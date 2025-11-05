R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e i l g o v e r n o i t a l i a n o h a f a t t o l i b e r a r e e f u g g i r e u n c r i m i n a l e r e s p o n s a b i l e d i o m i c i d i , s t u p r i e t o r t u r e , p e r s i n o l a L i b i a d i m o s t r a d i e s s e r e p i ù a v a n t i d e l l ’ I t a l i a n e l l a d i f e s a d e l l a l e g a l i t à . L a P r o c u r a g e n e r a l e d e l l a L i b i a h a i n f a t t i o r d i n a t o l a c u s t o d i a c a u t e l a r e i n c a r c e r e d e l g e n e r a l e A l m a s r i , e x c a p o d e l l a s i c u r e z z a d e l l e c a r c e r i d i T r i p o l i , a c c u s a t o d i o m i c i d i o e v i o l a z i o n i d e i d i r i t t i u m a n i n e i c o n f r o n t i d i d i e c i d e t e n u t i . L ’ e x f u n z i o n a r i o , g i à r i c e r c a t o d a l l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e , è s t a t o d e f e r i t o a l g i u d i z i o d e l t r i b u n a l e l i b i c o " . C o s ì u n a n o t a d e l c a p o g r u p p o d e l P d i n c o m m i s s i o n e e g i u s t i z i a d e l l a c a m e r a , F e d e r i c o G i a n a s s i . " M e n t r e l a P r o c u r a l i b i c a a g i s c e c o n t r o c h i s i è m a c c h i a t o d i c r i m i n i c o n t r o l ’ u m a n i t à , i l g o v e r n o i t a l i a n o , c h e s i p r o c l a m a ' d i f e n s o r e d e i v a l o r i o c c i d e n t a l i ' , h a i n v e c e s c e l t o d i n o n c o n s e g n a r e a l l a c o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e u n p e r i c o l o s o c r i m i n a l e , t r a d e n d o l e v i t t i m e e o f f e n d e n d o l a m e m o r i a d i c h i h a s o f f e r t o s o t t o l a v i o l e n z a e l ’ a b u s o d i p o t e r e . È u n p a r a d o s s o c h e o g g i s i a l a L i b i a a d a r e l e z i o n i d i g i u s t i z i a a l l ’ I t a l i a . I l G o v e r n o M e l o n i d e v e v e r g o g n a r s i " , c o n c l u d e .