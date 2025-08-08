R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " I n r e l a z i o n e a c o m m e n t i o d o m a n d e c h e m i v e n g o n o r i v o l t i , t e n g o a p r e c i s a r e u n a q u e s t i o n e p r o c e d u r a l e m o l t o i m p o r t a n t e : l a p o s i z i o n e d e l s o t t o s e g r e t a r i o M a n t o v a n o s i è t r o v a t a a l l ’ e s a m e d e l T r i b u n a l e d e i M i n i s t r i e p o i d e l l a G i u n t a d e l l e a u t o r i z z a z i o n i s o l o e s o l t a n t o i n q u a n t o l e g a t a a q u e l l a d e l M i n i s t r o N o r d i o - s e f o s s e s t a t o p r e s e n t e n e l c a s o s o l o P i a n t e d o s i , m i n i s t r o n o n p a r l a m e n t a r e , s a r e b b e i n t e r v e n u t a l a G i u n t a d e l S e n a t o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a g i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i d e l l a C a m e r a D e v i s D o r i . " D i v e r s a m e n t e , l a G i u n t a d i M o n t e c i t o r i o n o n a v r e b b e a v u t o a l c u n t i t o l o a v a l u t a r e l ’ a u t o r i z z a z i o n e a d u n p r o c e d i m e n t o g i u d i z i a r i o d i u n s o t t o s e g r e t a r i o n o n p a r l a m e n t a r e . L a G i u n t a i n t e r v i e n e n e i c a s i d e g l i a p p a r t e n e n t i a l l a C a m e r a , e d e v e n t u a l m e n t e , c o m e i n q u e s t a c i r c o s t a n z a , s i t r o v a a d a p p l i c a r e l ' a r t . 9 6 C o s t i t u z i o n e e l a l e g g e c o s t i t u z i o n a l e n . 1 d e l 1 9 8 9 : c i o è l a c o m p e t e n z a d e l T r i b u n a l e M i n i s t r i p e r N o r d i o e P i a n t e d o s i h a ' t r a s c i n a t o ' M a n t o v a n o i n q u a n t o è u n i c o i l p r o c e d i m e n t o . C o s ì s a r e b b e a v v e n u t o a n c h e s e v i f o s s e r o s t a t i a l t r i i p o t e t i c i i n d a g a t i s e m p r e p e r i l m e d e s i m o p r o c e d i m e n t o , c i o è a n c h e i n q u e l c a s o l a l o r o p o s i z i o n e s a r e b b e s t a t a a l n o s t r o v a g l i o “ .