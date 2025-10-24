R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N a s c e l ' A g o r à d e l l a p s i c o l o g i a : p e r l a p r i m a v o l t a l ' u n i v e r s i t à S t a t a l e d i M i l a n o p r o m u o v e u n p r o g e t t o s u i t e m i d e l l a p s i c o l o g i a d e d i c a t o a l l a c i t t a d i n a n z a . R e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l D i p o , D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a e d e m a t o - o n c o l o g i a , l ' i n i z i a t i v a p r e v e d e u n c i c l o d i 6 i n c o n t r i c h e s i t e r r a n n o a p a r t i r e d a l 4 n o v e m b r e p r e s s o l ' a t e n e o m e n e g h i n o , r e p l i c a n d o i l c o n c e p t d e l l a ' p o l i s g r e c a ' , u n a p i a z z a a p e r t a d o v e i c i t t a d i n i p o s s o n o a m p l i a r e l e p r o p r i e c o n o s c e n z e e c o l t i v a r e i l d i a l o g o . U n p r o g e t t o c h e e v i d e n z i a q u a n t o l a p s i c o l o g i a r a p p r e s e n t i o g g i u n a m b i t o p r i o r i t a r i o p e r l ' u n i v e r s i t à : l a S t a t a l e h a i n f a t t i l a n c i a t o 2 n u o v i c o r s i d i l a u r e a m a g i s t r a l e c h e , i n s i e m e a l l a t r i e n n a l e a p e r t a n e l 2 0 2 4 - c h e h a o t t e n u t o p i ù d i 1 . 0 0 0 r i c h i e s t e d i i s c r i z i o n e - v a n n o a c o m p l e t a r e l ' o f f e r t a f o r m a t i v a . G l i a p p u n t a m e n t i d i A g o r à v e d r a n n o l a p r e s e n z a d i a l c u n e t r a l e p i ù i m p o r t a n t i v o c i d e l p a n o r a m a c u l t u r a l e i t a l i a n o : l o p s i c o t e r a p e u t a M a s s i m o R e c a l c a t i , l a r e g i s t a A n d r é e R u t h S h a m m a h , i l m e d i c o e s c r i t t o r e M a r c o V e n t u r i n o , i l f i l o s o f o M a s s i m o C a c c i a r i , i l s a g g i s t a V i t t o r i o L i n g i a r d i . A t t r a v e r s o s e n s i b i l i t à c u l t u r a l e e r i g o r e s c i e n t i f i c o - s p i e g a n o d a l l ' a t e n e o - s a r à p o s s i b i l e a p p r o f o n d i r e t e m i c h e s p a z i a n o d a l l e e m o z i o n i ( l ' a m o r e , i l d o l o r e , i l d e s i d e r i o ) a l l ' a r t e , i l t e a t r o , l ' e s p e r i e n z a f i s i c a d e l c o r p o e l a c u r a d e l p a z i e n t e . G l i i n c o n t r i s i p r o t r a r r a n n o c o n c a d e n z a m e n s i l e , a e s c l u s i o n e d e l m e s e d i a p r i l e , f i n o a m a g g i o 2 0 2 6 . L ' i n i z i a t i v a è s t a t a p r e s e n t a t a u f f i c i a l m e n t e q u e s t a m a t t i n a c o n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a i n U n i M i . " L ' A g o r à d i p s i c o l o g i a r a p p r e s e n t a i n m a n i e r a e s e m p l a r e i l p a r a d i g m a d e l n o s t r o m a n d a t o i s t i t u z i o n a l e - d i c h i a r a M a r i n a B r a m b i l l a , r e t t r i c e d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o - c i o è s v i l u p p a r e n u o v a c o n o s c e n z a p e r m i g l i o r a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e , d e c l i n a n d o i l v a l o r e d e l l a r i f l e s s i o n e s c i e n t i f i c a e d e i d i v e r s i s a p e r i a n c h e i n l i n g u a g g i o c u l t u r a l e , i n a z i o n e c i v i l e , c a p a c e d i c o g l i e r e i b i s o g n i d e l n o s t r o t e m p o e d i p a r l a r e a t u t t i . L a n o s t r a i n i z i a t i v a v u o l e e s s e r e u n a p r o p o s t a p e r r i c o s t r u i r e i l v a l o r e d e l r i t r o v a r s i i n s i e m e e p e r r i f l e t t e r e s