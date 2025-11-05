R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o n i l g o v e r n o d i G i o r g i a M e l o n i s i a m o a r r i v a t i a l p u n t o d i d o v e r c i a f f i d a r e a l l e a u t o r i t à l i b i c h e p e r a s s i c u r a r e A l m a s r i a l l a g i u s t i z i a . M e n t r e i l n o s t r o g o v e r n o l o l i b e r a v a e l o r i p o r t a v a i n p a t r i a c o n t u t t i g l i o n o r i d i u n v o l o d i S t a t o , d i c e n d o d i t e m e r e r i t o r s i o n i c o n t r o i l n o s t r o P a e s e o d a n d o l a c o l p a a i g i u d i c i c a t t i v i d e l l a C p i , l a m a g i s t r a t u r a l i b i c a c o n t e s t a r e a t i g r a v i s s i m i a l c r i m i n a l e A l m a s r i . P e r c o l p a d e l g o v e r n o M e l o n i o r m a i l ' I t a l i a s i a b b a s s a a i l i v e l l i d e g l i s t a t i c a n a g l i a " . C o s ì l e c a p o g r u p p o M 5 s n e l l e c o m m i s s i o n i G i u s t i z i a d i C a m e r a e S e n a t o V a l e n t i n a D ' O r s o e A d a L o p r e i a t o .