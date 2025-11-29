G i a k a r t a , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L e a l l u v i o n i d e v a s t a n o I n d o n e s i a e S r i L a n k a . E ' s a l i t o a o l t r e 2 0 0 m o r t i i l b i l a n c i o d e l l e i n o n d a z i o n i e d e l l e f r a n e c h e h a n n o c o l p i t o l ' I n d o n e s i a . L o h a r i f e r i t o I l h a m W a h a b , p o r t a v o c e d e l l a W e s t S u m a t r a R e g i o n a l D i s a s t e r M i t i g a t i o n A g e n c y , a g g i u n g e n d o c h e a l t r e 9 0 p e r s o n e r i s u l t a n o d i s p e r s e . " F i n o r a s o n o s t a t e r e g i s t r a t e 6 1 v i t t i m e e s t i a m o c e r c a n d o a l t r e 9 0 p e r s o n e " , h a d i c h i a r a t o r i f e r e n d o s i a l l a z o n a o c c i d e n t a l e d i S u m a t r a . N e l N o r d S u m a t r a , i n v e c e , s o n o m o r t e a l t r e 1 1 6 p e r s o n e , m e n t r e n e l l a p r o v i n c i a d i A c e h i l b i l a n c i o d e l l e v i t t i m e è d i a l m e n o 3 5 m o r t i , s e c o n d o i d a t i d i f f u s i d a l l ' a g e n z i a . I n S r i L a n k a s o n o a l m e n o 1 2 3 l e p e r s o n e c h e h a n n o p e r s o l a v i t a e 4 4 m i l a s o n o s t a t e s f o l l a t e a c a u s a d e l l e i n o n d a z i o n i e d e l l e f r a n e d o v u t e a l l e p i o g g e t o r r e n z i a l i . L o h a a n n u n c i a t o i l D i s a s t e r M a n a g e m e n t C e n t r e ( D m c ) a g g i u n g e n d o c h e a l t r e 1 3 0 p e r s o n e r i s u l t a n o s c o m p a r s e . I l d i r e t t o r e g e n e r a l e , S a m p a t h K o t u w e g o d a , h a d i c h i a r a t o a l l a s t a m p a a C o l o m b o c h e l e o p e r a z i o n i d i s o c c o r s o s o n o a n c o r a i n c o r s o a c a u s a d e l p a s s a g g i o d e l c i c l o n e D i t w a h , c h e s i s t a d i r i g e n d o v e r s o l a v i c i n a I n d i a . I l g o v e r n o d e l l o S r i L a n k a h a s c h i e r a t o l ' e s e r c i t o p e r s u p p o r t a r e l e o p e r a z i o n i d i s o c c o r s o . I f u n z i o n a r i d e l D m c h a n n o a f f e r m a t o c h e s i a s p e t t a n o l i v e l l i d i i n o n d a z i o n e s u p e r i o r i a q u e l l i r e g i s t r a t i n e l 2 0 1 6 , q u a n d o 7 1 p e r s o n e m o r i r o n o p e r l e i n o n d a z i o n i n e l l ' i s o l a . " R e s t i a m o p r o n t i a f o r n i r e u l t e r i o r e a i u t o e a s s i s t e n z a m a n m a n o c h e l a s i t u a z i o n e e v o l v e " , h a s c r i t t o i l p r i m o m i n i s t r o i n d i a n o N a r e n d r a M o d i s u X , d o p o c h e o g g i l ' I n d i a h a i n v i a t o u n a e r e o c a r i c o d i c i b o p e r l e p e r s o n e c o l p i t e d a l l ' i n o n d a z i o n e n e l l o S r i L a n k a .