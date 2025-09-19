R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l r u o l o d e l l ' a r t e è q u e l l o d i d a r c i c o s c i e n z a d i e s s e r e p a r t e d i u n m o n d o , d i v i v e r e c o n a l t r e p e r s o n e . L a p o t e n z a d e l l ’ e s s e r e u m a n i s t a n e l n o s t r o e s s e r e c o n n e s s i e p e r q u e s t o d o b b i a m o s t a r e i n s i e m e . T u t t o c i ò c h e r i g u a r d a l e q u a l i t à , l e p o s s i b i l i t à e l e i m p o s s i b i l i t à d e l l o s t a r e i n s i e m e r i g u a r d a n o l ' a r t e , l a c o s c i e n z a d e l m o n d o , l a c o s c i e n z a d e l l ' e s s e r e u m a n i e l a c o s c i e n z a d i s t a r e i n r e l a z i o n e " . L o h a d e t t o F r a n c e s c a A l f a n o M i g l i e t t i , t e o r i c a e c r i t i c a d ’ a r t e e d o c e n t e A c c a d e m i a d e l l e B e l l e a r t i d i B r e r a , M i l a n o , a l l ’ i n c o n t r o ' P r e v e n t ( a c ) t i o n : H i v c o n e s e n z a i c o n f i n i d i u n c o r p o ' , o r g a n i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d i V i i v H e a l t h c a r e n e l l ’ a m b i t o d e l 3 9 e s i m o M i x F e s t i v a l d i C i n e m a L g b t q + e C u l t u r a Q u e e r d i M i l a n o . " P u r t r o p p o s i n d a l l ' i n i z i o l a m a l a t t i a è s t a t a c r i m i n a l i z z a t a p e r c h é t o c c a v a s o p r a t t u t t o i ' d i v e r s i ' , q u i n d i o m o s e s s u a l i , d r o g a t i e a r t i s t i , a p p u n t o - s p i e g a - S o n o s t a t i m o l t i s s i m i g l i a r t i s t i c o l p i t i d a l l a m a l a t t i a , s i a n e l l ' a m b i t o d e l l e a r t i v i s i v e c h e n e l l a m u s i c a e n e l c i n e m a " . " M i p i a c e r i c o r d a r e c h e p i ù d e l l a m e t à d e l l e p e r s o n e c h e s o n o I t a l i a i n q u e g l i a n n i n o n e r a n o n é o m o s e s s u a l i n é a r t i s t i n é t o s s i c i , m a s e m p l i c e m e n t e a v e v a n o f a t t o u n a t r a s f u s i o n e o e r a n o a n d a t i d a l d e n t i s t a - s o t t o l i n e a A l f a n o M i g l i e t t i - m a e r a m o l t o u t i l e c r i m i n a l i z z a r e l a m a l a t t i a p e r c h é a b b i a m o s e m p r e b i s o g n o d i u n n e m i c o , d i u n e s t r a n e o , d i q u a l c u n o d i v e r s o d a n o i " . " L ' u n i c a c o s a c h e i o l a m e n t o è c h e n e g l i u l t i m i a n n i n o n s i p a r l a p i ù d i q u e s t i p r o b l e m i e d i q u e s t a m a l a t t i a , c o m e s e f o s s e s t a t a d e b e l l a t a . C ' è u n a n u o v a f o r m a d i m o r a l i s m o c h e i m p e d i s c e a l l e p e r s o n e d i p a r l a r e d e l l e c o s e s e r i e , c o m e q u e s t a . P a r l a r e e i n f o r m a r e s u c o s a è l ' A i d s , c o s a è l a s i e r o p o s i t i v i t à e c o m e s i c o n t r a e s i g n i f i c a n o n p r e n d e r l a e n o n a m m a l a r s i " c o n c l u d e .