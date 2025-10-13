R o m a 1 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ D o b b i a m o c o n t i n u a r e a p r o d u r r e d i p i ù e m e g l i o , c o n u n a s o s t e n i b i l i t à a n c h e e c o n o m i c a e u n a r e a l e r e c i p r o c i t à n e l l e r e g o l e , a l t r i m e n t i r i s c h i a m o i l p a r a d o s s o a g r i c o l o : c i s i c h i e d e d i f a r e c o s e c h e a l t r o v e n o n s i f a n n o , c o n c o s t i e l i m i t i m a g g i o r i p e r l e n o s t r e i m p r e s e ” . L o h a d i c h i a r a t o G i o r d a n o E m o C a p o d i l i s t a , v i c e p r e s i d e n t e d i C o n f a g r i c o l t u r a , i n t e r v e n e n d o a R o m a a l l a c o n f e r e n z a p e r i 4 0 a n n i d i A s s o f e r t i l i z z a n t i . “ N o n p o s s i a m o a c c e t t a r e – h a p r o s e g u i t o – d i d o v e r r i d u r r e l a q u a l i t à d e i n o s t r i p r o d o t t i e a l l o s t e s s o t e m p o i m p o r t a r e m a t e r i e p r i m e d a P a e s i d o v e n o n v a l g o n o l e s t e s s e n o r m e a m b i e n t a l i . Q u e s t o n o n è s o l o u n p r o b l e m a p r o d u t t i v o , m a a n c h e s o c i a l e , p e r c h é m e t t e a r i s c h i o l a s o p r a v v i v e n z a d e l l e i m p r e s e a g r i c o l e e d e l l e a r e e i n t e r n e ” . C a p o d i l i s t a h a s o t t o l i n e a t o c o m e “ l ’ a g r i c o l t u r a s i a u n s e t t o r e s t r a t e g i c o ” e c h e “ g l i a g r i c o l t o r i i t a l i a n i s t a n n o g i à a n d a n d o n e l l a d i r e z i o n e d e l l a s o s t e n i b i l i t à , c o m e d i m o s t r a l a r i d u z i o n e d e l l ’ u s o d i a z o t o e l ’ i m p i e g o d i p r a t i c h e i n n o v a t i v e c o m e l ’ i n t e r r a m e n t o , g l i i n i b i t o r i e i f e r t i l i z z a n t i a r i l a s c i o l e n t o . N o n d o b b i a m o b u t t a r e v i a i l b a m b i n o c o n l ’ a c q u a s p o r c a – h a a g g i u n t o – f e r m a n d o p r a t i c h e c h e s t a n n o g i à m i g l i o r a n d o l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e , m a c h e d e v o n o r e s t a r e s o s t e n i b i l i a n c h e e c o n o m i c a m e n t e . S e r v e c o n t i n u i t à e c o l l a b o r a z i o n e l u n g o t u t t a l a f i l i e r a ” . I l v i c e p r e s i d e n t e d i C o n f a g r i c o l t u r a h a i n f i n e a u s p i c a t o u n a r e v i s i o n e d e l l a d i r e t t i v a n i t r a t i “ a l l a l u c e d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e ” e h a s o l l e c i t a t o “ c h i a r e z z a n o r m a t i v a s u l l ’ u s o d e l d i g e s t a t o i n a g r i c o l t u r a , c h e p u ò r a p p r e s e n t a r e u n ’ i m p o r t a n t e r i s o r s a s e r e g o l a t a i n m o d o c o r r e t t o ” .