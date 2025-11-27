R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - ' ' L o s f o r z o c h e f a c c i a m o n o i p e r p r o m u o v e r e e s v i l u p p a r e i n m a n i e r a c o m p a t i b i l e l ' I a e u s a r l a p e r a p p l i c a z i o n i c o n c r e t e . I s e r v i z i p u b b l i c i s o n o b a s a t i s u l d i g i t a l e e g r a z i e a l l ' I a o g g i p o s s i a m o f o r n i r l i i n t u t t e l e l i n g u e d e l m o n d o . N o i s t i a m o c e r c a n d o d i m o n t a r e i p e z z i g i u s t i n e l p u z z l e d e l l a t e c n o l o g i a e d a r e s e r v i z i d i g i t a l i p e r t u t t i ' ' . L o s o t t o l i n e a M a r i o N o b i l e , d i r e t t o r e g e n e r a l e A g i d , i n o c c a s i o n e d e l c o n v e g n o d e l l ' A d n k r o n o s s u l l ' I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e .