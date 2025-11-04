R o m a , 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - H a a p e r t o u f f i c i a l m e n t e i b a t t e n t i n e l l a C a p i t a l e l ’ e v e n t o p i ù a t t e s o d e l s e t t o r e g a m i n g : S i G m a C e n t r a l E u r o p e . D a l 4 a l 6 n o v e m b r e , p r e s s o l a F i e r a d i R o m a , i p r o t a g o n i s t i d e l l ’ i n d u s t r i a d e l g a m i n g i n t e r n a z i o n a l e s i i n c o n t r e r a n n o p e r d i s c u t e r e d e l f u t u r o d e l s e t t o r e e p e r v i v e r e e s p e r i e n z e e s c l u s i v e l e g a t e a l m o n d o d e l g i o c o d i g i t a l e . P i ù d i m i l l e e s p o s i t o r i , 1 0 0 m i l a m e t r i q u a d r i d i a r e a , 5 5 0 s p e a k e r e s p e r t i c h e i l l u s t r e r a n n o c o m e s t a c a m b i a n d o i l s e t t o r e s u 4 p a l c h i p e r c o n f e r e n z e , e 3 0 m i l a d e l e g a t i p r o v e n i e n t i d a t u t t o i l m o n d o s o n o s o l o a l c u n i d e i n u m e r i d a c a p o g i r o c h e d i m o s t r a n o c o m e “ t u t t e l e s t r a d e p o r t a n o a R o m a ” . S i G m a C e n t r a l E u r o p e 2 0 2 5 è q u i n d i l ’ e v e n t o d i g a m i n g p e r e c c e l l e n z a , c o n u n p r o g r a m m a r i c c o d i i n c o n t r i , e s p e r i e n z e e s c l u s i v e e m o m e n t i d i n e t w o r k i n g r i s e r v a t i a i t a n t i p r o t a g o n i s t i d e l l ’ i n d u s t r i a d e l g a m i n g i n t e r n a z i o n a l e . I l S i G m a C e n t r a l E u r o p e 2 0 2 5 è s t a t o i n a u g u r a t o d a l l a p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o , R o b e r t a M e t s o l a , e d a l m i n i s t r o d e g l i A f f a r i E s t e r i i t a l i a n o , A n t o n i o T a j a n i , c h e h a n n o a v u t o m o d o d i r i m a r c a r e q u a n t o s i a n o f o n d a m e n t a l i l ’ i n n o v a z i o n e , l a r e g o l a m e n t a z i o n e e i l n e t w o r k i n g n e l s e t t o r e t e c n o l o g i c o e d i g i t a l e . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è s t a t a r i v o l t a d a g l i o r g a n i z z a t o r i a l l ’ h u b d e l g a m i n g e u r o p e o d e l f u t u r o : i l g i o c o o n l i n e a c u i è d e d i c a t o a m p i o s p a z i o . U n m o d o p e r e s s e r e a l c e n t r o d i u n a t r a s f o r m a z i o n e c h e f a r à d a a p r i p i s t a a l l ’ i n n o v a z i o n e , f a v o r e n d o i c o n t a t t i t r a a z i e n d e d e s i d e r o s e d i e s p l o r a r e n u o v e o p p o r t u n i t à . L ’ i n d u s t r i a d e l g i o c o o n l i n e è f o n d a m e n t a l e p e r l ’ I t a l i a : u n s e t t o r e i n c o n t i n u a c r e s c i t a e c h e a t t i r a u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i g i o c a t o r i . P e r q u e s t o m o t i v o a n c h e C o d e r e , o p e r a t o r e d i g i o c o d i r i f e r i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e , h a p r e s e n t a t o l a n u o v a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e , p e n s a t a p e r o f f r i r e a i c l i e n t i u n ’ e s p e r i e n z a d i g i o c o s i c u r a , f l u i d a e c o i n v o l g e n t e . U n a s c e l t a f o r t e m e n t e v o l u t a d a C o d e r e I t a l i a , p r e s e n t e a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ i n i z i a t i v a p r e s s o l a F i e r a d i R o m a , c h e c o n i l s i t o C o d e r e . i t e n t r a u f f i c i a l m e n t e n e l m o n d o d e l g i o c o o n l i n e , s e g n a n d o u n p a s s o s t r a t e g i c o p e r r a f f o r z a r e i l l e g a m e c o n i c l i e n t i d o p o 2 5 a n n i d i l e a d e r s h i p n e l s e t t o r e d e l g i o c o f i s i c o . “ L a d e c i s i o n e d i p a r t e c i p a r e a l l a