u a s p e t t i f o n d a m e n t a l i d e l l a n o s t r a e s i s t e n z a , s u l l e n o s t r e e m o z i o n i , a c c o m p a g n a t i d a v o c i a p p a s s i o n a t e e a p p a s s i o n a n t i d i a u t o r e v o l i e s p o n e n t i d e l p a n o r a m a c u l t u r a l e i t a l i a n o " . " L ' u n i v e r s i t à è , d a s e m p r e , i l c u o r e p u l s a n t e d e l l a c u l t u r a i n c i t t à - a f f e r m a G a b r i e l l a P r a v e t t o n i , p r o f e s s o r e s s a d i P s i c o l o g i a d e l l e d e c i s i o n i a l l a S t a t a l e , d e l e g a t a d a l l a r e t t r i c e p e r l a f o r m a z i o n e p s i c o l o g i c a d i a t e n e o e d i r e t t r i c e d e l l a D i v i s i o n e d i P s i c o n c o l o g i a d e l l o I e o , I s t i t u t o e u r o p e o d i o n c o l o g i a d i M i l a n o - I n s e g n a r e r e s t a l a n o s t r a m i s s i o n e p r i m a r i a , m a c r e d i a m o c h e l ' u n i v e r s i t à d e b b a a n d a r e o l t r e l a c a t t e d r a , i n t e r r o g a n d o l ' a n i m o u m a n o e c o n t r i b u e n d o a l l a s u a c r e s c i t a c o n u n a r i c c h e z z a n o n s o l o i n t e l l e t t u a l e , m a a n c h e u m a n a e s p i r i t u a l e e c o n u n f o r t e i m p a t t o c i v i c o . C o n l ' A g o r à a b b i a m o v o l u t o c r e a r e p e r l a p r i m a v o l t a u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o a p e r t o a t u t t i p e r r i f l e t t e r e i n s i e m e . P a r l e r e m o d i e m o z i o n i , a m o r e , d o l o r e e c u r a : t e m i c h e f a n n o p a r t e d e l l a v i t a d i c i a s c u n o . L ' u n i v e r s i t à S t a t a l e m o s t r a u n a n u o v a a t t e n z i o n e v e r s o l a p s i c o l o g i a , c h e n o n è s o l o m a t e r i a d i s t u d i o , m a a n c h e s t r u m e n t o d i i n t e r p r e t a z i o n e d e l m o n d o . I l c a l e n d a r i o d e g l i i n c o n t r i p r e v e d e , o l t r e a g l i a p p u n t a m e n t i ' f r o n t a l i ' , u n o s p e t t a c o l o t e a t r a l e , p e r c h é s i a m o c o n v i n t i d e l l a c a p a c i t à d e l l ' a r t e d i o f f r i r e p u n t i d i v i s t a n u o v i p e r r a c c o n t a r e e c o m p r e n d e r e l a m e n t e u m a n a " . " I l p e r c o r s o u n i r à v o c i d i v e r s e - s o t t o l i n e a P r a v e t t o n i - p s i c o t e r a p e u t i , f i l o s o f i , m e d i c i , s a g g i s t i , t u t t i n o m i b r i l l a n t i d e l l a c u l t u r a i t a l i a n a , p e r a v v i c i n a r e l e p e r s o n e a i g r a n d i t e m i d e l l a p s i c o l o g i a , r e n d e n d o q u e s t a d i s c i p l i n a p i ù v i c i n a e a c c e s s i b i l e . V o g l i a m o c h e l ' A g o r à d i v e n t i u n o s p a z i o a p e r t o , i n c l u s i v o , d o v e s i p o s s a i m p a r a r e a n c h e d a l d i a l o g o c o n i l p u b b l i c o e c r e s c e r e c o n i l t e m p o p e r d i v e n t a r e s e m p r e p i ù u n a p r e s e n z a s t r u t t u r a t a t r a g l i e v e n t i c u l t u r a l i n a z i o n a l i " . " I l p r o g e t t o a v v i a t o d a l l ' u n i v e r s i t à , a l q u a l e a b b i a m o v o l e n t i e r i c o l l a b o r a t o c o m e D i p o , è u n ' i n i z i a t i v a a m b i z i o s a c h e e v i d e n z i a q u a n t o l a p s i c o l o g i a s i a d i v e n t a t a u n t e m a c e n t r a l e p e r l a S t a t a l e - c o m m e n t a G i a n l u c a V a g o , d i r e t t o r e D i p o U n i M i - L ' A g o r à d e l l a p s i c o l o g i a n a s c e i n f a t t i i n u n m o m e n t o i m p o r t a n t e p e r i l n o s t r o a t e n e o , c h e a m p l i a l a p r o p r i a o f f e r t