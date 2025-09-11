R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I t r a t t a m e n t i l o n g - a c t i n g p e r m e t t o n o d i " r i d i s e g n a r e e o t t i m i z z a r e l a t e r a p i a a n t i r e t r o v i r a l e t e n e n d o c o n t o p e r ò d i u n d a t o i m p o r t a n t e , l a q u a l i t à d i v i t a d e l p a z i e n t e " c o n H i v . N o n s i t r a t t a p i ù d i " u n a t e r a p i a o b b l i g a t a e i n d i c a t a d a l m e d i c o " , m a d i " u n a p o s s i b i l i t à p e r i l p a z i e n t e d i s c e g l i e r e l e m o d a l i t à m i g l i o r i e p i ù a d e g u a t e a l p r o p r i o s t i l e d i v i t a e a l l a p r o p r i a v i t a l a v o r a t i v a " . C o s ì R o b e r t o G u l m i n e t t i , r e s p o n s a b i l e U n i t à s e m p l i c e H i v F o n d a z i o n e I r c c s P o l i c l i n i c o S a n M a t t e o d i P a v i a , n e l p r e s i e d e r e i l c o n v e g n o ' R i d e f i n i r e i l p r e s e n t e p e r v i n c e r e l e s f i d e d e l f u t u r o n e l l a t e r a p i a d e l l ' H i v ' , o r g a n i z z a t o , o g g i a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P a v i a . T a l e a p p r o c c i o d e v e " c o i n v o l g e r e i l p a z i e n t e " e r a s s i c u r a r e " i l m e d i c o s u l l ' e f f i c a c i a d e l l e t e r a p i e l o n g - a c t i n g , o v v e r o d e i t r a t t a m e n t i i n i e t t a b i l i a l u n g a d u r a t a d ' a z i o n e c h e , i n m o l t i c a s i , g a r a n t i s c o n o r i s u l t a t i p a r a g o n a b i l i - s e n o n s u p e r i o r i - a l l e t r a d i z i o n a l i t e r a p i e o r a l i . E ' n e c e s s a r i o s t r u t t u r a r e a m b u l a t o r i d e d i c a t i a l l a s o m m i n i s t r a z i o n e d e l l e t e r a p i e l o n g - a c t i n g - s o t t o l i n e a G u l m i n e t t i - i n m o d o d a p e r m e t t e r e a n c h e a g l i o s p e d a l i m e n o d o t a t i d i r i s o r s e d i o f f r i r e q u e s t a o p z i o n e t e r a p e u t i c a , g a r a n t e n d o e q u i t à d i a c c e s s o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o " . D u r a n t e i l c o n v e g n o è s t a t o e v i d e n z i a t o c o m e q u e s t i f a r m a c i s i a n o a l t a m e n t e e f f i c a c i , m a l a n e c e s s i t à d i r e c a r s i i n a m b u l a t o r i o 2 o 3 v o l t e l ' a n n o p e r l a s o m m i n i s t r a z i o n e r a p p r e s e n t a a n c o r a u n o s t a c o l o p e r m o l t i p a z i e n t i , c h e p o t r e b b e r o p r e f e r i r e s o l u z i o n i m e n o v i n c o l a n t i . G u l m i n e t t i a u s p i c a q u i n d i c h e i n f u t u r o s i p o s s a a r r i v a r e a f o r m u l a z i o n i " u l t r a l o n g - a c t i n g " , c a p a c i d i r i d u r r e u l t e r i o r m e n t e l a f r e q u e n z a d e l l e s o m m i n i s t r a z i o n i . " L ' o b i e t t i v o - c o n c l u d e - è l i b e r a r e i l p a z i e n t e d a g l i o b b l i g h i d i f r e q u e n z a e d a l p e s o p s i c o l o g i c o d i s e n t i r s i m a l a t o q u a n d o i n r e a l t à è s e m p l i c e m e n t e p o r t a t o r e s a n o d i u n v i r u s o r m a i s i l e n t e " .