R o m a , 1 8 s e t ( A d n k r o n o s ) - " S o n o s t a t o c r i t i c a t o p e r a v e r u s a t o i l t e r m i n e u l t r o n e o , c h e r i v e n d i c o " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a G i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i D e v i s D o r i r e p l i c a n d o a l l a m a g g i o r a n z a s u l c a s o A l m a s r i . " L a r i c h i e s t a d e l l a m a g g i o r a n z a è p a s s a t a e o r a i n o l t r e r ò l a r i c h i e s t a d i c h i a r i m e n t i a l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a " , h a c h i a r i t o D o r i s p i e g a n d o : " H o i n o l t r e v o l u t o p r e c i s a r e d u r a n t e l a s e d u t a c h e l a r i c h i e s t a d i c h i a r i m e n t i a p r o c u r a e t r i b u n a l e d e i m i n i s t r i a v a n z a t a d a i c o l l e g h i d e l l a m a g g i o r a n z a a p p a r e a s s o l u t a m e n t e u l t r o n e a r i s p e t t o a l l ’ o g g e t t o d e l l a d o m a n d a d i a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e n e i c o n f r o n t i d e i m i n i s t r i N o r d i o e P i a n t e d o s i n o n c h é d e l s o t t o s e g r e t a r i o M a n t o v a n o " . " E s s a , i n f a t t i , c o n c e r n e l a p o s i z i o n e d e l l a d o t t o r e s s a B a r t o l o z z i l a q u a l e n o n r i s u l t a a c c u s a t a d i a l c u n r e a t o m i n i s t e r i a l e a i s e n s i d e l l ’ a r t i c o l o 9 6 d e l l a C o s t i t u z i o n e e d è p e r t a n t o u l t r o n e a a l l a r i c h i e s t a f o r m u l a t a d a l t r i b u n a l e d e i M i n i s t r i . L a G i u n t a i n f a t t i e n t r o i l 3 0 s e t t e m b r e s i e s p r i m e r à e s c l u s i v a m e n t e s u i c a s i N o r d i o , P i a n t e d o s i e M a n t o v a n o : r i b a d i s c o c h e a l m o m e n t o u n c a s o B a r t o l o z z i i n G i u n t a n o n c ' è ” .