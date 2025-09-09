R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ N o i s i a m o g a r a n t i s t i , l a v i c e n d a è t u t t a p o l i t i c a . I l g o v e r n o h a m e n t i t o s u l c a s o A l m a s r i , v e n g a n o a d i r e l a v e r i t à ” . L o h a d e t t o l a s e n a t r i c e R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i I t a l i a V i v a , p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i d e l l ’ a v v i s o d i g a r a n z i a a l l a c a p o d i g a b i n e t t o d e l m i n i s t r o N o r d i o G i u s i B a r t o l o z z i p e r l a v i c e n d a A l m a s r i . “ I l g o v e r n o d e v e r i f e r i r e a l P a r l a m e n t o , d i r e c o s a è d a v v e r o a c c a d u t o , s m e t t e r e d i a t t o r c i g l i a r s i n e i c a v i l l i , e f a r e u n a o p e r a z i o n e d i m a s s i m a t r a s p a r e n z a n e i c o n f r o n t i d e l p a e s e . M a n d a r e a c a s a u n t o r t u r a t o r e c o n u n v o l o d i s t a t o – c o n c l u d e P a i t a – è q u a l c o s a d i i n d e c o r o s o , s u c u i v a n e c e s s a r i a m e n t e f a t t a c h i a r e z z a ” .