R o m a , 1 6 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t o p r e s e n t a t o o g g i , p r e s s o l a S a l a M a t t e o t t i d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , i l d o c u f i l m ' W o r l d W i t h o u t C o w s ' r e a l i z z a t o d a i g i o r n a l i s t i M i c h e l l e M i c h a e l e B r a n d o n W h i t w o r t h . I l d o c u m e n t a r i o e s p l o r a l ’ i p o t e s i d i u n m o n d o s e n z a a l l e v a m e n t o e s o p r a t t u t t o g l i e f f e t t i c h e u n t a l e s t r a v o l g i m e n t o a v r e b b e a l i v e l l o e c o n o m i c o , a m b i e n t a l e e s o c i a l e e i n s i n t e s i s u l l a n o s t r a s t e s s a i d e a d i s i c u r e z z a a l i m e n t a r e . A l t e r m i n e d e l l a p r o i e z i o n e n e h a n n o d i s c u s s o i n s i e m e F a b r i z i o B e n z o n i , p r o m o t o r e d e l l ’ e v e n t o e m e m b r o d e l l a C o m m i s s i o n e A t t i v i t à P r o d u t t i v e d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , C a t e r i n a A v a n z a , r e s p o n s a b i l e a g r i c o l t u r a d i A z i o n e e S e g r e t a r i a g e n e r a l e d e l l ’ i n t e r g r u p p o z o o t e c n i a s o s t e n i b i l e d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o , G i u s e p p e P u l i n a , O r d i n a r i o d i E t i c a e s o s t e n i b i l i t à d e g l i a l l e v a m e n t i a l l ’ U n i v e r s i t à d i S a s s a r i e A n d r e a C a p i t a n i G e n e r a l M a n a g e r d i A l l t e c h I t a l i a . ( V i d e o ) C o s a s u c c e d e r e b b e d a v v e r o s e s i s m e t t e s s e d i a l l e v a r e ? P a r t e p r o p r i o d a q u e s t a d o m a n d a W o r l d W i t h o u t C o w s , i l d o c u f i l m p r o d o t t o d a l l ' o r g a n i z z a z i o n e a m e r i c a n a P l a n e t o f P l e n t y , u n p r o g e t t o d i A l l t e c h c h e p u n t a a p r o m u o v e r e u n ’ a g r i c o l t u r a s o s t e n i b i l e e u n s i s t e m a a l i m e n t a r e e q u o e r i g e n e r a t i v o , c o n u n o c c h i o d i r i g u a r d o p e r g l i a s p e t t i a m b i e n t a l i , s o c i a l i e d e c o n o m i c i . A t t r a v e r s o u n a n a r r a z i o n e s u s c a l a g l o b a l e e u n r i g o r o s o a p p r o c c i o a i d a t i , i l d o c u m e n t a r i o i n v i t a a s u p e r a r e s e m p l i f i c a z i o n i e p r e g i u d i z i , p o r t a n d o a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o t e m i c h i a v e c o m e l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e , l ’ u s o d e l s u o l o , l e e m i s s i o n i e l a c i r c o l a r i t à d e i s i s t e m i a g r i c o l i . P e r r e a l i z z a r l o , g l i a u t o r i h a n n o v i a g g i a t o p e r t r e a n n i i n o l t r e 4 0 l u o g h i n e l m o n d o , r a c c o g l i e n d o t e s t i m o n i a n z e e d a t i p e r i n d a g a r e i l r u o l o d e i b o v i n i p e r l a s a l u t e u m a n a , n u t r i z i o n e , c l i m a , c u l t u r a e d e c o n o m i a . L a p r o i e z i o n e d i W o r l d W i t h o u t C o w s è s t a t a l ' o c c a s i o n e p e r f a r e u n p u n t o s u l c o m p a r t o i t a l i a n o e e u r o p e o e m e t t e r e i n g u a r d i a s u l l a s c o m p a r s a d i u n s e t t o r e s t r a t e g i c o c o m e q u e l l o d e l l ’ a l l e v a m e n t o , c e n t r a l e p e r l ’ i n t e r a f i l i e r a a g r o a l i m e n t a r e e p e r g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e d e l n o s t r o P a e s e . D a i d a t i