R o m a , 2 2 g e n ( A d n k r o n o s ) - E ' p r o s e g u i t o a n c h e o g g i , n e l l a r i u n i o n e d e l l ' U f f i c i o d i p r e s i d e n z a d e l l a C a m e r a , l a d i s c u s s i o n e s u l c a s o B a r t o l o z z i n e l l ' a m b i t o d e l l a v i c e n d a A l m a s r i . E r a s t a t a l a G i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i d i M o n t e c i t o r i o a v o t a r e p e r s o l l e v a r e i l c o n f l i t t o d i a t t r i b u z i o n i s u l l a v i c e n d a c h e h a c o i n v o l t o a n c h e i l c a p o d i G a b i n e t t o d e l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a . L a p r o s s i m a s e d u t a d e l l ' U f f i c i o d i p r e s i d e n z a , d i p r o s s i m a c o n v o c a z i o n e , s a r à q u e l l o i n c u i s i v o t e r à .