( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D i v e n t a r e g e n i t o r i è u n a d e l l e e s p e r i e n z e p i ù p r o f o n d e e t r a s f o r m a t i v e d e l l a v i t a , e a n c h e u n a d e l l e p i ù c o m p l e s s e . N e i p r i m i a n n i d i v i t a d i u n b a m b i n o o u n a b a m b i n a , i n f a t t i , m o l t i g e n i t o r i s i t r o v a n o a f a r e i c o n t i c o n u n s e n s o d i f f u s o d i s o l i t u d i n e e i n a d e g u a t e z z a . A c o n f e r m a r l o s o n o i r i s u l t a t i d e l p r i m o O s s e r v a t o r i o s u l l a g e n i t o r i a l i t à p r o m o s s o d a P a m p e r s , d a s e m p r e a l f i a n c o d i f a m i g l i e b a m b i n i e b a m b i n e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a n a l i z z a r e e c o m p r e n d e r e l e s f i d e e i b i s o g n i d i c h i s c e g l i e d i i n t r a p r e n d e r e o g g i i l p e r c o r s o d e l l a m a t e r n i t à e d e l l a p a t e r n i t à . D a q u e s t a f o t o g r a f i a p r e n d e v i t a P a m p e r s V i l l a g e , i l n u o v o p r o g e t t o d i P a m p e r s I t a l i a c h e p e r l a p r i m a v o l t a s c e g l i e d i r a c c o n t a r s i n o n s o l o c o m e u n a l l e a t o q u o t i d i a n o n e l l a c u r a d e l b a m b i n o , m a c o m e u n v e r o e p r o p r i o c o m p a g n o d i v i a g g i o p e r i g e n i t o r i . L ’ o b i e t t i v o : r a f f o r z a r e i l v a l o r e d e l l a c o n n e s s i o n e u m a n a e o f f r i r e a l l e f a m i g l i e u n e c o s i s t e m a c o n c r e t o e a c c e s s i b i l e d i a s c o l t o , o r i e n t a m e n t o e s o s t e g n o n e i p r i m i 1 0 0 0 g i o r n i d i v i t a d e l b a m b i n o , u n p e r i o d o t a n t o d e l i c a t o q u a n t o t r a s f o r m a t i v o . “ P e r c r e s c e r e u n b a m b i n o e u n a b a m b i n a s e r v e u n v i l l a g g i o ” : è q u e s t o i l p r i n c i p i o d a c u i n a s c e i l p r o g e t t o . U n ’ i d e a p o t e n t e , c h e r i s p o n d e a u n b i s o g n o s e m p r e p i ù u r g e n t e d i v i c i n a n z a a u t e n t i c a , d i c a l o r e e d i p r e s e n z a . Q u e s t o n u o v o p e r c o r s o p r e n d e v i t a g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a O n l u s C e n t r o p e r l a S a l u t e d e l l e B a m b i n e e d e i B a m b i n i ( C S B ) , r i f e r i m e n t o i n I t a l i a p e r l a p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e , d e l l o s v i l u p p o e d e i d i r i t t i d e l l ’ i n f a n z i a e d e l s o s t e g n o a l l a g e n i t o r i a l i t à . U n ’ a l l e a n z a , q u e l l a t r a P a m p e r s e C S B , b a s a t a s u v a l o r i e u n a m i s s i o n e c o n d i v i s i : c o s t r u i r e r e t i d i s u p p o r t o e o c c a s i o n i d i c o n f r o n t o , s i a n e l l e c o m u n i t à l o c a l i c h e o n l i n e , p e r r e s t i t u i r e a i g e n i t o r i q u e l s e n s o d i c o m u n i t à c h e t r o p p o s p e s s o o g g i m a n c a . P e r c h é o g n i m a m m a , o g n i p a p à , m e r i t a d i s e n t i r s i p a r t e d i u n v i l l a g g i o . E o g n i b a m b i n o e b a m b i n a m e r i t a n o d i c r e s c e r e c i r c o n d a t i d a u n a r e t e d i a m o r e , f i d u c i a e c o n d i v i s i o n e . P e r f a r e t u t t o q u e s t o , i l p r o g e t t o P A M P E R S V I L L A G E s i c o m p o n e d i d i v e r s i p i l a s t r i c h e h a n n o l ’ o b i e t t i v o d i s u p p o r t a r e l e m a m m e e i p a p à i n q u e l l a f a n t a s t i c a a v v e n t u r a c h e s i c h i a m a g e n i t o r i a l i t à : • u n a R I C E R C A s o c i a l e c h e p o r t a a l l a l u c e g i o i e e d i f f i c o l t à d e i g e n i t o r i r a c c o n t a n d o n e i l v i s s u t o ; • g l i E V E N T I F I S I C I i t i n e r a n t i n e i p a r c h i d i a l c u n e d e l l e