R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ’ a l l a t t a m e n t o a l s e n o è u n v e r o i n v e s t i m e n t o p e r i l b e n e s s e r e d e l b a m b i n o e d e l l a m a m m a , n o n s o l o n e l l ’ i m m e d i a t o , m a s o p r a t t u t t o i n p r o s p e t t i v a f u t u r a : r i d u c e i n f a t t i i l r i s c h i o d i m o l t e m a l a t t i e c r o n i c h e . E p p u r e , s e c o n d o g l i u l t i m i d a t i d e l l ’ I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , d i v e r s a m e n t e d a c o m e r a c c o m a n d a t o , a 4 – 5 m e s i d i v i t a s o l o 3 d o n n e s u 1 0 a l l a t t a n o e s c l u s i v a m e n t e a l s e n o . M a q u a l i s o n o i b e n e f i c i d e l l ’ a l l a t t a m e n t o ? E ' s e m p r e i n d i c a t o , a n c h e s e s i a s s u m o n o d e i f a r m a c i ? A q u e s t e d o m a n d e r i s p o n d o n o g l i e s p e r t i n e l p r i m o e p i s o d i o d e l v o d c a s t ' L e 6 A – L a s a l u t e s i c o s t r u i s c e d a p i c c o l i ' , r e a l i z z a t o d a A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a ( S i p ) e o n l i n e , d a o g g i , s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m . " I b e n e f i c i d e l l ’ a l l a t t a m e n t o s o n o n u m e r o s i e b e n d o c u m e n t a t i d a l l a l e t t e r a t u r a s c i e n t i f i c a - s p i e g a E l e n a S c a r p a t o , s p e c i a l i s t a i n p e d i a t r i a m e m b r o c o n s i g l i o d i r e t t i v o S i p - D a l p u n t o d i v i s t a n u t r i z i o n a l e , i l l a t t e m a t e r n o è l ’ a l i m e n t o i d e a l e p e r t u t t i i n e o n a t i . R i d u c e i l r i s c h i o d i i n f e z i o n i , c o m e o t i t i e i n f e z i o n i d e l l e a l t e v i e r e s p i r a t o r i e , e o f f r e b e n e f i c i a l u n g o t e r m i n e , r i d u c e n d o i l r i s c h i o d i a s m a e o b e s i t à n e i p r i m i a n n i d i v i t a " . E s i s t o n o p o i " i m p o r t a n t i b e n e f i c i a n c h e p e r l a m a m m a : u n r i d o t t o r i s c h i o d i d i a b e t e d i t i p o 2 , i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a , c a r c i n o m a d e l l a m a m m e l l a e d e l l ’ o v a i o . I n o l t r e , l ’ a l l a t t a m e n t o f a v o r i s c e l a p e r d i t a d e l p e s o a c c u m u l a t o i n g r a v i d a n z a . I l l a t t e m a t e r n o - a g g i u n g e - è a n c h e u n a s c e l t a e c o n o m i c a e s o s t e n i b i l e : c o s t a m e n o d e l l a t t e a r t i f i c i a l e , r i d u c e i c o s t i s a n i t a r i f u t u r i e h a u n i m p a t t o a m b i e n t a l e m i n i m o . I n f i n e , e s i s t e u n c h i a r o r a p p o r t o d o s e - e f f e t t o : p i ù a l u n g o s i a l l a t t a , m a g g i o r i s o n o i b e n e f i c i n e l c o r s o d e l l a v i t a " . " L e c o n t r o i n d i c a z i o n i a l l ’ a l l a t t a m e n t o a l s e n o s o n o v e r a m e n t e p o c h e " , c h i a r i s c e G u g l i e l m o S a l v a t o r i , p e d i a t r a e n e o n a t o l o g o d e l l ’ o s p e d a l e B a m b i n o G e s ù d i R o m a e c o o r d i n a t o r e d e l T a v o l o t e c n i c o S i p s u l l ’ a l l a t t a m e n t o a l s e n o . A n c h e " i f a r m a c i r e a l m e n t e c o n t r o i n d i c a t i s o n o p o c h i s s i m i : a n t i p i r e t i c i , a n a l g e s i c i e l a m a g g i o r p a r t e d e g l i a n t i b i o t i c i s o n o c o m p a t i b i l i c o n l ’ a l l a t t a m e n t o . È v e r o c h e q u a s i t u t t i i f a r m a c i p a s s a n o n e l l a t t e , m a i n q u a n t i t à m i n i m e , c o n r i s c h i m o l t o r i d o t t i p e r i l b a m b i n o " . P e r c h é l ’ I t a l i a f a f a t i c a a p r o m u o v e r e l ’ a l l a t t a m e n t o ? S e c o n d o R i c c a r d o D a v a n z o , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e a l l a t t a m e n t o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e o n a t o l o g i a , " l ’ a l l a t t a m e n t o è i n f l u e n z a t o d a f a t t o r i s o c i a l i , e c o n o m i c i e p e r s o n a l i , m a l ’ a v v i o a v v i e n e q u a s i s e m p r e i n o s p e d a l e . È q u i n d i f o n d a m e n t a l e c h e n e i p u n t i n a s c i t a v e n g a n o a p p l i c a t e