n o s t a c o l a r e i n a l c u n m o d o i l l a v o r o d e l T r i b u n a l e d e i M i n i s t r i e d i c a n o n o a l l o s c u d o p e n a l e p e r i m i n i s t r i e i l s o t t o s e g r e t a r i o M a n t o v a n o . A b b i a n o i l c o r a g g i o d i a f f e r m a r e , s i n d a o r a , c h e r i n u n c e r a n n o a q u a l s i a s i f o r m a d i s c u d o p a r l a m e n t a r e . N e s o n o c a p a c i ? P e r c h é , i n c a s o c o n t r a r i o , t u t t e l e d i c h i a r a z i o n i d i f e r m e z z a e r e s p o n s a b i l i t à r i s u o n e r a n n o c o m e v u o t a p r o p a g a n d a ” . C o s ì i n u n a n o t a d e i d e p u t a t i d e l P d n e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l l a C a m e r a .