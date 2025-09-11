R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - M a r t e d ì 1 6 s e t t e m b r e a R o m a , p r e s s o i l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e - s e d e d e l G r u p p o A d n k r o n o s - s i t e r r à l a q u a r t a e d i z i o n e d e l F o r u m M o b i l i t y S m a r t C i t y , p r i m a t a p p a d e l l a B l u e G r e e n W e e k 2 0 2 5 d i C o m u n i c a z i o n e I t a l i a n a ( c o m u n i c a z i o n e i t a l i a n a . i t / e v e n t i / f o r u m - s o s t e n i b i l i t a - 2 0 2 5 - r o m a ) . I l F o r u m s i a p r i r à c o n i l T a l k S h o w i n a u g u r a l e ' V e r s o l a C o - i n t e l l i g e n z a u r b a n a : d a l l a c o o p e r a z i o n e a l l ’ i n n o v a z i o n e p e r u n a c i t t à s o s t e n i b i l e ' , c o n d o t t o d a L u i g i M o n f r e d i , v i c e d i r e t t o r e R a i n e w s 2 4 . S u l p a l c o f i g u r e d i p r i m o p i a n o d e l m o n d o p o l i t i c o e i s t i t u z i o n a l e c o m e G i u l i a P a s t o r e l l a ( C a m e r a d e i D e p u t a t i ) , A n t o n e l l a M e l i t o ( C o n s i g l i e r a C o m u n a l e - R o m a C a p i t a l e ) , G i u s e p p e B u s i a ( p r e s i d e n t e A n a c ) e i l c o n t r i b u t o a c c a d e m i c o d i E n r i c o G i o v a n n i n i ( U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a ) . U n c o n f r o n t o c h e m e t t e r à a l c e n t r o l a n e c e s s i t à d i i n t e g r a r e v i s i o n e , g o v e r n a n c e p a r t e c i p a t i v a e s t r u m e n t i d i f i d u c i a c o n d i v i s a p e r a c c e l e r a r e l a t r a n s i z i o n e v e r s o c i t t à s o s t e n i b i l i e a m i s u r a d ’ u o m o . L a m a t t i n a t a p r o s e g u i r à c o n i l T a l k S h o w ' C o n n e s s i o n i i n t e l l i g e n t i p e r c i t t à e t e r r i t o r i i n m o v i m e n t o ' , c o n d o t t o d a C a r l o R i n a l d i ( H u m a n s . t e c h ) , c o n g l i i n t e r v e n t i d i R e n z o C a r r i e r o ( K e i r o n I n t e r a c t i v e ) , G a b r i e l e F e r r a z z a n o ( A s s o s h a r i n g ) , M a r c o I a c o b e l l i ( H u m a n s . t e c h ) , O l g a L a n d o l f i ( T t s I t a l i a ) , M a r z i a P i c c i a n o ( U p s ) e F r a n c e s c o P u c c i o n i ( C r e d e m B a n c a ) , d e d i c a t o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e u r b a n e e d e x t r a - u r b a n e i n s e n s o ' i n t e l l i g e n t e ' . S e g u i r à l ’ I n n o v a t i o n S p e e c h ' I m p r e s e p r o t a g o n i s t e d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e : i l v a l o r e d e l l e s c e l t e q u o t i d i a n e ' , c o n l a t e s t i m o n i a n z a d i L o r e n z o V a l e n t e ( C o n s e c u t i o n G r o u p ) , c h e e v i d e n z i e r à i l c o n t r i b u t o d e l l e a z i e n d e - a n c h e d i p i c c o l e e m e d i e d i m e n s i o n i - c o m e m o t o r e d i t r a s f o r m a z i o n e v e r s o n u o v i m o d e l l i d i m o b i l i t à s o s t e n i b i l e . I l p r o g r a m m a e n t r e r à u l t e r i o r m e n t e n e l v i v o c o n i l T a l k S h o w ' D a t i , s e r v i z i e d e c i s i o n i p u b b l i c h e n e l l a c i t t à i n t e l l i g e n t e ' , m o d e r a t o d a L u i g i M o n f r e d i ( R a i n e w s 2 4 ) , c h e v e d r à l a p a r t e c i p a z i o n e d i L a u r a C a s t e l l a n i ( R e g i o n e T o s c a n a ) , G u g l i e l m o P i l u t t i ( F l i x B u s I t a l i a ) , M a r y M o d a f f e r i ( C n e - F e d e r I m p r e s e E u r o p a ) e A s s i a V i o l a ( S m a R o a d S a f e t y ) , p e r u n c o n f r o n t o s u l r u o l o d e l l a t r a s p a r e n z a e d e l l e t e c n o l o g i e n e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i u r b a n i . L a s e s s i o n e c o n c l u s i v a d e l l a m a t t i n a t a s a r à i l T a l k S h o w ' L a c i t t à d e l f u t u r o t r a r i n n o v a m e n t o , e l e t t r i f i c a z i o n e e i n n o v a z i o n e ' , c o n d o t t o d a C a r l o R i n a l d i ( H u m a n s . t e c h ) e a r r i c c h i t o d a g l i i n t e r v e n t i d i F r a n c e s c o A m e n d o l a ( O r d i n e d e g l i I n g e g n e r i d i R o m a - L u i s s G u i d o C a r l i ) , M a u r o B e r z o v i n i ( L e o n a r d o H e l i c o p t e r s ) , S i m o n e C a s c i o l i ( N i d e c C o n v e r s i o n ) , M a r i o D e S a n t i s ( H u m a n s . t e c h ) , G a b r i e l l a F a v u z z a ( R e n a u l t I t a l i a ) e N i c o l a P a s c a l e ( M o n z a M o b i l i t à ) , f o c a l i z z a t o s u l l e s f i d e d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e s u l l ’ i n t e g r a z i o n e d i s o l u z i o n i i n n o v a t i v e p e r l a q u a l i t à d e l l a v i t a u r b a n a . L ’ e v e n t o , r e a l i z z a t o d a F o r H u m a n R e l a t i o n s e p a t r o c i n a t o d a l C o m u n e d i R o m a , s i s v o l g e c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e g l i O f f i c i a l P a r t n e r A t a c S p a - A z i e n d a p e r l a m o b i l i t à d e l C o m u n e d i R o m a e A z i e n d a N a p o l e t a n a M o b i l i t à ( A n m ) ; d e i P a r t n e r H u m a n s . t e c h e K e i r o n ; e d e i P a r t n e r A s s o c i a t i v i A l t i s A d v i s o r y S r l S B , A l t i s G r a d u a t e S c h o o l o f S u s t a i n a b l e M a n a g e m e n t d e l l ’ U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e e C o n s e c u t i o n G r o u p .