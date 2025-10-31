R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " P e r g a r a n t i r e a c c e s s o e q u a l i t à a l l e c u r e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e s v o l g o n o u n r u o l o f o n d a m e n t a l e . G r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a s p e c i a l i s t i n e l l e d i v e r s e r e t i i p a z i e n t i p o s s o n o e s s e r e a c c o l t i e a c c o g l i e r e n e l c o n c e t t o d i r e t e s i g n i f i c a n o n p e r d e r e a l c u n p a z i e n t e . I n q u e s t o m o d o s i p o t r à a v e r e l a c o m p e t e n z a p e r o f f r i r e l e c u r e p i ù a d e g u a t e e i n n o v a t i v e " . L o h a d e t t o A n g e l a M a s t r o n u z z i , p r e s i d e n t e A i e o p , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i e m a t o l o g i a e o n c o l o g i a p e d i a t r i c a , i e r i a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l d o c u m e n t o ' S t r a t e g i e e p r o p o s t e p e r m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l e e m o g l o b i n o p a t i e i n I t a l i a ' , c h e i l l u s t r a l e 1 0 p r o p o s t e p e r m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l e e m o g l o b i n o p a t i e n e l P a e s e , r e a l i z z a t o d a T h e E u r o p e a n H o u s e - A m b r o s e t t i c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i V e r t e x P h a r m a c e u t i c a l s . " L a p r o p o s t a d e l l a R e t e n a z i o n a l e d e l l a t a l a s s e m i a e d e l l e e m o g l o b i n o p a t i e è u n v a l o r e a g g i u n t o p e r i n o s t r i p a z i e n t i , s i a i n e t à p e d i a t r i c a c h e i n e t à a d u l t a - h a s o t t o l i n e a t o - L a m e s s a i n p r a t i c a o r a c o n s i s t e n e l c o i n v o l g i m e n t o d e i c e n t r i p e d i a t r i c i e p e r a d u l t i c o n l a f i n a l i t à d i t r a t t a r e a 3 6 0 g r a d i i p a z i e n t i a f f e t t i d a e m o g l o b i n o p a t i e , s i a n o e s s e t a l a s s e m i e o d r e p a n o c i t o s i " . L ' i n t e r v e n t o i n e t à p e d i a t r i c a , h a p r e c i s a t o M a s t r o n u z z i , " è f o n d a m e n t a l e p e r m a n t e n e r e q u a n t o p i ù p o s s i b i l e i l b e n e s s e r e d i u n p a z i e n t e c o s ì c o m p l e s s o , c o m e i l p a z i e n t e c o n e m o g l o b i n o p a t i a , c h e p u ò s v i l u p p a r e n e l c o r s o d e l t e m p o u n a s e r i e d i c o m p l i c a n z e c a p a c i d i e s s e r e l a c a u s a n o n s o l t a n t o d i c o m o r b i d i t à m a a n c h e d i m o r t e . E ' s t a t o f a t t o e t a n t o d o b b i a m o f a r e . E ' i m p o r t a n t e i l d i a l o g o t r a n o i m e d i c i c h e d e v e f a v o r i r e l a c u r a e l a p r e s a i n c a r i c o d e l p a z i e n t e a 3 6 0 g r a d i " .