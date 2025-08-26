M i l a n o , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - A l e s s i a P i f f e r i e r a p i e n a m e n t e c a p a c e d i i n t e n d e r e e d i v o l e r e q u a n d o n e l l u g l i o 2 0 2 2 h a a b b a n d o n a t o i n c a s a d a s o l a p e r s e i g i o r n i l a f i g l i a D i a n a d i a p p e n a 1 8 m e s i , l a s c i a n d o l a m o r i r e d i s t e n t i . L o h a c o n f e r m a t o l a p e r i z i a p s i c h i a t r i c a d i s p o s t a d a l l a c o r t e d ' A s s i s e d ' a p p e l l o d i M i l a n o , c h e h a i n c a r i c a t o p e r l ' a c c e r t a m e n t o l o p s i c h i a t r a G i a c o m o F r a n c e s c o F i l i p p i n i , l a n e u r o p s i c o l o g a N a d i a B o l o g n i n i e i l n e u r o p s i c h i a t r a i n f a n t i l e S t e f a n o B e n z o n i . L a p e r i z i a , d e p o s i t a t a i e r i , " d i c e c h i a r a m e n t e c h e A l e s s i a P i f f e r i è s o l t a n t o a f f e t t a d a u n d i s t u r b o d e l n e u r o - s v i l u p p o , c l a s s i f i c a b i l e c o m e i m m a t u r i t à a f f e t t i v a . S o s t a n z i a l m e n t e u n a s o r t a d i p o c a e m p a t i a a l i v e l l o a f f e t t i v o d a a d u l t a " , s p i e g a l ' a v v o c a t o d i p a r t e c i v i l e E m a n u e l e D e M i t r i . " T a l e d i s t u r b o , s e c o s ì p u ò e s s e r e c h i a m a t o a n c h e s e n o n l o è - p r o s e g u e l ' a v v o c a t o - n o n è i n v a l i d a n t e e s o p r a t t u t t o n o n h a i n a l c u n m o d o a v u t o i n f l u e n z a i n v a l i d a n t e s u l f u n z i o n a m e n t o p s i c o s o c i a l e d i A l e s s i a P i f f e r i . T a l e c o n d i z i o n e n o n è t a l e d a a v e r c o m p r o m e s s o l a c a p a c i t à d i i n t e n d e r e e d i v o l e r e , n e p p u r e s c e m a n d o l a p e r t u t t o i l t e m p o d i d u r a t a d e l l a c o n d o t t a d i r e a t o " . I n s o s t a n z a - s i n t e t i z z a l ' a v v o c a t o - " l a p e r i z i a d i c e c h e A l e s s i a P i f f e r i n o n è a f f e t t a d a a l c u n d i s t u r b o t a l m e n t e g r a v e d a p o t e r i n q u a l c h e m o d o i n c i d e r e s u l l a c a p a c i t à d i i n t e n d e r e e d i v o l e r e e n o n s c e m a n d o l a n e p p u r e p a r z i a l m e n t e . T a l e c a p a c i t à è s t a t a r i s c o n t r a t a d a i p e r i t i s i a d a l 1 4 l u g l i o a l 2 2 l u g l i o 2 0 2 2 , n e l l a s s o d i t e m p o i n c u i è m o r t a D i a n a e a n c h e i n t u t t i i w e e k e n d p r e c e d e n t i i n c u i A l e s s i a P i f f e r i h a a b b a n d o n a t o l a f i g l i a " . D a u n a p r i m a l e t t u r a d e l l a p e r i z i a d e p o s i t a t a i e r i - p r e c i s a i l l e g a l e c h e a s s i s t e m a m m a e s o r e l l a d e l l ' i m p u t a t a , r i s p e t t i v a m e n t e n o n n a e z i a d e l l a b i m b a m o r t a d i s t e n t i - " s i e v i n c e c h e n o n c ' è s t a t o n e s s u n c o m p o r t a m e n t o o n e s s u n e v e n t o i n e t à i n f a n t i l e c h e a b b i a p o t u t o i n c i d e r e s u l c o m p o r t a m e n t o f u t u r o " d i A l e s s i a P i f f e r i . A l e s s i a P i f f e r i è " a f f e t t a d a e s i t i i n e t à a d u l t a d i d i s t u r b o d e l n e u r o s v i l u p p o c o n r e s i d u a f r a g i l i t à c o g n i t i v a s e t t o r i a l e e i m m a t u r i t à a f f e t t i v a " c h e t u t t a v i a n o n s o n o " s i g n i f i c a t i v a m e n t e i n v a l i d a n t i s u l f u n z i o n a m e n t o p s i c o - s o c i a l e " . C o s ì l o p s i c h i a t r a G i a c o m o F r a n c e s c o F i l i p p i n i , i l n e u r o p s i c h i a t r a i n f a n t i l e S t e f a n o B e n z o n i e l a n e u r o p s i c o l o g a N a d i a B o l o g n i n i r i s p o n d o n o n e l l a l o r o r e l a z i o n e f i n a l e , d e p o s i t a t a i e r i , a l p r i