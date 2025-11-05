R o m a , 5 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o i t a l i a n o h a t r a t t a t o c o n g u a n t i d i v e l l u t o u n t o r t u r a t o r e c h e o g g i i l s u o p a e s e , l a L i b i a , h a a r r e s t a t o . U n o s c h i a f f o a l m i n i s t r o N o r d i o e a g l i a l t r i m i n i s t r i c o i n v o l t i c h e m a i r i s p o n d e r a n n o d i u n a d e c i s i o n e c h e h a o s t a c o l a t o l a C o r t e P e n a l e i n t e r n a z i o n a l e e i m p e d i t o c h e s i f a c e s s e g i u s t i z i a d e l l e s o f f e r e n z e i n f l i t t e a c e n t i n a i a d i p e r s o n e f i n i t e n e l l e m a n i d i A l m a s r i a c c u s a t o d i t o r t u r e e c r i m i n i c o n t r o l ’ u m a n i t à . C o s ì h a n n o g e t t a t o d i s c r e d i t o s u l l e i s t i t u z i o n i c o i n v o l g e n d o a n c h e i l p a r l a m e n t o p e r c r e a r s i u n o s c u d o e n o n r i s p o n d e r e d e l l o r o o p e r a t o " . L o d i c e C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i .