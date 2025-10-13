Roma 13 ott. -(Adnkronos) - Dobbiamo continuare a produrre di più e meglio, con una sostenibilità anche economica e una reale reciprocità nelle regole, altrimenti rischiamo il paradosso agricolo: ci si chiede di fare cose che altrove non si fanno, con costi e limiti maggiori per le nostre imprese. Lo ha dichiarato Giordano Emo Capodilista, vicepresidente di Confagricoltura, intervenendo a Roma alla conferenza per i 40 anni di Assofertilizzanti. Non possiamo accettare ha proseguito di dover ridurre la qualità dei nostri prodotti e allo stesso tempo importare materie prime da Paesi dove non valgono le stesse norme ambientali. Questo non è solo un problema produttivo, ma anche sociale, perché mette a rischio la sopravvivenza delle imprese agricole e delle aree interne. Capodilista ha sottolineato come lagricoltura sia un settore strategico e che gli agricoltori italiani stanno già andando nella direzione della sostenibilità, come dimostra la riduzione delluso di azoto e limpiego di pratiche innovative come linterramento, gli inibitori e i fertilizzanti a rilascio lento. Non dobbiamo buttare via il bambino con lacqua sporca ha aggiunto fermando pratiche che stanno già migliorando limpatto ambientale, ma che devono restare sostenibili anche economicamente. Serve continuità e collaborazione lungo tutta la filiera. Il vicepresidente di Confagricoltura ha infine auspicato una revisione della direttiva nitrati alla luce delle nuove tecnologie e dellintelligenza artificiale e ha sollecitato chiarezza normativa sulluso del digestato in agricoltura, che può rappresentare unimportante risorsa se regolata in modo corretto.