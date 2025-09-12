N a p o l i , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l 1 7 e 1 8 s e t t e m b r e i l P a l a z z o R e a l e d i N a p o l i d i v e n t a c o r n i c e d i ' C a m p a n i a M a t e r ' , u n a d u e g i o r n i i n t e r a m e n t e d e d i c a t a a l l ’ a g r i c o l t u r a e a l l e e c c e l l e n z e a g r o a l i m e n t a r i d e l l a C a m p a n i a . P r o m o s s o d a l l ’ a s s e s s o r a t o a l l ’ A g r i c o l t u r a d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a , l ’ e v e n t o s a r à i n a u g u r a t o d a l p r e s i d e n t e V i n c e n z o D e L u c a e s i c o n f i g u r a c o m e u n a v e r a e p r o p r i a m a r a t o n a d i c o n f r o n t o : t r e c o n v e g n i e n o v e f o c u s t e m a t i c i c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i i m p r e s e , i s t i t u z i o n i , a s s o c i a z i o n i , r i c e r c a t o r i e c i t t a d i n i . C a m p a n i a M a t e r è u n ' e s p r e s s i o n e c h e r a c c h i u d e i n s é t r e a g g e t t i v i c h i a v e c h e n e d e f i n i s c o n o l ' i d e n t i t à : s o s t e n i b i l e , g e n e r o s a , f u t u r a . S o s t e n i b i l e p e r c h é l ’ a g r i c o l t u r a c a m p a n a è u n a r i s o r s a d a p r e s e r v a r e e v a l o r i z z a r e . G e n e r o s a c u i e s s e r e g r a t i p e r l ’ i n c r e d i b i l e p a t r i m o n i o d i e c c e l l e n z e e b i o d i v e r s i t à c h e a c c o g l i e . F u t u r a p e r c h é g u a r d a a l d o m a n i c o n g l i o c c h i d e l l ’ i n n o v a z i o n e , d e l l a r i c e r c a e d e l l a f o r m a z i o n e . U n a p p u n t a m e n t o p e n s a t o p e r g u a r d a r e a l f u t u r o d e l s e t t o r e , a f f r o n t a n d o t e m i c r u c i a l i c o m e l a t u t e l a d i s u o l o e a c q u a , l ’ a d a t t a m e n t o a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i , i l r a p p o r t o t r a c i b o e s a l u t e , l a r i d u z i o n e d e g l i s p r e c h i , l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a D o p e c o n o m y n e i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i e i l r u o l o c e n t r a l e d e i g i o v a n i . N e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o s a r à p r e s e n t a t a a n c h e l a p u b b l i c a z i o n e ' C a m p a n i a M a t e r - I l m o d e l l o C a m p a n i a p e r i l c i b o c h e v e r r à ' , a c u r a d e l l ’ a s s e s s o r e N i c o l a C a p u t o , T e r e s a D e l G i u d i c e e A l e x G i o r d a n o . I l l i b r o a p p r o f o n d i s c e i t e m i a l c e n t r o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , o f f r e n d o u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a s u l r u o l o d e l l ’ a g r i c o l t u r a c a m p a n a s u l p i a n o n a z i o n a l e e d e u r o p e o . N o n m a n c h e r a n n o m o m e n t i e s p e r i e n z i a l i , t a l k e s h o w c o o k i n g d e d i c a t i a l l a s t r a o r d i n a r i a r i c c h e z z a e n o g a s t r o n o m i c a c a m p a n a . " L ’ a g r o a l i m e n t a r e c a m p a n o - d i c h i a r a l ’ a s s e s s o r e r e g i o n a l e N i c o l a C a p u t o - è u n a c o m p o n e n t e c h i a v e d e l l a n o s t r a e c o n o m i a e i d e n t i t à r e g i o n a l e C o n C a m p a n i a M a t e r v o g l i a m o a v v i a r e u n a r i f l e s s i o n e c o n d i v i s a s u l f u t u r o d e l l ’ a g r i c o l t u r a , p a r t e n d o d a l m o d e l l o C a m p a n i a : u n i r e i n n o v a z i o n e , s a l u t e e q u a l i t à . A P a l a z z o R e a l e c o s t r u i r e m o , i n s i e m e a i p r o d u t t o r i e a l m o n d o a g r i c o l o , p r o p o s t e c o n c r e t e p e r r e n d e r e l a C a m p a n i a s e m p r e p i ù u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e e d e u r o p e o " .