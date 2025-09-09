M i l a n o , 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l m e l a n o m a " è d i v e n t a t o u n o d e i t u m o r i p i ù d i f f u s i a l i v e l l o n a z i o n a l e , i l t e r z o p e r i n c i d e n z a t r a i g i o v a n i . I n 2 0 a n n i i c a s i s o n o p a s s a t i d a 6 . 0 0 0 n e l 2 0 0 4 a 1 5 . 0 0 0 d e g l i u l t i m i a n n i , c i r c a 2 v o l t e e m e z z a " . N u m e r i c h e r i c h i e d o n o " m i s u r e s t r a o r d i n a r i e , a l m e n o f i n c h é l a c u r v a i n c r e s c i t a n o n s i s t a b i l i z z i o i n i z i l a s u a d i s c e s a " . È i l m e s s a g g i o l a n c i a t o i n o c c a s i o n e d e l l a s e t t i m a e d i z i o n e d i ' W e i n A c t i o n ' , e v e n t o m u l t i d i s c i p l i n a r e d e d i c a t o a l l a p r e v e n z i o n e e a l l e n u o v e f r o n t i e r e n e l l a l o t t a c o n t r o i t u m o r i c u t a n e i , c h e s i è t e n u t o a N a p o l i . " M a i c o m e o r a è n e c e s s a r i o c h e i s t i t u z i o n i , c l i n i c i e c i t t a d i n i f a c c i a n o s q u a d r a p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i u n a g r a n d e c a m p a g n a d i s c r e e n i n g s u l l a p o p o l a z i o n e c h e p r e v e d a u n c o n t r o l l o d e i n e i a l l ' a n n o d a l d e r m a t o l o g o p e r c o l o r o c h e s o n o p i ù a r i s c h i o " , a f f e r m a P a o l o A s c i e r t o , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e M e l a n o m a e d i r e t t o r e d e l l ' U n i t à d i O n c o l o g i a M e l a n o m a , I m m u n o t e r a p i a o n c o l o g i c a e T e r a p i e i n n o v a t i v e d e l l ' I s t i t u t o P a s c a l e d i N a p o l i . " I l m e l a n o m a - c o n t i n u a A s c i e r t o - è o g g i u n o d e i p r i n c i p a l i t u m o r i c h e i n s o r g o n o i n g i o v a n e e t à e c o s t i t u i s c e i n I t a l i a a t t u a l m e n t e i l t e r z o t u m o r e p i ù f r e q u e n t e i n e n t r a m b i i s e s s i a l d i s o t t o d e i 5 0 a n n i d ' e t à . A d a v e r e u n r u o l o d e t e r m i n a n t e è l a s c a r s a a t t e n z i o n e a l l a p r e v e n z i o n e : n o n o s t a n t e l e n u m e r o s e c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e a n c o r a i n p o c h i , s p e c i a l m e n t e n e l l a p o p o l a z i o n e g i o v a n i l e , s e g u o n o q u e l l e o r m a i n o t e r e g o l e d i b u o n s e n s o n e c e s s a r i e p e r p r o t e g g e r e l a p e l l e d a i d a n n i c a u s a t i d a l l ' e s p o s i z i o n e i n c o n t r o l l a t a a l l e r a d i a z i o n i U v " . P e r q u e s t o , i l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e M e l a n o m a l a n c i a u n a p p e l l o a l l e i s t i t u z i o n i . " S e r v e u n o s f o r z o c o n g i u n t o , u n l a v o r o d i s q u a d r a , a f f i n c h é v e n g a g a r a n t i t a a l l a p o p o l a z i o n e l ’ a c c e s s o a u n o s c r e e n i n g a n n u a l e c h e p r e v e d a i l c o n t r o l l o d e l l e n e v i n e i c a s i a r i s c h i o " , p r o p o n e A s c i e r t o . " L o s c r e e n i n g d i p o p o l a z i o n e p e r l a d i a g n o s i p r e c o c e è l ' a r m a p i ù p o t e n t e c o n t r o i l m e l a n o m a , u n t u m o r e c h e , s e i d e n t i f i c a t o i n f a s e i n i z i a l e , h a u n a p r o b a b i l i t à d i g u a r i g i o n e s u p e r i o r e a l 9 0 % " , c o n t i n u a A s c i e r t o . Q u e s t o n o n s i g n i f i c a s o l t a n t o p i ù v i t e s a l v a t e , s i e v i d e n z i a , m a a n c h e r i s p a r m i p e r i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . " U n m e l a n o m a d i a g n o s t i c a t o p r e c o c e m e n t e - s o t t o l i n e a l ' o n c o l o g o - p e r m e t t e i n f a t t i d i r i d u r r e i l r i c o r s o a c o s t o s i t r a t t a m e n t i c h e , n e i c a s i p i ù g r a v i , d i v e n t a n o n e c e s s a r i p e r c o n t r a s t a r e l a m a l a t t i a " . I d e n t i f i c a r e i n e i s o s p e t t i e l e l e s i o n i i n f a s e i n i z i a l e , q u a n d o s o n o a n c o r a s o t t i l i e n o n h a n n o i n v a s o i l i n f o n o d i o a l t r i o r g a n i , è d u n q u e f o n d a m e n t a l e . " P e r q u e s t o m o t i v o , è n e c e s s a r i o i m p l e m e n t a r e p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g s i s t e m a t i c i c h e , c o m e e f f e t t o s e c o n d a r i o , p o s s o n o r i v e l a r s i a n c h e u t i l i a e d u c a r e l e p e r s o n e a d ' a u t o - c o n t r o l l a r e ' r e g o l a r m e n t e l a p r o p r i a p e l l e e a r i v o l g e r s i a l m e d i c o i n c a s o d i a n o m a l i e - c o n c l u d e A s c i e r t o - L o s c r e e n i n g n o n è u n c o s t o , m a u n i n v e s t i m e n t o c h e s a l v a v i t e e r i d u c e i c o s t i s o c i a l i e s a n i t a r i . Q u e s t a è l a v i a p e r s c o n f i g g e r e i l m e l a n o m a .