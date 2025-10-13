R o m a 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o c h i e s t o l o s l i t t a m e n t o d i u n a n n o n o n p e r r i n v i a r e l ’ a p p l i c a z i o n e , m a p e r a v e r e i l t e m p o d i r i d i s c u t e r e l a n o r m a t i v a a l i v e l l o e u r o p e o , p e r c h é l a v i s i o n e e r e d i t a t a d a l l a p r e c e d e n t e C o m m i s s i o n e , c o n T i m m e r m a n s i n t e s t a , r i s c h i a d i e s s e r e d e v a s t a n t e p e r l ’ a g r i c o l t u r a e l ’ a g r o a l i m e n t a r e e u r o p e o ” . L o h a d i c h i a r a t o E t t o r e P r a n d i n i , p r e s i d e n t e d i C o l d i r e t t i , i n t e r v e n e n d o a R o m a a l l a c o n f e r e n z a p e r i 4 0 a n n i d i A s s o f e r t i l i z z a n t i . “ L e p o l i t i c h e d i r i n a t u r a l i z z a z i o n e , c o s ì c o m e c o n c e p i t e , a v r e b b e r o p r o v o c a t o u n d i s a s t r o e c o n o m i c o e s o c i a l e , r i d u c e n d o f i n o a l 6 0 % l ’ u s o d i a l c u n e m o l e c o l e e l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a i n t e r n a – h a s p i e g a t o – c o s t r i n g e n d o c i a i m p o r t a r e d a P a e s i d o v e q u e l l e s t e s s e n o r m e n o n v a l g o n o . È u n p a r a d o s s o a m b i e n t a l e e d e c o n o m i c o c h e v a a s s o l u t a m e n t e c o r r e t t o ” . P r a n d i n i h a s o t t o l i n e a t o l a n e c e s s i t à d i “ i n v e s t i r e d i p i ù n e l l a r i c e r c a e n e l l ’ i n n o v a z i o n e , d a l d i g e s t a t o a l l e n u o v e m o l e c o l e e a l l a c o n c i m a z i o n e c h i m i c a ” , a g g i u n g e n d o c h e “ l a r i d u z i o n e d e g l i s t r u m e n t i a d i s p o s i z i o n e d e l l e i m p r e s e a g r i c o l e m e t t e a r i s c h i o l a s o v r a n i t à a l i m e n t a r e e l a s o s t e n i b i l i t à s t e s s a d e l s i s t e m a . E s s e r e p i ù s o s t e n i b i l i – h a c o n c l u s o – s i g n i f i c a i n v e s t i r e i n t e c n o l o g i a , a g r i c o l t u r a d i p r e c i s i o n e , s a t e l l i t i e d r o n i . L ’ a g r i c o l t u r a i t a l i a n a e d e u r o p e a è l a p i ù s o s t e n i b i l e a l m o n d o , m a s e l a i n d e b o l i a m o , f a l l i a m o s i a e c o n o m i c a m e n t e c h e a m b i e n t a l m e n t e . D o b b i a m o d i a l o g a r e c o n l ’ E u r o p a e f a r v a l e r e i l n o s t r o m o d e l l o , e v i t a n d o v i s i o n i i d e o l o g i c h e c h e n o n c o n o s c o n o l a r e a l t à p r o d u t t i v a ” .