p r e s e n t a t i d u r a n t e l ’ e v e n t o , i n f a t t i , è e m e r s o c h e n e l 2 0 1 0 i l n o s t r o P a e s e p r o d u c e v a i l 6 0 % d e l s u o f a b b i s o g n o d i c a r n e b o v i n a e n e i m p o r t a v a i l 4 0 % , m e n t r e o g g i l a b i l a n c i a c o m m e r c i a l e è i n v e r t i t a , e l ’ I t a l i a r i e s c e a c o p r i r e c o n l a s u a p r o d u z i o n e n a z i o n a l e s o l t a n t o i l 4 0 % d e l l a d o m a n d a i n t e r n a . S u l l ' i m p o r t a n z a d i f a v o r i r e l a c o n o s c e n z a s u q u e s t i t e m i e s t i m o l a r e u n d i b a t t i t o i n f o r m a t o è i n t e r v e n u t o B e n z o n i : “ H o a c c o l t o f a v o r e v o l m e n t e l a r i c h i e s t a d e l g r u p p o A g r i c o l t u r a d i A z i o n e d i p r o i e t t a r e i l d o c u m e n t a r i o W o r l d W i t h o u t C o w s s e g u i t o d a u n a d i s c u s s i o n e c o n i l p r o f e s s o r P u l i n a d e l l ’ u n i v e r s i t à d i S a s s a r i ” . E s u l l a s i t u a z i o n e i t a l i a n a h a a g g i u n t o : “ G l i a l l e v a m e n t i s o n o c a l a t i d a g l i a n n i ‘ 8 0 a o g g i d e l 7 6 % p a s s a n d o d a 5 0 0 . 3 7 4 n e l 1 9 8 2 a 1 2 1 . 0 1 2 n e l 2 0 2 4 . B r e s c i a , c i t t à d a c u i p r o v e n g o , , è l a p r o v i n c i a p i ù z o o t e c n i c a d ’ I t a l i a : c a p i r e q u a l i s o n o l e c o n s e g u e n z e d i u n a d i m i n u z i o n e d r a s t i c a d e i b o v i n i è f o n d a m e n t a l e a l f i n e d i e l a b o r a r e p o l i t i c h e p e r g a r a n t i r e p e r e n n i t à a g l i a l l e v a t o r i e s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a e a m b i e n t a l e p e r t u t t a l a f i l i e r a ” . A n c h e i n u m e r i e u r o p e i p r e s e n t a t i d a C a t e r i n a A v a n z a c o n f e r m a n o i l t r e n d e m e r s o s u l l o s c e n a r i o i t a l i a n o : n e l l ’ U E l e a z i e n d e a g r i c o l e s o n o i n f o r t e c a l o , t r a i l 2 0 1 0 e i l 2 0 2 0 n e s o n o s c o m p a r s e c i r c a 3 m i l i o n i , u n a p e r d i t a d e l 2 4 , 8 % , m e n t r e l a p o p o l a z i o n e b o v i n a è d i m i n u i t a d e l 3 0 % p a s s a n d o d a i 1 0 5 m i l i o n i d i c a p i d e g l i a n n i ‘ 8 0 a i 7 4 m i l i o n i d i o g g i . E s u l l a p o l a r i z z a z i o n e d e l d i b a t t i t o i n t o r n o a l l a p r o d u z i o n e e a l c o n s u m o d i p r o t e i n e a n i m a l i A v a n z a h a a f f e r m a t o : “ L ’ a l l e v a m e n t o è u n s e t t o r e s p e s s o v i t t i m a d i d i s i n f o r m a z i o n e p e r c h é i n p o c h i s a n n o c o m e s i f a u n a b i s t e c c a . È f a c i l e c r e d e r e a q u a l s i a s i f a k e n e w s . L a p r o i e z i o n e d i d o c u m e n t a r i s c i e n t i f i c i c o m e W o r l d W i t h o u t C o w s a l l ’ i n t e r n o d e l l a C a m e r a e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , n o n c h é l ’ a p p o r t o d i s c i e n z i a t i e r i c e r c a t o r i , s o n o f o n d a m e n t a l i a f f i n c h é v e n g a n o p r e s e d e c i s i o n i n o n i d e o l o g i c h e c h e g a r a n t i s c a n o l a p e r e n n i t à d i u n s e t t o r e e c o n o m i c o c o s ì i m p o r t a n t e e c e n t r a l e p e r l a n o s t r a a l i m e n t a z i o n e ” . S u l l a d i m e n s i o n e g l o b a l e d e l f e n o m e n o s i è s o f f e r m a t o i n v e c e A n d r e a C a p i t a n i , c h e h a r i c o r d a t o c o m e “ o g g i n e l m o n d