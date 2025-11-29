R o m a , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l a C a m p a n i a ' L u i g i V a n v i t e l l i ' p r e s e n t e r à p u b b l i c a m e n t e l ’ o p e r a d e l l ’ a r t i s t a C h r i s t i a n L e p e r i n o , c o m m e m o r a t i v a d e l m a r t i r i o d e l B e a t o R o s a r i o L i v a t i n o , i n o c c a s i o n e d i u n c o n v e g n o d a l t i t o l o “ R o s a r i o L i v a t i n o , b e a t o , m a g i s t r a t o … u n g i o v a n e ” , c h e s i t e r r à i l p r o s s i m o 2 d i c e m b r e p r e s s o l ’ A u l a r i o d e l l ’ A t e n e o , i n v i a R . P e r l a 2 1 a S a n t a M a r i a C a p u a V e t e r e . D o n a t a d a l l a F o n d a z i o n e S a n G i u s e p p e d e i N u d i , l ’ i n s t a l l a z i o n e p e r m a n e n t e d e l m o n u m e n t o n e i l o c a l i d e l l ’ A t e n e o , a m b i s c e a d i n f o n d e r e n e g l i a n i m i d e i g i o v a n i i f e r m e n t i d e l l a v e r i t à e d e l l a g i u s t i z i a , i v a l o r i f o n d a m e n t a l i c h e h a n n o i s p i r a t o l a v i t a d e l g i o v a n e m a g i s t r a t o . I n t e r v e r r a n n o a l l ’ e v e n t o , p e r u n a r i f l e s s i o n e v i v a e p r o f o n d a s u l l a v i t a e s u l l ’ o p e r a t o d e l g i u d i c e L i v a t i n o , d o p o i s a l u t i i n t r o d u t t i v i d e l M a g n i f i c o R e t t o r e , p r o f e s s o r G i a n f r a n c o N i c o l e t t i e d e l V i c e p r e s i d e n t e d e l C e n t r o S t u d i R o s a r i o L i v a t i n o , d o t t . D o m e n i c o A i r o m a , i l S o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i , O n . A l f r e d o M a n t o v a n o , S . E . l ’ A r c i v e s c o v o d i C a p u a e V e s c o v o d i C a s e r t a , m o n s . P i e t r o L a g n e s e . L e c o n c l u s i o n i s a r a n n o a f f i d a t e a l l a P r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d ’ A p p e l l o d i N a p o l i , d o t t . s s a M a r i a R o s a r i a C o v e l l i . " U n u o m o d i l e g g e c h e h a s e r v i t o l o S t a t o c o n r i g o r e , e q u i l i b r i o e p r o f e s s i o n a l i t à - a f f e r m a i l R e t t o r e N i c o l e t t i - l a s u a g r a n d e z z a r i s i e d e v a n o n s o l o n e l l a s u a c o m p e t e n z a g i u r i d i c a , m a a n c h e e s o p r a t t u t t o n e l l a s u a i n t e g r i t à m o r a l e e n e l l a s u a p r o f o n d a f e d e c r i s t i a n a . S o n o p a r t i c o l a r m e n t e o r g o g l i o s o d i o s p i t a r e p r e s s o i l n o s t r o A t e n e o q u e s t o m o n u m e n t o c h e s a r à f o n t e d i i s p i r a z i o n e p e r n o i e s o p r a t t u t t o p e r i n o s t r i g i o v a n i e c h e i n f o n d e r à l o s t e s s o c o r a g g i o , l a s t e s s a r e t t i t u d i n e e l a s t e s s a d e d i z i o n e a l b e n e c o m u n e c h e h a n n o c a r a t t e r i z z a t o l a v i t a d e l G i u d i c e B e a t o " .