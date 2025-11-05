R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C a p i s c o c h e l a f r e t t a n o n s i a u n a b u o n a c o n s i g l i e r a , m a l a g a r a d i d i c h i a r a z i o n i d a p a r t e d e l l e o p p o s i z i o n i s u l l a v i c e n d a ' A l m a s r i ' d i m o s t r a , a n c o r a u n a v o l t a , l a s u p e r f i c i a l i t à c o n c u i v e n g o n o a f f r o n t a t e d e t e r m i n a t e q u e s t i o n i g i u r i d i c h e , c h e i n v e c e m e r i t e r e b b e r o b e n a l t r a a t t e n z i o n e " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , D a r i o I a i a , c a p o g r u p p o i n G i u n t a A u t o r i z z a z i o n i a p r o c e d e r e . " C o l p i s c e , i n f a t t i , c o m e g l i e s p o n e n t i d i m i n o r a n z a s o t t o v a l u t i n o - p r o s e g u e - n o n s o s e v o l u t a m e n t e o m e n o , u n a s p e t t o m o l t o i m p o r t a n t e n e l l a v i c e n d a , v a l e a d i r e c h e n e l l e r i u n i o n i s v o l t e a p a r t i r e d a l 1 9 g e n n a i o 2 0 2 5 t r a i m i n i s t r i e d i c a p i d e l l ’ i n t e l l i g e n c e e d e l l a P o l i z i a , u n o d e g l i e l e m e n t i d i r i m e n t i o g g e t t o d i v a l u t a z i o n e , o l t r e a q u e l l o p r i o r i t a r i o i n e r e n t e a l l a t u t e l a d e l l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i e d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e i n L i b i a , s i a s t a t a l a r i c h i e s t a d i e s t r a d i z i o n e a v a n z a t a d a l l a P r o c u r a G e n e r a l e L i b i c a n e i c o n f r o n t i d i A l m a s r i , r i s u l t a n t e a n c h e d a g l i a t t i d e l T r i b u n a l e d e i M i n i s t r i . R i c h i e s t a s i n o r a m a i c o n s i d e r a t a a p p i e n o i n q u a n t o r i t e n u t a n o n c r e d i b i l e " . " L a P r o c u r a G e n e r a l e L i b i c a , n e l l ’ i s t a n z a , a p p u n t o , r i v e n d i c a v a l a p r o p r i a c o m p e t e n z a a d i n d a g a r e e p e r q u e s t o a v a n z a v a r i c h i e s t a d i e s t r a d i z i o n e . O r a , l ’ a r r e s t o d i A l m a s r i , d a p a r t e d e l l a P r o c u r a , d i m o s t r a c o m e l a r i c h i e s t a f o s s e a s s o l u t a m e n t e f o n d a t a e c o m e , a n c h e d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a , i l G o v e r n o i t a l i a n o a b b i a v i s t o g i u s t o e d a g i t o c o r r e t t a m e n t e , c o n s e g n a n d o a l l a L i b i a i l g e n e r a l e " , c o n c l u d e .