o 1 m i l i a r d o e 3 0 0 m i l i o n i d i p e r s o n e v i v o n o g r a z i e a l l e a t t i v i t à d i a l l e v a m e n t o e s e c o n d o d a t i F A O e n t r o i l 2 0 5 0 i l d o m a n d a g l o b a l e d i p r o t e i n e a n i m a l i a u m e n t e r à d e l 2 1 % . L a p r o i e z i o n e d i W o r l d W i t h o u t C o w s o f f r e u n ’ o c c a s i o n e p r e z i o s a p e r s t i m o l a r e u n a r i f l e s s i o n e a p e r t a s u l r u o l o d e l l ’ a l l e v a m e n t o b o v i n o n e l m o n d o , s u l l e s f i d e l e g a t e a l l a n u t r i z i o n e g l o b a l e e s u l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e d e l l ’ a l l e v a m e n t o . S i t r a t t a d i u n i n v i t o a c o l l a b o r a r e , c o m e i n d i v i d u i e c o m e s o c i e t à , p e r i l b e n e s s e r e d i t u t t i , i n p a r t i c o l a r e d e l l e g e n e r a z i o n i f u t u r e " . Q u a n t o a l l ' i p o t e s i d i u n m o n d o s e n z a a l l e v a m e n t o P u l i n a h a r i c o r d a t o c o m e " s e n z a v a c c h e , a v r e m m o m e n o p r o t e i n e d e l l a c a r n e e d e l l a t t e , m e n o b i o d i v e r s i t à , m e n o p r e s i d i o u m a n o , m e n o r i c c h e z z a , m e n o l a v o r o e m e n o p i a t t i d e l l e t r a d i z i o n i g a s t r o n o m i c h e " . " M a n o n b a s t a : s e p e n s i a m o c h e i l n o s t r o s t e s s o n o m e , I t a l i a n i , d e r i v a d a l l ’ a n t i c o V i t a l i a n i , a l l e v a t o r i d i v i t e l l i , è e v i d e n t e c h e s e n z a v a c c h e n o n s a r e m m o s o l o u n P a e s e c o n m e n o a n i m a l i , m a c o n m e n o i d e n t i t à ” h a a f f e r m a t o i l p r o f e s s o r e , c h e h a a n c h e c h i a r i t o i l c o n t r i b u t o d e l l e a t t i v i t à z o o t e c n i c h e n e l m i t i g a r e i l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o : “ L ’ a g r i c o l t u r a è l ' u n i c o s e t t o r e c h e e m e t t e e d a s s o r b e g a s s e r r a n e l l o s t e s s o l u o g o e a l l o s t e s s o t e m p o , p e r c u i q u a n d o p a r l i a m o d i f i l i e r e z o o t e c n i c h e o c c o r r e f a r e i l b i l a n c i o f r a q u a n t o e m e s s o e q u a n t o a s s o r b i t o d a l l ' a g r o e c o s i s t e m a ” . I n f i n e , h a c o n t i n u a t o i l p r o f e s s o r e : “ L e m a n d r i e g o v e r n a n o g l i s p a z i s i l v o p a s t o r a l i p e r c h é t e n g o n o a p e r t i p r a t i e r a d u r e , r i d u c o n o l e b i o m a s s e c h e , a c c u m u l a t e , a l i m e n t e r e b b e r o i n c e n d i d i s t r u t t i v i , e f a v o r i s c o n o m o s a i c i d i b i o d i v e r s i t à t r a e r b a i , f i o r i t u r e e i n s e t t i u t i l i . I n o l t r e , i l b o v i n o d a g r a n d e r u m i n a n t e è c a p a c e d i ‘ o r g a n i c a r e ’ l ’ a z o t o , t r a s f o r m a n d o m o l e c o l e v e g e t a l i a l t r i m e n t i i n u t i l i z z a b i l i ( o p e r s i n o p r o b l e m a t i c h e ) i n p r o t e i n e n o b i l i , c o m e l a t t e e c a r n e , r e n d e n d o u n s e r v i z i o e c o s i s t e m i c o s p e s s o i g n o r a t o q u a n d o s i p a r l a d i c i c l i b i o g e o c h i m i c i . E l i m i n a n d o i b o v i n i p e r d e r e m m o s i a g e s t i o n e e c o s i s t e m i c a c h e b i o d i v e r s i t à , e p a r a d o s s a l m e n t e f i n i r e m m o p e r i m p o r t a r e c a r n e d a s i s t e m i c o n i m p r o n t e a m b i e n t a l i p e g g i o r i ” .