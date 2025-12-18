R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C a m b i o a i v e r t i c i d e l l a S i g o , S o c i e t à i t a l i a n a d i g i n e c o l o g i a e o s t e t r i c i a . L a c h i u s u r a d e l 1 0 0 e s i m o c o n g r e s s o n a z i o n a l e h a v i s t o l ' a v v i c e n d a m e n t o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a . A l l a g u i d a - i n f o r m a u n a n o t a - o r a c ' è E l s a V i o r a c h e r a c c o g l i e i l t e s t i m o n e , i n u n a f a s e d i g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à e p r o s p e t t i v e p e r l a g i n e c o l o g i a e l ' o s t e t r i c i a i t a l i a n e , d a V i t o T r o j a n o c h e a s s u m e l a p r e s i d e n z a d e l l a F e d e r a z i o n e S i g o R i c e r c a e C o m u n i c a z i o n e , r u o l o s t r a t e g i c o v o l t o a r a ﬀ o r z a r e i l d i a l o g o s c i e n t i f i c o , i s t i t u z i o n a l e e p u b b l i c o d e l l a F e d e r a z i o n e , n o n c h é a v a l o r i z z a r e l a p r o d u z i o n e s c i e n t i f i c a e l a c a p a c i t à p r o g e t t u a l e d i S i g o e d e l l e s u e f e d e r a t e A o g o i , A g u i , A g i t e . N e l c o r s o d e l l ' a s s e m b l e a , L u i g i N a p p i è s t a t o e l e t t o p r e s i d e n t e d e l l a S i g o p e r i l b i e n n i o 2 0 2 8 - 2 0 2 9 , a c o n f e r m a d i u n a p r o g r a m m a z i o n e l u n g i m i r a n t e e d i u n a c o n t i n u i t à d i v i s i o n e c h e g u a r d a a l f u t u r o d e l l a d i s c i p l i n a . I l c o n g r e s s o d i B a r i s i c h i u d e d u n q u e c o n u n b i l a n c i o e s t r e m a m e n t e p o s i t i v o n o n s o l o p e r i n u m e r i ( 1 . 5 7 6 i s c r i t t i e 4 8 0 r e l a t o r i n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i ) - r i p o r t a l a n o t a - m a s o p r a t t u t t o p e r l a q u a l i t à d e i c o n t r i b u t i e i l v i v a c e d i b a t t i t o c h e h a n n o c a r a t t e r i z z a t o l e d i v e r s e s e s s i o n i , r a ﬀ o r z a n d o i l r u o l o d i S i g o c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o s c i e n t i f i c o , c u l t u r a l e e i s t i t u z i o n a l e p e r l a t u t e l a d e l l a s a l u t e d e l l a d o n n a e p e r l o s v i l u p p o d e l l a g i n e c o l o g i a e d e l l ' o s t e t r i c i a n e l n o s t r o P a e s e .