R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n t o e m e r g e s u l c a s o A l m a s r i è d i u n a g r a v i t à e s t r e m a . I l g o v e r n o a v r e b b e o p e r a t o p e r c o p r i r e l a m i l i z i a l i b i c a c o n c u i , c o m e s e m b r a a c c e r t a r e l ’ i s t r u t t o r i a d e l T r i b u n a l e d e i m i n i s t r i , a v r e b b e r a f f o r z a t o i r a p p o r t i n e l l ’ u l t i m o a n n o , a r r i v a n d o d i f a t t o a d a p p a l t a r e a q u e s t i g r u p p i l a g e s t i o n e d e i f l u s s i m i g r a t o r i e , a q u a n t o p a r e , a n c h e l a s i c u r e z z a d e g l i i t a l i a n i i n L i b i a ” . C o s ì i l d e p u t a t o d e m o c r a t i c o M a t t e o O r f i n i c o m m e n t a i c o n t e n u t i d e l l a s e d u t a d i i e r i d e l l a G i u n t a d e l l e a u t o r i z z a z i o n i a p r o c e d e r e s u l c a s o A l m a s r i , c h e d a o g g i s o n o d i s p o n i b i l i n e i r e s o c o n t i u f f i c i a l i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . “ A q u a n t o p a r e , l a l i b e r a z i o n e d i A l m a s r i è s t a t a l a p r o b a b i l e c o n t r o p a r t i t a d i u n r i c a t t o s u b i t o d a l G o v e r n o g u i d a t o d a G i o r g i a M e l o n i : l a s t e s s a c h e , a l m o m e n t o d e l s u o i n s e d i a m e n t o , a v e v a s o l e n n e m e n t e d i c h i a r a t o d i n o n e s s e r e r i c a t t a b i l e . S e q u e s t a r i c o s t r u z i o n e f o s s e c o n f e r m a t a – c o n c l u d e O r f i n i – s e r v e u n i m m e d i a t o c h i a r i m e n t o i n P a r l a m e n t o ” .