p r i n c i p a l i c i t t à i t a l i a n e , p e r f a v o r i r e l a c o n n e s s i o n e f r a l e f a m i g l i e a t t r a v e r s o a t t i v i t à c o n d i v i s e i n f o r m a t i v e e f o r m a t i v e ; • l a p r i m a C O M M U N I T Y P A M P E R S a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ A P P C o c c o l e P a m p e r s , u n l u o g o d i i n c o n t r o v i r t u a l e d o v e c o n f r o n t a r s i e c o n d i v i d e r e e s p e r i e n z e , d u b b i e p a u r e p e r c o s t r u i r e u n v e r o e p r o p r i o v i l l a g g i o s u c u i p o t e r c o n t a r e ; • l a p r i m a C A M P A G N A d i R e s p o n s a b i l i t à S o c i a l e d i P a m p e r s , p o t e n t e e b r i l l a n t e , c h e h a l ’ o b i e t t i v o d i m o s t r a r e c o m e “ s c o p r i r e d i e s s e r e i n t a n t i c i f a s e n t i r e m e n o s o l i ” . I r i s u l t a t i d e l l ’ O s s e r v a t o r i o R e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n E u m e t r a , l ’ O s s e r v a t o r i o è p a r t i t o d a l l ’ a s c o l t o d i e s p e r t i c o n d i v e r s e c o m p e t e n z e ( p s i c o l o g i d e l l ’ e t à e v o l u t i v a , e d u c a t o r i , p e d a g o g i s t i , p e d i a t r i , g i n e c o l o g i , o p e r a t o r i i n a m b i t o s o c i a l e ) e d h a p o i r a c c o l t o l e o p i n i o n i d i u n c a m p i o n e d i o l t r e 3 . 0 0 0 g e n i t o r i : i n a t t e s a , p o t e n z i a l i e c o n f i g l i i n e t à c o m p r e s a d a g l i 0 a i 6 a n n i . • I l v i s s u t o d e l l a g e n i t o r i a l i t à C i ò c h e e m e r g e c o n p i ù e v i d e n z a , s p e c i a l m e n t e n e l l e f a s c e d i e t à p i ù g i o v a n i , è c h e 1 m a m m a s u 2 e 1 p a p à s u 3 s i s e n t o n o s o l i e i n s i c u r i . Q u e s t o s c e n a r i o c o m p l e s s o d i i s o l a m e n t o s i i n t r e c c i a p o i c o n u n p r o f o n d o b i s o g n o d i s u p p o r t o ( 6 2 % d e l l e m a m m e e 5 2 % d e i p a p à ) e c o n i l t i m o r e d i n o n f a r c e l a e n o n s e n t i r s i a l l ’ a l t e z z a ( 5 0 % d e i g e n i t o r i ) . I l 4 5 % v i v e , i n v e c e , i n u n a c o n t i n u a t e n s i o n e a l l a r i c e r c a d e l l a p e r f e z i o n e g e n i t o r i a l e n o n o s t a n t e e m e r g a d a l l ’ a u t o v a l u t a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e g e n i t o r i a l i u n p u n t e g g i o m e d i o d i 7 , 4 s u 1 0 . • I p o t e n z i a l i g e n i t o r i L ’ O s s e r v a t o r i o h a p o i i n d a g a t o l e p r i n c i p a l i m o t i v a z i o n i c h e s p i n g o n o l e p e r s o n e a d i v e n t a r e o m e n o g e n i t o r i . 1 c o p p i a s u 3 i n c l u d e l a p o s s i b i l i t à d i a v e r e a l m e n o u n f i g l i o t r a i p r o p r i p r o g e t t i d i v i t a . I l 2 2 % n e d e s i d e r a s o l o u n o , 5 7 % d u e e i l 1 4 % n e v o r r e b b e a l m e n o t r e . T r a l e p r i n c i p a l i m o t i v a z i o n i d i c h i s c e g l i e d i n o n d i v e n t a r e g e n i t o r e , c i s o n o i n v e c e , l a p a u r a d e l l a r e s p o n s a b i l i t à e d e l t r o p p o i m p e g n o ( 4 5 % ) i l t e m a e c o n o m i c o ( 4 0 % ) e l a p r e o c c u p a z i o n e p e r i l f u t u r o ( 3 8 % ) . L ’ O s s e r v a t o r i o r e s t i t u i s c e i n s i n t e s i u n ’ i m m a g i n e d e l l a g e n i t o r i a l i t à v i s s u t a c o n u n a p p r o c c i o p i ù o r i e n t a t o a l l a p e r f o r m a n c e c h e a l l ’ e s p e r i e n z a a c c o m p a g n a t o d a l l ’ a l t r a p a r t e d a u n f o r t e t i m o r e d i i n a d e g u a t e z z a , n o n s o l t a n t o e c o n o m i c a , m a s o p r a t t u t t o r e l a t i v a a l s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à e a l l a p a u r a d i n o n e s s e r e a l l ’ a l t e z z a d e l r u o l o s i a p e r c h i è g i à g e n i