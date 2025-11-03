K a b u l , 3 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a M o s c h e a B l u d i M a z a r - i - S h a r i f , u n m o n u m e n t o d e l X V s e c o l o f a m o s o p e r l e s u e p i a s t r e l l e d a i c o l o r i v i v a c i , è s t a t a d a n n e g g i a t a d a l t e r r e m o t o d i m a g n i t u d o 6 , 3 c h e h a c o l p i t o l ' A f g h a n i s t a n s e t t e n t r i o n a l e d u r a n t e l a n o t t e . A l c u n i p e z z i d e l l a s t r u t t u r a d e c o r a t a , i n p a r t i c o l a r e q u e l l i d i u n o d e i s u o i m i n a r e t i , s i s o n o s t a c c a t i e s o n o s p a r s i n e l p a r c o d e l l a m o s c h e a , u n o d e i p o c h i s i t i t u r i s t i c i d e l P a e s e .