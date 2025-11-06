R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n t o s t a a c c a d e n d o i n q u e s t e o r e a T r i p o l i c o n f e r m a , a n c o r a u n a v o l t a , l a l u c i d i t à e l a f e r m e z z a c o n c u i i l g o v e r n o g u i d a t o d a G i o r g i a M e l o n i a f f r o n t a a n c h e l e q u e s t i o n i p i ù c o m p l e s s e d e l l a p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e . L a c a t t u r a d i A l m a s r i d a p a r t e d e l l e a u t o r i t à l i b i c h e d i m o s t r a c h e l a l i n e a s e g u i t a d a l l ’ I t a l i a e r a q u e l l a c o r r e t t a . I l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i e i m i n i s t r i c o m p e t e n t i h a n n o g e s t i t o c o n e q u i l i b r i o e f e r m e z z a u n a v i c e n d a d e l i c a t a , s e m p r e n e l p i e n o r i s p e t t o d e l d i r i t t o e d e g l i i n t e r e s s i n a z i o n a l i " . C o s ì i l s e n a t o r e G i a n n i B e r r i n o , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a P a l a z z o M a d a m a .