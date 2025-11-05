R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e è s t a t o a r r e s t a t o è l o s t e s s o u o m o c h e N o r d i o h a f a t t o s c a r c e r a r e e c h e i l g o v e r n o h a f a t t o r i a c c o m p a g n a r e i n L i b i a s u v o l o d i S t a t o . A l m a s r i è s t a t o r i t e n u t o u n s o g g e t t o m e r i t e v o l e d i e s s e r e r i p o r t a t o a c a s a i n q u a n t o g a r a n t e d e i n o s t r i d i r i t t i i n L i b i a . E l a L i b i a q u e l c r i m i n a l e l o h a a r r e s t a t o . V o r r e m m o c h e i l g o v e r n o s p i e g a s s e , p e r c h è q u e l l o c h e è a v v e n u t o è d i u n a g r a v i t à i n a u d i t a " . L o h a d e t t o F e d e r i c o C a f i e r o d e R a h o d e i 5 S t e l l e c h i e d e n d o i n a u l a a l l a C a m e r a a l g o v e r n o d i " r i f e r i r e c o n u r g e n z a " . U n a r i c h i e s t a c u i s i s o n o a s s o c i a t e a n c h e l e a l t r e o p p o s i z i o n i . " L e n o s t r e f o r z e d e l l ' o r d i n e h a n n o a r r e s t a t o u n t o r t u r a t o r e e s t u p r a t o r e m a i l g o v e r n o h a d e c i s o d i l i b e r a r l o " p e r c h è " l a L i b i a c i s t a v a r i c a t t a n d o . A v e t e f a t t o l a f i g u r a d i A l m a s r i " , i n c a l z a M a r c o G r i m a l d i d i A v s . Q u i n d i i l P d c o n D e b o r a S e r r a c c h i a n i : " M e l o n i d i s s e c h e a v r e b b e i n s e g u i t o i t r a f f i c a n t i i n t u t t o i l g l o b o t e r r a c q u e o m a u n o c h e l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , c h e r i n g r a z i a m o , a v e v a a r r e s t a t o l o h a l i b e r a t o . N o i a b b i a m o l a n e c e s s i t à d i r e c u p e r a r e l a c r e d i b i l i t à d e l n o s t r o P a e s e . S i e t e f u g g i t i a l l e r e s p o n s a b i l i t à g i u d i z i a r i e , n o n p o t e t e f u g g i r e d a q u e l l e p o l i t i c h e . E q u e s t a r e s p o n s a b i l i t à c e l ' a v e t e t u t t a a d d o s s o " . S e r r a c c h i a n i c h i e d e i n o l t r e a l l a m a g g i o r a n z a d i f e r m a r s i s u l c o n f l i t t o d i a t t r i b u z i o n i d a v a n t i a l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e , a t t o c h e n e c e s s i t e r e b b e u n p a s s a g g i o p a r l a m e n t a r e : " C r e e r e b b e u l t e r i o r e i g n o m i n i a , f e r m a t e v i " . A n c h e I t a l i a V i v a c o n D a v i d e F a r a o n e è i n t e r v e n u t a i n a u l a : " A v e t e p e r s o l a f a c c i a e l ' a v e t e f a t t a p e r d e r e a l l ' I t a l i a . N o n m a n d a t e c i p i ù T a j a n i , s o r t e g g i a t e u n m i n i s t r o a c a s o c h e c i v e n g a a d i r e c h e i l g o v e r n o h a s b a g l i a t o e c h i e d a s c u s a a i t a l i a n i " . S i u n i s c e a l l a r i c h i e s t a a l g o v e r n o d i r i f e r i r e a n c h e B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a d i P i ù E u r o p a : " V e n i t e i n a u l a a s p i e g a r e e a c h i e d e r e s c u s a " . I n f i n e M a t t e o R i c h e t t i d i A z i o n e : " L a L i b i a d a n d o c o r s o a l l a r i c h i e s t a d e l l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e h a a r r e s t a t o A l m a s r i . C r e d o c i s i a m o l t o s u c u i r i f l e t t e r e " .