g a r a p e r l ’ o n l i n e t i r a d i e t r o a n c h e l a p a r t e c i p a z i o n e a q u e s t a i m p o r t a n t e f i e r a p e r i l c o m p a r t o o n l i n e c h e p a r t e i n q u e s t i m i n u t i - c o s ì i l d i r e t t o r e a f f a r i i s t i t u z i o n a l i e s v i l u p p o b u s i n e s s d i C o d e r e I t a l i a , M a r c o Z e g a , a l S i G m a E u r o p e 2 0 2 5 - S i a m o q u i a l l a f i e r a p e r f a r c o n o s c e r e l e n o s t r e o f f e r t e a i c l i e n t i . S i c u r a m e n t e a l l ’ i n t e r n o d e l m e r c a t o i t a l i a n o s i a m o m o l t o c o n o s c i u t i p e r l a n o s t r a p r e s e n z a n e l c o m p a r t o r e t a i l e p e r l a q u a l i t à d e i n o s t r i s e r v i z i . C e r c h e r e m o d i f a r c i n o t a r e a n c h e p e r q u e l l o c h e s i a m o i n g r a d o d i o f f r i r e n e l s e g m e n t o o n l i n e ” . I l g r u p p o r i c o r d a c o m e " l a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e C o d e r e . i t n a s c e p e r o f f r i r e u n e c o s i s t e m a d i g i o c o i n t e g r a t o , d o v e a f f i d a b i l i t à , t r a s p a r e n z a e i n n o v a z i o n e s i i n c o n t r a n o . U n n u o v o o r i z z o n t e p e r u n o d e i p r i n c i p a l i p l a y e r i n I t a l i a c h e n e l c o r s o d i q u e s t i a n n i s i è a f f e r m a t o c o s t r u e n d o u n a r e p u t a z i o n e s o l i d a b a s a t a , t r a l ’ a l t r o , s u l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e . L ’ a p e r t u r a a l c a n a l e o n l i n e r a p p r e s e n t a u n a n a t u r a l e e v o l u z i o n e c h e p u n t a a o f f r i r e u n ’ e s p e r i e n z a d i g i o c o c o m p l e t a , r e s p o n s a b i l e e s o s t e n i b i l e e c h e p e r m e t t e a l l ’ a z i e n d a d i c o n s o l i d a r e l a p r o p r i a p r e s e n z a n e l m o n d o d e l g a m i n g i t a l i a n o " . “ O r a m a i , c o n l e c o n c e s s i o n i c h e v a n n o o l t r e l ’ a n n o 2 0 3 0 , p o t e r p e n s a r e d i p o t e r v e n d e r e q u a l c o s a s o l t a n t o s u l c a n a l e r e t a i l n o n è p i ù p o s s i b i l e . Q u i n d i , c ’ è l ’ e s i g e n z a d i m e t t e r e i n p i e d i a n c h e l ’ o n l i n e e d i o f f r i r e u n a p p r o c c i o o m n i c a n a l e a i n o s t r i c l i e n t i c h e s i a i n g r a d o d i o f f r i r e q u a l c o s a s e m p r e p i ù v i c i n o a q u e l l o c h e s o n o l e l o r o e s i g e n z e ” , h a c o n t i n u a t o M a r c o Z e g a . C o d e r e . i t s e g u i r à l a s t e s s a f i l o s o f i a c h e g u i d a C o d e r e I t a l i a s i n d a l p r i m o g i o r n o c o n u n o s g u a r d o s e m p r e r i v o l t o v e r s o i l f u t u r o c h e p e r l ’ a z i e n d a s i g n i f i c a o f f r i r e v a l o r e , c r e s c i t a e o p p o r t u n i t à , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e d e i p r o p r i p a r t n e r s t r u m e n t i c o n c r e t i e u n m a r c h i o s e r i o e a f f i d a b i l e . “ I l n o s t r o o b i e t t i v o è q u e l l o d i a b b r a c c i a r e l ’ o m n i c a n a l i t à , d i s t a r e a l p a s s o c o n i t e m p i e d i a s s e c o n d a r e l e e s i g e n z e d e i n o s t r i c l i e n t i . I n q u e s t o m o d o l o r o p o s s o n o t r o v a r e l a s t e s s a e s p e r i e n z a v i s i t a n d o l e n o s t r e g a m i n g h a l l c h e a b b i a m o i n I t a l i a e g i o c a n d o n e l n o s t r o s i t o C o d e r e . i t . A l l ’ i n t e r n o d e l p o r t a l e s i p o s s o n o t r o v a r e m o l t i d e i c o n t e n u t i o s e r v i z i c h e s i t r o v a n o a n c h e n e l l ’ a m b i e n t e r e t a i l ” , h a c o n c l u s o i l d i r e t t o r e a f f a r i i s t i t u z i o n a l i e s v i l u p p o b u s i n e s s d i C o d e r e I t a l i a .