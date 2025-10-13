Roma 13 ott.(Adnkronos) - Abbiamo chiesto lo slittamento di un anno non per rinviare lapplicazione, ma per avere il tempo di ridiscutere la normativa a livello europeo, perché la visione ereditata dalla precedente Commissione, con Timmermans in testa, rischia di essere devastante per lagricoltura e lagroalimentare europeo. Lo ha dichiarato Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, intervenendo a Roma alla conferenza per i 40 anni di Assofertilizzanti. Le politiche di rinaturalizzazione, così come concepite, avrebbero provocato un disastro economico e sociale, riducendo fino al 60% luso di alcune molecole e la capacità produttiva interna ha spiegato costringendoci a importare da Paesi dove quelle stesse norme non valgono. È un paradosso ambientale ed economico che va assolutamente corretto. Prandini ha sottolineato la necessità di investire di più nella ricerca e nellinnovazione, dal digestato alle nuove molecole e alla concimazione chimica, aggiungendo che la riduzione degli strumenti a disposizione delle imprese agricole mette a rischio la sovranità alimentare e la sostenibilità stessa del sistema. Essere più sostenibili ha concluso significa investire in tecnologia, agricoltura di precisione, satelliti e droni. Lagricoltura italiana ed europea è la più sostenibile al mondo, ma se la indeboliamo, falliamo sia economicamente che ambientalmente. Dobbiamo dialogare con lEuropa e far valere il nostro modello, evitando visioni ideologiche che non conoscono la realtà produttiva.