R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a C a m e r a h a n e g a t o l ' a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e n e i c o n f r o n t i d e l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , C a r l o N o r d i o ; d e l l ' I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i ; e d e l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , A l f r e d o M a n t o v a n o , p e r l a v i c e n d a d e l r i m p a t r i o i n L i b i a d i N j e e m O s a m a H a b i s h A l m a s r i . P e r q u a n t o r i g u a r d a i l G u a r d a s i g i l l i s u 3 6 3 p r e s e n t i , l a p r o p o s t a d i d i n i e g o è s t a t a a p p r o v a t a c o n 2 5 1 s ì e 1 1 7 n o . P e r i l t i t o l a r e d e l V i m i n a l e i f a v o r e v o l i s o n o s t a t i 2 5 6 i c o n t r a r i 1 0 6 . P e r M a n t o v a n o i n f i n e 2 5 2 f a v o r e v o l i e 1 1 2 c o n t r a r i , s u 3 6 6 p r e s e n t i .