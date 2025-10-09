R o m a , 9 o t t ( A d n k r o n o s ) - " S i e t e v e n u t i i n P a r l a m e n t o a c o s t r u i r e u n a s t r a t e g i a d e l l a b u g i a e d e l l a m e n z o g n a . C i s a r e m m o a s p e t t a t i c h e N o r d i o f o s s e v e n u t o q u i p e r c h i e d e r e s c u s a a l P a r l a m e n t o p e r l e b u g i e c h e h a p r o f e r i t o a l P a r l a m e n t o , è a n c o r a i n t e m p o m i n i s t r o " . L o h a d e t t o i n a u l a a l l a C a m e r a A n g e l o B o n e l l i , c h e n e l c o r s o d e l s u o i n t e r v e n t o s u l c a s o A l m a s r i h a m o s t r a t o a l c u n e f o t o d i u o m i n i e d o n n e t o r t u r a t e . " L e h a m a i v i s t e q u e s t e i m m a g i n i ? E ' i n u t i l e c h e v o l t i l a t e s t a , g l i e l e h a n n o f a t t e v e d e r e ? S o n o u o m i n i e d o n n e t o r t u r a t i e v o i a v e t e l i b e r a t o q u e s t o u o m o : v e r g o g n a t e v i " , h a d e t t o B o n e l l i r i v o l g e n d o s i a N o r d i o . " E ' i n u t i l e c h e a l z i i l s o p r a c c i g l i o , l e i h a d e t t o c o s e i n c r e d i b i l i . V o i r i d e t e , m a n o n c ' è p r o b l e m a , n o n a v e t e l a d e c e n z a d i c h i e d e r e s c u s a , s i e t e d e i b u g i a r d i , d o v e t e a v e r e r i s p e t t o d e l l e i s t i t u z i o n i e n o c e l ' a v e t e " , h a d e t t o t r a l ' a l t r o B o n e l l i r i v o l g e n d o s i s e m p r e a l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a e a i b a n c h i d e l l a m a g g i o r a n z a .