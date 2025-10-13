R o m a 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a g r a n d e s f i d a o g g i è c o n i u g a r e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , e c o n o m i c a e s o c i a l e . A B r u x e l l e s l o r i p e t i a m o d a a n n i , m a m a n c a a n c o r a u n e q u i l i b r i o v e r o t r a q u e s t i t r e e l e m e n t i ” . L o h a a f f e r m a t o P a o l o D e C a s t r o , p r e s i d e n t e d i N o m i s m a , i n t e r v e n e n d o a R o m a a l l a c o n f e r e n z a p e r i 4 0 a n n i d i A s s o f e r t i l i z z a n t i . “ G l i o b i e t t i v i a m b i e n t a l i d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a s o n o g i u s t i – h a s p i e g a t o – m a s e n o n v e n g o n o c o n d i v i s i e a p p l i c a t i a n c h e d a i P a e s i c o n c u i c o m m e r c i a m o , s i r i s c h i a d i c r e a r e d i s t o r s i o n i d i m e r c a t o e p e n a l i z z a r e i n o s t r i a g r i c o l t o r i . L ’ E u r o p a n o n è s o l a a l m o n d o : c o n t i n u a r e a d a l z a r e g l i s t a n d a r d s e n z a r e c i p r o c i t à s i g n i f i c a d a n n e g g i a r e l a n o s t r a a g r i c o l t u r a e , p a r a d o s s a l m e n t e , i n g a n n a r e i c o n s u m a t o r i , c h e f i n i s c o n o p e r a c q u i s t a r e p r o d o t t i e x t r a - U e r e a l i z z a t i s e n z a l e s t e s s e r e g o l e ” . D e C a s t r o h a i n v i t a t o l ’ E u r o p a “ a p r e n d e r e c o s c i e n z a d i n o n e s s e r e p i ù q u e l l a d e g l i a n n i S e s s a n t a o S e t t a n t a , c a p a c e d i d e t t a r e d a s o l a l a l i n e a a l r e s t o d e l m o n d o ” , e h a c i t a t o c o m e e s e m p i o i l r i n v i o d e l p r o v v e d i m e n t o s u l l a d e f o r e s t a z i o n e . “ S e i l r e s t o d e l m o n d o n o n t i s e g u e – h a c o n c l u s o – n o n p u o i a p p l i c a r e r e g o l e s o l o i n c a s a t u a , l a s c i a n d o a t e r r a i n t e r i s e t t o r i p r o d u t t i v i ” .