a f o r m a t i v a i n a m b i t o p s i c o l o g i c o . D o p o i l c o r s o d i l a u r e a t r i e n n a l e i n S c i e n z e p s i c o l o g i c h e p e r l a p r e v e n z i o n e e l a c u r a , c h e a b b i a m o l a n c i a t o l o s c o r s o a n n o e c h e h a r e g i s t r a t o u n a l t i s s i m o n u m e r o d i r i c h i e s t e d i i s c r i z i o n e , a b b i a m o i n f a t t i i s t i t u i t o 2 n u o v i c o r s i d i l a u r e a m a g i s t r a l e , i n P s i c o l o g i a i n s a n i t à e i n N e u r o p s i c o l o g i a c l i n i c a e s p e r i m e n t a l e , s e g n o d i u n i m p e g n o c r e s c e n t e v e r s o l a f o r m a z i o n e e d i u n a s e m p r e m a g g i o r e a t t e n z i o n e a l l a s a l u t e m e n t a l e e p s i c o l o g i c a . O g g i v o g l i a m o c h e l ' i n t e r e s s e e l a c u r i o s i t à d e i g i o v a n i p r o f e s s i o n i s t i s i c o n c e n t r i n o n o n s o l o s u l l a c u r a d e l c o r p o , m a a n c h e d e l l a m e n t e , s o p r a t t u t t o n e l c o n t e s t o m e d i c o - c l i n i c o , i n c u i l o s t a t o p s i c o l o g i c o d e l p a z i e n t e h a u n p e s o i m p o r t a n t e a n c h e n e l l ' a p p r o c c i o a l l e c u r e , n e l l ' a d e r e n z a a l l e t e r a p i e e , i n p a r t e , n e i r i s u l t a t i o t t e n u t i " . D i s e g u i t o i l c a l e n d a r i o d e g l i i n c o n t r i , c h e s i t e r r a n n o n e l l ' A u l a m a g n a d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o , i n v i a F e s t a d e l P e r d o n o 7 . L a p a r t e c i p a z i o n e è l i b e r a f i n o a e s a u r i m e n t o p o s t i : M a s s i m o R e c a l c a t i - L ' i n c o n s c i o a l l ' o p e r a ( 4 n o v e m b r e 2 0 2 5 , o r e 1 8 ) c o n ' C o m e i n t e r v i e n e l ' i n c o n s c i o n e l p r o c e s s o c r e a t i v o ? C o m e s i p u ò l e g g e r e u n ' o p e r a d ' a r t e a l l a l u c e d e l l a p s i c o a n a l i s i ? ' ; S p e t t a c o l o t e a t r a l e - L e z i o n e d ' a m o r e , c o n l a r e g i a d i A n d r é e R u t h S h a m m a h ( 5 d i c e m b r e 2 0 2 5 , o r e 1 8 ) , s u l t e a t r o c o m e s p e c c h i o d e l l a p s i c h e e s p a z i o d i m e s s a i n s c e n a d e l l e d o m a n d e p i ù i n t i m e ; M a s s i m o R e c a l c a t i - P a r a d i g m i d e l d e s i d e r i o ( 2 1 g e n n a i o 2 0 2 6 , o r e 1 8 ) s u ' Q u a l i d i v e r s e d e c l i n a z i o n i p o s s i a m o a t t r i b u i r e a l d e s i d e r i o s e c o n d o l a l e z i o n e d e l l a p s i c o a n a l i s i ? I n c h e s e n s o i l n o s t r o t e m p o s a r e b b e i l t e m p o d e l l a s u a e c l i s s i ? ' ; M a r c o V e n t u r i n o - I l p a z i e n t e e l a c u r a ( 6 f e b b r a i o 2 0 2 6 , o r e 1 8 ) c o n ' U n a r i f l e s s i o n e s u l s e n s o p r o f o n d o d e l l a r e l a z i o n e t e r a p e u t i c a t r a e t i c a , a s c o l t o e r e s p o n s a b i l i t à ' ; M a s s i m o C a c c i a r i - I l d o l o r e ( 1 1 m a r z o 2 0 2 6 , o r e 1 8 ) c o n ' I l d o l o r e c o m e e s p e r i e n z a f o n d a n t e d e l l ' u m a n o e o c c a s i o n e d i r i f l e s s i o n e s u l l ' e s i s t e n z a ' ; V i t t o r i o L i n g i a r d i - I l c o r p o : i n c a n t o e s p a v e n t o ( 1 4 m a g g i o 2 0 2 6 , o r e 1 8 ) c o n ' U n v i a g g i o n e l c o r p o n e l l a s u a v i t a f i s i c a e m e n t a l e : u n r a c c o n t o m e d i c o e p s i c o l o g i c o , u n a b u s s o l a p o e t i c a e p o l i t i c a p e r r i t r o v a r e , t r a t e c n o l o g i a e r e l a z i o n e , i l s e n s o d i c u r a e q u i n d i d e l l a v i t a ' .