t o r e s i a p e r c h i d e s i d e r a d i v e n t a r l o . M a è l ’ a s s e n z a d i u n a r e t e s o c i a l e , d i u n a v i c i n a n z a c o n g l i a l t r i g e n i t o r i p e r c o n d i v i d e r e , s t a r e i n s i e m e e c o n f r o n t a r s i , c h e s e m p r e p i ù g e n i t o r i l a m e n t a n o . I l P a m p e r s V i l l a g e I l P a m p e r s V i l l a g e d e b u t t e r à a M i l a n o s a b a t o 1 3 s e t t e m b r e d a l l e o r e 9 a l l e o r e 1 3 p r e s s o B i b l i o t e c a C h i e s a R o s s a , V i a S a n D o m e n i c o S a v i o ( M I ) e t o c c h e r à p o i a l t r e 3 c i t t à i t a l i a n e : P e s c a r a , P a l e r m o e R o m a . N e l c o r s o d e g l i a p p u n t a m e n t i , a p e r t i a t u t t i i g e n i t o r i c o n i l o r o b a m b i n i e b a m b i n e d a 0 a 3 a n n i , o l t r e a o c c a s i o n i d i c o n f r o n t o c o n i l p e r s o n a l e d e l C S B , s a r à p o s s i b i l e f a r e e s p e r i e n z a d i c i ò c h e a c c a d e n e i l u o g h i d i “ U n V i l l a g g i o p e r C r e s c e r e ” , p r o g r a m m a n a z i o n a l e d i s o s t e g n o a l l a r e s p o n s i v i t à g e n i t o r i a l e , c h e a p r e s p a z i g r a t u i t i a f f i n c h é i g e n i t o r i p o s s a n o s t a r e a s s i e m e a l l e l o r o b a m b i n e e a i l o r o b a m b i n i , i n u n t e m p o l e n t o e d e d i c a t o , c o n c o s e s e m p l i c i e d a l g r a n d e i m p a t t o . D u r a n t e l a m a t t i n a t a , i n f a t t i , l e f a m i g l i e p o t r a n n o p a r t e c i p a r e a d a t t i v i t à d i g i o c o c o n p o c o e d e s p r e s s i v i t à c r e a t i v a , m o m e n t i d i l e t t u r a , g r a z i e a n c h e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n N a t i p e r L e g g e r e e a d a l t r e e s p e r i e n z e s o n o r o m u s i c a l i c o n i l s u p p o r t o d i N a t i p e r l a M u s i c a . L e f a m i g l i e p o t r a n n o v i v e r e u n ’ e s p e r i e n z a i n t e n s a , a d a l t a d e n s i t à r e l a z i o n a l e , e s p e r i m e n t a r e a t t i v i t à u t i l i a l l a c r e s c i t a e d a l l o s v i l u p p o ; l a l e t t u r a , l a m u s i c a e i l c a n t o , i l g i o c o c o n o g g e t t i s e m p l i c i e q u o t i d i a n i s o n o t u t t e a t t i v i t à b a s a t e s u e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e e s o n o f a c i l m e n t e r e p l i c a b i l i . I g e n i t o r i t o r n e r a n n o a c a s a c o n l ’ e s p e r i e n z a d i q u e l l e p i c c o l e c o s e d a f a r e o g n i g i o r n o , c h e f a n n o g r a n d i i b a m b i n i e l e b a m b i n e . “ D a s e m p r e c o n P a m p e r s m e t t i a m o a l c e n t r o l e p e r s o n e , i n p a r t i c o l a r e i b a m b i n i e i l o r o g e n i t o r i , e l o f a c c i a m o p a r t e n d o d a l l ’ a s c o l t o : d e l l e l o r o e s i g e n z e , d e i l o r o s o g n i , m a a n c h e d e l l e l o r o d i f f i c o l t à » , h a d i c h i a r a t o A n t o n i o F a z z a r i , G e n e r a l M a n a g e r d i F a t e r . “ P r o p r i o d a q u e s t a v o l o n t à è n a t o l ’ O s s e r v a t o r i o P a m p e r s s u l l a g e n i t o r i a l i t à , c h e c i h a r e s t i t u i t o u n a f o t o g r a f i a c h i a r a d e i b i s o g n i d e l l e f a m i g l i e d i o g g i e c i h a s p i n t i a d a r e u n a r i s p o s t a c o n c r e t a c o n i l p r o g e t t o P a m p e r s V i l l a g e . U n l u o g o , f i s i c o e d i g i t a l e , p e n s a t o p e r o f f r i r e s u p p o r t o , c r e a r e r e l a z i o n i e c o s t r u i r e u n s e n s o d i c o m u n i t à . P e r c h é è q u e s t o i l m o d o i n c u i i n t e n d i a m o e s s e r e v i c i n i , o g n i g i o r n o , a i n o s t r i c o n s u m a t o r i ” . V i d e o : h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = C e i v n X d i J o E