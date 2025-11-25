R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A s s t r a , A i i t e A n a v i n v i t a n o a p r e s e n t a r e c o n t r i b u t i t e c n i c o - s c i e n t i f i c i p e r l ' a p p u n t a m e n t o d i R o m a d e l 2 8 - 2 9 g e n n a i o 2 0 2 6 . N e l l ' a m b i t o d e l l a s e s t a e d i z i o n e d e l S e m i n a r i o N a z i o n a l e “ S i s t e m a A u t o b u s e F i l o b u s – G i o r n a t e d i S t u d i o ” , i n p r o g r a m m a a R o m a i l 2 8 e 2 9 g e n n a i o 2 0 2 6 p r e s s o i l M i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , A s s t r a , A i i t e A n a v a n n u n c i a n o l ' a p e r t u r a d e l l a c a l l f o r a b s t r a c t p e r l a p r e s e n t a z i o n e d i c o n t r i b u t i t e c n i c o - s c i e n t i f i c i . L ' i n i z i a t i v a , c h e s i t e r r à n e l l a s e d e m i n i s t e r i a l e d i v i a G i u s e p p e C a r a c i , s i c o n f e r m a c o m e a p p u n t a m e n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i l c o n f r o n t o t e c n i c o s u l f u t u r o d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e , i n u n m o m e n t o d i t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e d i g i t a l e i n r e l a z i o n e a i s i s t e m i d i t r a s p o r t o s u a u t o b u s e f i l o b u s . P e r q u e s t a e d i z i o n e d e l S e m i n a r i o , s o n o s t a t e d e f i n i t e s e i a r e e t e m a t i c h e p e r l e q u a l i è s t a t o l a n c i a t a l a c a l l f o r a b s t r a c t : S i c u r e z z a e a c c e s s i b i l i t à , c o n f o c u s s u l l e n o v i t à n o r m a t i v e e l e a p p l i c a z i o n i p r a t i c h e ; D i g i t a l i z z a z i o n e e B i g D a t a , a p p r o f o n d e n d o i l r u o l o d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e n e l t p l ; A u t o m a t e d M o b i l i t y , d e d i c a t a a l l ’ e v o l u z i o n e d e i s i s t e m i A d a s e d e i v e i c o l i a u t o n o m i ; I l r u o l o d e l T p l n e l l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e ; I n t e r m o d a l i t à e i n t r a m o d a l i t à , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e s o l u z i o n i p e r l o s p l i t m o d a l e ; S v i l u p p o i n f r a s t r u t t u r a l e e t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a p e r a u t o b u s a z e r o e m i s s i o n i . I p r o f e s s i o n i s t i , i r i c e r c a t o r i e g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e i n t e r e s s a t i a p a r t e c i p a r e a l l ' e v e n t o p o t r a n n o i n v i a r e i p r o p r i c o n t r i b u t i , d e l l a l u n g h e z z a c o m p r e s a t r a u n a e d u e p a g i n e a l l ' i n d i r i z z o c o n v e g n o g o m m a 2 0 2 5 @ m i t . g o v . i t , s p e c i f i c a n d o n e l l ' o g g e t t o l ' a r e a t e m a t i c a d i r i f e r i m e n t o . P e r o g n i a b s t r a c t è r i c h i e s t a l ' i n d i c a z i o n e d i u n r e l a t o r e , c o n a l l e g a t o c u r r i c u l u m v i t a e . I l a v o r i s e l e z i o n a t i s a r a n n o p r e s e n t a t i d u r a n t e l e d u e g i o r n a t e d i s t u d i o e p o i p u b b l i c a t i n e g l i a t t i u f f i c i a l i d e l S e m i n a r i o , r a p p r e s e n t a n d o u n ' o p p o r t u n i t à d i v i s i b i l i t à n a z i o n a l e p e r i l v a l o r e s c i e n t i f i c o e t e c n i c o d e i c o n t r i b u t i p r o p o s t i . L ' e v e n t o s i p r o p o n e q u i n d i c o m e p i a t t a f o r m a p r i v i l e g i a t a p e r t r a c c i a r e l e l i n e e d i s v i l u p p o f u t u r o d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e i t a l i a n o , v a l o r i z z a n d o i l c o n t r i b u t o t e c n i c o - s c i e n t i f i c o d i t u t t i g l i a t t o r i d e l s e t t o r e . P e r i n f o r m a z i o n i s u l b a n d o : h t t p s : / / w w w . a s s t r a . i t / 6 s e m i n a r i o g o m m a