p r a t i c h e p o s t n a t a l i e f f i c a c i " . I n o l t r e , " s p e s s o e s i s t o n o l e g g i , c o n v e n z i o n i e p r o g e t t i , m a n o n v e n g o n o a p p l i c a t i c o n c r e t a m e n t e a l i v e l l o a z i e n d a l e p e r q u e s t o s e r v e u n i m p e g n o r e a l e d e i d i r e t t o r i s a n i t a r i , c o n o b i e t t i v i c h i a r i e v e r i f i c a b i l i " . A p r o p o s i t o d e i f a l s i m i t i s u l l ’ a l l a t t a m e n t o , i n t e r v i e n e l a p e d i a t r a S c a r p a t o : " N o n è v e r o c h e n o n s i p o s s a a l l a t t a r e c o n l ’ i n f l u e n z a : a n z i , d u r a n t e l ’ i n f e z i o n e l a m a m m a p r o d u c e a n t i c o r p i u t i l i a n c h e a l b a m b i n o ; n o n è n e c e s s a r i o e l i m i n a r e s p e z i e o s a p o r i f o r t i d a l l a d i e t a : l a v a r i e t à d e l g u s t o n e l l a t t e m a t e r n o f a v o r i s c e l ’ a c c e t t a z i o n e d e g l i a l i m e n t i d u r a n t e l o s v e z z a m e n t o " . L ’ a t t i v i t à f i s i c a " n o n a l t e r a l a c o m p o s i z i o n e d e l l a t t e e p u ò p e r s i n o a u m e n t a r n e l a p r o d u z i o n e , p u r c h é s i p r e s t i a t t e n z i o n e a l l ’ i d r a t a z i o n e " . I n o l t r e , " i l l a t t e n o n d i v e n t a i n s u f f i c i e n t e d o p o i l s e s t o m e s e : c o n t i n u a a d a d a t t a r s i a i b i s o g n i d e l b a m b i n o e a f o r n i r e c o m p o n e n t i b i o a t t i v i f o n d a m e n t a l i " . " M e t t e n d o s u l l a b i l a n c i a b e n e f i c i e r i s c h i , i l p e s o è q u a s i s e m p r e a f a v o r e d e l l ’ a l l a t t a m e n t o - a f f e r m a S a l v a t o r i - A n c h e i n c a s o d i m a s t i t e , a s c e s s o m a m m a r i o , i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i o d i a g n o s i c o m e r i s o n a n z e m a g n e t i c h e e b i o p s i e , l ’ a l l a t t a m e n t o p u ò c o n t i n u a r e " . C e r t o , " a l l a t t a r e è n a t u r a l e , m a n o n s e m p r e è f a c i l e - s o t t o l i n e a - D o l o r e , d u b b i s u l l a q u a n t i t à d i l a t t e , p r e s s i o n i f a m i l i a r i : s o n o d i f f i c o l t à c o m u n i e n o r m a l i " . I l q u e s t o , i l p e d i a t r a p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a c r e a n d o " u n c l i m a d i e m p a t i a , a i u t a n d o l a m a m m a a s u p e r a r e i m o m e n t i d i f f i c i l i , s e n z a f o r z a r e , m a s o s t e n e n d o " . I n r e a l t à , c o m e s i s c o p r e a s c o l t a n d o i l v o d c a s t d a l t i t o l o ' A d i a l l a t t a m e n t o a l s e n o ' , a c c a n t o a l p e d i a t r a , s o n o f o n d a m e n t a l i a n c h e a l t r e f i g u r e : o s t e t r i c h e , c o n s u l t o r i , c o n s u l e n t i p r o f e s s i o n a l i p e r l ’ a l l a t t a m e n t o . " D a a n n i - i l l u s t r a D a v a n z o - c ’ è i l p r o g e t t o ' P o l i c y a z i e n d a l e a l l a t t a m e n t o ' , c a p i t a n a t o d a l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e o n a t o l o g i a a c u i h a n n o a d e r i t o u n t e r z o d e g l i o s p e d a l i . L a m e t à d i q u e s t o c e n t i n a i o d i o s p e d a l i h a n n o g i à r a g g i u n t o r i s u l t a t i s i g n i f i c a t i v i n e l l a p r o m o z i o n e d e l l ’ a l l a t t a m e n t o " . S i t r a t t a d i " u n o d e i p i ù g r a n d i d o n i c h e u n a m a m m a p o s s a f a r e a l p r o p r i o b a m b i n o i n t e r m i n i d i s a l u t e a l u n g o t e r m i n e " , r i m a r c a S c a r p a t o . " E i l p e d i a t r a è s e m p r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r o f f r i r e s u p p o r t o - c o n c l u d e S a l v a t o r i - i n u n ’ a z i o n e c o m u n e c o n a l t r e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i " , p e r c h é l a m a m m a s i s e n t a s o s t e n u t a i n q u e s t o i n v e s t i m e n t o p e r l a s a l u t e , a n c h e f u t u r a . L ’ i n t e r o e p i s o d i o d e l v o d c a s t s u l l ’ a l l a t t a m e n t o , c o n l a p r i m a d e l l e ' 6 A ' p e r c r e s c e r e b e n e , è d i s p o n i b i l e s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m .