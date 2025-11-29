Roma, 29 nov. (Adnkronos) - LUniversità degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli' presenterà pubblicamente lopera dellartista Christian Leperino, commemorativa del martirio del Beato Rosario Livatino, in occasione di un convegno dal titolo Rosario Livatino, beato, magistrato un giovane, che si terrà il prossimo 2 dicembre presso lAulario dellAteneo, in via R. Perla 21 a Santa Maria Capua Vetere. Donata dalla Fondazione San Giuseppe dei Nudi, linstallazione permanente del monumento nei locali dellAteneo, ambisce ad infondere negli animi dei giovani i fermenti della verità e della giustizia, i valori fondamentali che hanno ispirato la vita del giovane magistrato. Interverranno allevento, per una riflessione viva e profonda sulla vita e sulloperato del giudice Livatino, dopo i saluti introduttivi del Magnifico Rettore, professor Gianfranco Nicoletti e del Vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, dott. Domenico Airoma, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Alfredo Mantovano, S.E. lArcivescovo di Capua e Vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese. Le conclusioni saranno affidate alla Presidente della Corte dAppello di Napoli, dott.ssa Maria Rosaria Covelli. "Un uomo di legge che ha servito lo Stato con rigore, equilibrio e professionalità - afferma il Rettore Nicoletti - la sua grandezza risiedeva non solo nella sua competenza giuridica, ma anche e soprattutto nella sua integrità morale e nella sua profonda fede cristiana. Sono particolarmente orgoglioso di ospitare presso il nostro Ateneo questo monumento che sarà fonte di ispirazione per noi e soprattutto per i nostri giovani e che infonderà lo stesso coraggio, la stessa rettitudine e la stessa dedizione al bene comune che hanno caratterizzato la vita del Giudice Beato".