R o m a , 2 7 n o v . ( L a b i t a l i a ) - " I l p r i m o t e m a è l a t r a s p a r e n z a " . L o a f f e r m a A n d r e a B i l l e t , c a p o d e l S e r v i z i o c e r t i f i c a z i o n e e v i g i l a n z a d e l l ’ A g e n z i a p e r l a c y b e r s i c u r e z z a n a z i o n a l e ( A c n ) a l l ’ e v e n t o “ I n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ” , p r o m o s s o d a A d n k r o n o s Q & A , o g g i a l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a , a g g i u n g e n d o c h e " d u e g i o r n i f a a P a r i g i c ' è s t a t a l ' u l t i m a r i u n i o n e d e l g r u p p o d i l a v o r o s u l l a c y b e r s i c u r e z z a d e l G 7 e s u l t a v o l o l ' a r g o m e n t o c a r d i n a l e e r a i l p r i n c i p i o d i t r a s p a r e n z a d e l l e a p p l i c a z i o n i I a , d e c l i n a t e e s e g u i t e d a l l e a u t o r i t à d i c y b e r s i c u r e z z a " . " A b b i a m o r a g g i u n t o u n r i s u l t a t o m o l t o i m p o r t a n t e ; s t i a m o f i n a l i z z a n d o - e p r o b a b i l m e n t e a f e b b r a i o s a r à f i n i t o e a m a g g i o v e r r à p u b b l i c a t o - u n d o c u m e n t o ' S b o m ( S o f t w a r e b i l l o f m a t e r i a l s ) f o r I a ' " , s o t t o l i n e a B i l l e t a g g i u n g e n d o c h e a l c e n t r o c ' è p r o p r i o " l ' a r g o m e n t o t r a s p a r e n z a d e c l i n a t o i n f o r m a t o t e c n i c o " o s s i a c o m e g a r a n t i r e , d i f r o n t e a u n ' a p p l i c a z i o n e I a , " c h e g l i i n g r e d i e n t i s i a n o g e n u i n i " . C i ò " s i r i c o l l e g a a t e m i d i s c u s s i c o m e i l d e e p f a k e , d e v i a z i o n i d e l l a p p l i c a z i o n i d i I a p e r u s o m a l e v o l o , i l t e m a d e l l ' e t i c a d e g l i a l g o r i t m i - c o n c l u d e - Q u e s t o è u n r i s u l t a t o t a n g i b i l e e q u e l l e l i n e e g u i d a s o n o u n a p r i m a p i e t r a , c o n c o r d a t a d a t u t t i i P a e s i d e l G 7 , c h e i n i z i a a c o s t r u i r e u n e d i f i c i o d i s i c u r e z z a p e r l e a p p l i c a z i o n i I a s o t t o i p r o f i l i d e l l a t r a s p a r e n z a " .