R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ L a d i c h i a r a z i o n e d e l m i n i s t r o N o r d i o è i l p r e l u d i o a u n a n o r m a p e r g a r a n t i r e l ’ i m m u n i t à a l c a p o d i g a b i n e t t o B a r t o l o z z i . N o r d i o a f f e r m a c h e B a r t o l o z z i h a a g i t o p e r s u o c o n t o , i n t u t t o e p e r t u t t o , p r e f i g u r a n d o c o s ì l ’ e s t e n s i o n e f o r z a t a d e l l a l e g g e 2 1 9 / 8 9 a n c h e a l l a s u a c a p o d i g a b i n e t t o . D o m a n d o a N o r d i o : è s t a t o f o r s e l u i a s u g g e r i r e a i d i r i g e n t i d e l m i n i s t e r o d i c o m u n i c a r e t r a m i t e l ’ a p p d i m e s s a g g i s t i c a S i g n a l , u t i l i z z a t a a n c h e d a i c r i m i n a l i p e r e v i t a r e d i e s s e r e i n t e r c e t t a t i ? " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " Q u e s t o g o v e r n o s t a c o s t r u e n d o u n s i s t e m a d i i m m u n i t à c h e , d a l l ’ e l i m i n a z i o n e d e l r e a t o d i a b u s o d ’ u f f i c i o a l l a r i d u z i o n e d e l l e i n t e r c e t t a z i o n i d a p a r t e d e l l e f o r z e d i p o l i z i a , m i r a a g a r a n t i r e l ’ i m p u n i t à a u n a p o l i t i c a c h e s i r i t i e n e a l d i s o p r a d e l l a l e g g e . S i c o m p o r t a n o c o m e T h e U n t o u c h a b l e s , a p r e n d o c o s ì u n a f e r i t a n e l l e n o s t r e i s t i t u z i o n i d e m o c r a t i c h e , d a p a r t e d i c h i n o n v u o l e r i s p o n d e r e s u l l a g r a v i s s i m a l i b e r a z i o n e d i u n a s s a s s i n o e s t u p r a t o r e c o m e A l m a s r i ” .