R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' I t a l i a s t a a f f r o n t a n d o l e c o n s e g u e n z e d i u n p r o g r e s s i v o i n v e c c h i a m e n t o d e m o g r a f i c o e d i u n a c r e s c e n t e ' p a n d e m i a n o n t r a s m i s s i b i l e ' , r a p p r e s e n t a t a d a l l e m a l a t t i e c r o n i c o - d e g e n e r a t i v e c h e c o l p i s c o n o o l t r e l ' 8 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e c o n p i ù d i 6 5 a n n i . A p a t o l o g i e t i p i c h e d e l l ' e t à a v a n z a t a , q u a l i d e m e n z e e d e f i c i t c o g n i t i v i , s i a s s o c i a n o f r e q u e n t e m e n t e d i s t u r b i c a r d i o v a s c o l a r i e c o n d i z i o n i c r o n i c h e c o m e d i a b e t e , o b e s i t à e i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a . " I l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e è c h i a m a t o a f r o n t e g g i a r e u n a c o m p l e s s a c r i s i e p i d e m i o l o g i c a c h e r i c h i e d e s t r a t e g i e i n n o v a t i v e e s o s t e n i b i l i , v o l t e a d a s s i c u r a r e i n t e r v e n t i s a n i t a r i e f f i c a c i e a p p r o p r i a t i . I n q u e s t o c o n t e s t o , u n a c o n c r e t a i n t e g r a z i o n e t r a m e d i c i n a c l i n i c a e m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o r a p p r e s e n t a u n a c o n d i z i o n e i m p r e s c i n d i b i l e p e r i l m i g l i o r a m e n t o d e g l i e s i t i t e r a p e u t i c i " . L o h a d e t t o M a r c e l l o C i a c c i o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l l a S i b i o c - S o c i e t à i t a l i a n a d i b i o c h i m i c a c l i n i c a e b i o l o g i a m o l e c o l a r e c l i n i c a - m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o , o g g i a l l ' a p e r t u r a d e l 5 7 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e c h e s i s v o l g e a F i r e n z e d o v e p e r 3 g i o r n i o l t r e 1 . 0 0 0 s p e c i a l i s t i s i r i u n i s c o n o p e r u n i n c o n t r o s c i e n t i f i c o - p r o f e s s i o n a l e . L ' e v e n t o r a p p r e s e n t a a n c h e u n ' o c c a s i o n e d i r i f l e s s i o n e c o l l e t t i v a s u l f u t u r o d e l s e r v i z i o s a n i t a r i o i t a l i a n o . " V i v i a m o i n u n c o n t e s t o i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e c o n t r a d d i s t i n t o d a i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a c r e s c e n t e , m a a n c h e d a u n a s e m p r e m a g g i o r e c o m p l e s s i t à c l i n i c a - s o t t o l i n e a C i a c c i o - L ' i n v e c c h i a m e n t o d e m o g r a f i c o è r i l e v a n t e d a l m o m e n t o c h e i n I t a l i a g l i o v e r 6 5 a m m o n t a n o a o l t r e 1 4 m i l i o n i , p a r i a l 2 4 % d e l l ' i n t e r a p o p o l a z i o n e . G l i o v e r 8 0 s o n o a d d i r i t t u r a p i ù d i 4 m i l i o n i e s o n o a u m e n t a t i d i 5 0 m i l a p e r s o n e s o l o i n 1 a n n o . E ' e v i d e n t e c h e l e p a t o l o g i e c r o n i c o - d e g e n e r a t i v e s i a n o i n c o s t a n t e a u m e n t o , a n c h e a c a u s a d e l l a d i f f u s i o n e d i s t i l i d i v i t a p o c o s a l u t a r i , c o m e f u m o , o b e s i t à , s e d e n t a r i e t à e c o n s u m o e c c e s s i v o d i a l c o l . I l p r o g r e s s i v o a l l u n g a m e n t o d e l l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a , i n I t a l i a c o m e n e g l i a l t r i P a e s i o c c i d e n t a l i - o s s e r v a - h a c o m p o r t a t o u n s e n s i b i l e i n c r e m e n t o d e l c a r i c o a s s i s t e n z i a l e e g e s t i o n a l e d a p a r t e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o . L a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o s v o l g e u n r u o l o d i p r i m o p i a n o n e l l a p r e v e n z i o n e d e l l e m a l a t t i e , o f f r e n d o s t r u m e n t i i n g r a d o d i i d e n t i f i c a r e l e a l t e r a z i o n i p a t o l o g i c h e a n c o r p r i m a d e l l a c o m p a r s a d e i s i n t o m i e c o n s e n t e n d o c o s ì d i a t t u a r e i n t e r v e n t i p r e v e n t i v i m i r a t i c h e p o s s a n o b l o c c a r e o r a l l e n t a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a " . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a , " l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i l p r o f e s s i o n i s t a d e l l a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o e i l c l i n i c o - e v i d e n z i a i l p r e s i d e n t e S i b i o c - r a p p r e s e n t a u n a c o n d i z i o n e i m p r e s c i n d i b i l e , s i a p e r g a r a n t i r e l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a s a n i t a r i o s i a p e r c o n t e n e r e l ' i m p a t t o d e l l e p a t o l o g i e c r o n i c h e . S o l o a t t r a v e r s o u n ' i n t e g r a z i o n e e f f e t t i v a è p o s s i b i l e a s s i c u r a r e p e r c o r s i d i c u r a e f f i c a c i , s i c u r i e s e m p r e p i ù o r i e n t a t i a l l e r e a l i e s i g e n z e d e i c i t t a d i n i " . I l m e e t i n g d e l l a S i b i o c è s t a t o o r g a n i z z a t o p r e v e d e n d o i n t u t t e l e s e s s i o n i s c i e n t i f i c h e l a p a r t e c i p a z i o n e d i s o c i e t à s c i e n t i f i c h e d i a r e a c l i n i c a d i r i f e r i m e n t o . " I l c o n g r e s s o n a z i o n a l e r a p p r e s e n t a u n ' o p p o r t u n i t à p e r p r o m u o v e r e l ' i n t e g r a z i o n e t r a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o e m e d i c i n a c l i n i c a - r i m a r c a C i a c c i o - L e s e s s i o n i c o n g i u n t e v e d o n o l a p a r t e c i p a z i o n e d i n u m e r o s e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , i m p e g n a t e i n s i e m e a n o i n e l l ' a f f r o n t a r e i n m o d o t r a s v e r s a l e u n a m p i o s p e t t r o d i p a t o l o g i e : d a l l e p i ù d i f f u s e e i n c o s t a n t e a u m e n t o f i n o a l l e m a l a t t i e r a r e . I n o l t r e , v e r r a n n o p r e s e n t a t e l e p i ù r e c e n t i e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e r e l a t i v e a l l e m a l a t t i e n e u r o d e g e n e r a t i v e , a i t u m o r i s o l i d i e o n c o e m a t o l o g i c i , n o n c h é a i p r o g r e s s i n e i t r a t t a m e n t i d i p r o c r e a z i o n e m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t a " . " I n t u t t e q u e s t e c o n d i z i o n i c l i n i c h e - p r o s e g u e i l p r e s i d e n t e S i b i o c - l a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o r a p p r e s e n t a o g g i u n p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e , i m p r e s c i n d i b i l e p e r u n a p p r o c c i o d i a g n o s t i c o e t e r a p e u t i c o e f f i c a c e . I n q u e s t ' o t t i c a - s p i e g a - i l c o n t e n i m e n t o d e l l a s p e s a p u b b l i c a e l a t u t e l a d e l l a s a l u t e e d e l b e n e s s e r e d e i c i t t a d i n i p a s s a n o a n c h e a t t r a v e r s o u n c o s t a n t e m i g l i o r a m e n t o e p o t e n z i a m e n t o d e l l a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o . I l p r i m o p a s s a g g i o d i q u e s t o p r o c e s s o i n i z i a c o n l ' a p p r o p r i a t e z z a p r e s c r i t t i v a , o v v e r o r i c h i e d e r e l ' e s a m e g i u s t o p e r i l p a z i e n t e g i u s t o e n e l m o m e n t o m i g l i o r e . Q u e s t o s i r e a l i z z a a n c h e a t t r a v e r s o u n c o s t a n t e a g g i o r n a m e n t o d e i p r o f e s s i o n i s t i d i m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o e i l c o n g r e s s o n a z i o n a l e r a p p r e s e n t a u n ' o c c a s i o n e p r e z i o s a p e r c o n d i v i d e r e c o n o s c e n z e , e s p e r i e n z e e i n n o v a z i o n i c h e p e r m e t t o n o d i m i g l i o r a r e l a p r a t i c a q u o t i d i a n a e g a r a n t i r e p e r c o r s i d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c i s e m p r e p i ù a p p r o p r i a t i " . Q u e l l o d i F i r e n z e " è u n m o m e n t o d i i n c o n t r o e c o n f r o n t o t r a p r o f e s s i o n i s t i , u n ' o c c a s i o n e p e r c r e s c e r e p r o f e s s i o n a l m e n t e e r a f f o r z a r e i l l e g a m e t r a l a b o r a t o r i o e c l i n i c a - c o n c l u d e C i a c c i o - U n ' e f f e t t i v a i n t e g r a z i o n e t r a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o e m e d i c i n a c l i n i c a r a p p r e s e n t a l a c o n d i z i o n e p e r s v i l u p p a r e s e r v i z i s a n i t a r i p i ù e f f i c a c i , s o s t e n i b i l i e o r i e n t a t i a l m i g l i o r a m e n t o d e g l i e s i t i d i s a l u t e . I l t r a g u a r d o d a r a g g i u n g e r e n o n r i g u a r d a s o l t a n t o l a c u r a , m a a n c h e l a p r e v e n z i o n e e l a r i d u z i o n e d e l l ' i m p a t t o d e l l e p a t o l o g i e c r o n i c h e e d e g e n e r a t i v e " .