R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a r i c e r c a n e l l ' e t à e v o l u t i v a i n I t a l i a n e c e s s i t a d i e s s e r e a m p l i a t a i n m o d o s i g n i f i c a t i v o , p e r c h é i f o n d i d e d i c a t i s o n o s i c u r a m e n t e p o c h i . L a p r e s e n z a d i u n a F o n d a z i o n e c h e , i n m o d o i n d i p e n d e n t e , f a v o r i s c e l a r i c e r c a r e l a t i v a a l l ' u t i l i z z o d e i f a r m a c i i n e t à p e d i a t r i c a , c o s ì c o m e l e s t r a t e g i e i d e a l i d i n u t r i z i o n e n e i n o s t r i b a m b i n i e b a m b i n e , è s i c u r a m e n t e u n f a t t o e n c o m i a b i l e " . C o s ì R i n o A g o s t i n i a n i , p r e s i d e n t e S i p ( S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a ) , i n t e r v e n e n d o a M i l a n o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a F o n d a z i o n e S i g e n p ( S o c i e t à i t a l i a n a d i g a s t r o e n t e r o l o g i a , e p a t o l o g i a e n u t r i z i o n e p e d i a t r i c a ) , l a p r i m a i n I t a l i a d e d i c a t a a i b a m b i n i n a t a d a u n a s o c i e t à s c i e n t i f i c a . " L ' a u g u r i o - a g g i u n g e - è c h e i r i s u l t a t i c h e s c a t u r i r a n n o d a i p r o g e t t i d i r i c e r c a " i n d i p e n d e n t e " f a v o r i t i d a l l a F o n d a z i o n e p o s s a n o c o n t r i b u i r e a m i g l i o r a r e l o s t a t o d i s a l u t e d e l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i " .