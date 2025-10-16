R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n l ' e r o g a z i o n e a n t i c i p a t a d i o l t r e 3 6 0 m i l i o n i d i e u r o a p i ù d i 1 2 0 m i l a a z i e n d e a g r i c o l e , i l g o v e r n o M e l o n i c o n f e r m a a n c o r a u n a v o l t a i l c a m b i o d i p a s s o p r o m e s s o : l o S t a t o t o r n a a d e s s e r e a l l e a t o e n o n o s t a c o l o p e r c h i l a v o r a l a t e r r a e p r o d u c e v a l o r e . È i l f r u t t o d e l l a v i s i o n e s t r a t e g i c a e d e l l ’ i m p e g n o q u o t i d i a n o d e l m i n i s t r o L o l l o b r i g i d a e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e f r u t t u o s a e o p e r a t i v a c o n A g e a " . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a G i a n d o n a t o L a S a l a n d r a , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a d e l l a C a m e r a . " Q u e s t o r i s u l t a t o r a f f o r z a i l m e s s a g g i o p o l i t i c o l a n c i a t o c o n l a m o z i o n e u n i t a r i a v o t a t a i e r i a l l a C a m e r a : d i f e n d e r e l a s o v r a n i t à a l i m e n t a r e s i g n i f i c a d o t a r e i n o s t r i a g r i c o l t o r i d e g l i s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r c o m p e t e r e e r e s i s t e r e i n u n c o n t e s t o e u r o p e o a n c o r a a t r a t t i o s t i l e " , c o n c l u d e .