m o d e i t r e q u e s i t i p o s t i l o r o d a l l a c o r t e d ' A s s i s e d ' a p p e l l o d i M i l a n o , o v v e r o s e l a 4 0 e n n e , c o n d a n n a t a i n p r i m o g r a d o a l l ' e r g a s t o l o p e r l ' o m i c i d i o a g g r a v a t o d e l l a f i g l i a D i a n a , " s i a a f f e t t a d a p a t o l o g i e p s i c h i c h e o v v e r o d a d i s t u r b i d i p e r s o n a l i t à c a r a t t e r i z z a t i d a u n ' a l t e r a z i o n e c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a d e l l a s f e r a c o g n i t i v a , d e l l a r e g o l a z i o n e d e l l e e m o z i o n i o d e l c o m p o r t a m e n t o " . L a " c o n d i z i o n e " d i P i f f e r i " n o n p u ò r i t e n e r s i d i g r a v i t à t a l e d ' a v e r e e z i o l o g i c a m e n t e c o m p r o m e s s o l e c a p a c i t à d i i n t e n d e r e e / o d i v o l e r e , e s c l u d e n d o l e d e l t u t t o o p p u r e s c e m a n d o l e g r a n d e m e n t e " s i a n e l p e r i o d o c o m p r e s o t r a i l 1 4 e i l 2 0 l u g l i o 2 0 2 2 , q u a n d o h a l a s c i a t o l a b i m b a s o l a i n c a s a , p e r p o i r i t r o v a r l a s e n z a v i t a n e l s u o l e t t i n o , s i a n e l l e p r e c e d e n t i o c c a s i o n i i n c u i h a a b b a n d o n a t o D i a n a , t r a i l 2 e i l 4 l u g l i o e t r a l ' 8 e l ' 1 1 l u g l i o d e l l o s t e s s o a n n o . D u r a n t e i c o l l o q u i c o n i p e r i t i n e l c a r c e r e d i V i g e v a n o i n c u i è d e t e n u t a , A l e s s i a P i f f e r i h a s p i e g a t o d i e s s e r s i a l l o n t a n a t a d a c a s a , p e r t r a s c o r r e r e c o n i l c o m p a g n o a l c u n i g i o r n i a L e f f e , n e l l a B e r g a m a s c a , n o n p e r " i n t e n z i o n a l i t à d i s o p p r i m e r e l a f i g l i a " , m a " p e r c h é l a s u a m e n t e s i e r a ' d i s c o n n e s s a ' " . U n " m e c c a n i s m o d i d i s c o n n e s s i o n e " c h e s a r e b b e i n i z i a t o q u a n d o h a d e c i s o d i l a s c i a r e c a s a e s a r e b b e t e r m i n a t o " c o n r a p i d a g r a d u a l i t à n e l l ' i s t a n t e i n c u i f e c e r i t o r n o a c a s a " . E p p u r e p e r i p e r i t i l a 4 0 e n n e " p u r e a f r o n t e d i u n a f r a g i l i t à c o g n i t i v a e a f f e t t i v a , m o s t r a v a s u f f i c i e n t i c o m p e t e n z e r e l a z i o n a l i , c a p a c i t à d i r i s o l v e r e p r o b l e m i e p r e n d e r e d e c i s i o n i , d i p i a n i f i c a r e l e a z i o n i , d i p r e v e d e r e r a p p o r t i c a u s a - e f f e t t o i n s i t u a z i o n i d i d i s c r e t a c o m p l e s s i t à " . L a ' d i s c o n n e s s i o n e d e l l a m e n t e ' d i c u i p a r l a l ' i m p u t a t a , c h e i p e r i t i d e f i n i s c o n o p i u t t o s t o u n a " p r e s u n t a d i s c o n n e s s i o n e d a l r u o l o d i m a m m a " n o n s a r e b b e " i l f r u t t o d i u n f a l l a c e r a g i o n a m e n t o " , n é d i u n a " a m n e s i a , n o n a c c o m p a g n a n d o s i a f e n o m e n i d i s s o c i a t i v i , e v e n t i t r a u m a t i c i o a l t a m e n t e s t r e s s a n t i , i n t o s s i c a z i o n e d a a l c o o l o d r o g h e , d a n n i n e u r o l o g i c i " . N e l l a s e t t i m a n a t r a s c o r s a a L e f f e l o n t a n o d a l l a f i g l i a , P i f f e r i - v i e n e s o t t o l i n e a t o n e l l a r e l a z i o n e - m e n t ì a l c o m p a g n o , c h e l e c h i e d e v a d o v e f o s s e D i a n a , d i c e n d o " c h e l a b a m b i n a e r a a l m a r e c o n l a s o r e l l a , q u i n d i h a a v u t o o c c a s i o n i d i r i p e n s a r e a l e i , o p e r u s a r e l e s u e p a r o l e , d i ' r i c o n n e t t e r e l a m e n t e a l e i ' " . I t r e p e r i t i v e r r a n n o e s a m i n a t i n e l l ' u d i e n z a f i s s a t a p e r i l p r o s s i m o 2 4 s e t t e m b r e d a v a n t i a l l a c o r t e d ' A s s i s e d ' a p p e l l o d i M i l a n o .