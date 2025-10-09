R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O r m a i l a s i n i s t r a i t a l i a n a s e m b r a c o m e W i l l y i l C o y o t e , c h e n e i c a r t o n i a n i m a t i c e r c a v a d i f a r e f u o r i ‘ B e e p B e e p ’ e , i n v e c e , p o i l e c o s e v o l g e v a n o s e m p r e a l p e g g i o p e r l u i . H a n n o c a v a l c a t o u n a i n s e n s a t a o f f e n s i v a g i u d i z i a r i a c o n t r o i l g o v e r n o p e r l a v i c e n d a A l m a s r i e n e l v o t o p a r l a m e n t a r e , a i v o t i d e l c e n t r o d e s t r a , g i u s t a m e n t e a n d a t i a s o s t e g n o d i N o r d i o , P i a n t e d o s i , M a n t o v a n o , s e n e s o n o a g g i u n t i a l t r i d e l l e m i n o r a n z e , g r a z i e a l l o s c r u t i n i o s e g r e t o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i . " S o n o i c a m p i o n i d e l l e s c e l t e s b a g l i a t e , d e l l e p e r s e c u z i o n i i n f o n d a t e , d e l l e o f f e n s i v e f a l l i t e . A n c h e n e l l a s i n i s t r a c ' è c h i h a c o n d i v i s o l e b u o n e r a g i o n i d e l c e n t r o d e s t r a . S p e r i a m o c h e i b u g i a r d i e i s e g u a c i d e l l a A l b a n e s e m e d i t i n o s u q u e s t o u l t e r i o r e f a l l i m e n t o . M a n o n n e s i a m o c e r t i e q u i n d i l i a s p e t t i a m o a l l a p r o s s i m a i m p r e s a d e g n a d i e m u l a r e i d i s a s t r i d i W i l l y i l C o y o t e " , c o n c l u d e .