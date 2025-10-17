I s l a m a b a d , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S e t t e s o l d a t i d e l l ' e s e r c i t o p a k i s t a n o s o n o m o r t i i n u n a t t a c c o s u i c i d a v i c i n o a l c o n f i n e c o n l ' A f g h a n i s t a n . L o h a n n o r i f e r i t o f o n t i u f f i c i a l i d e l l e f o r z e d i s i c u r e z z a p a k i s t a n e . I n p r e c e d e n z a , i l p r i m o m i n i s t r o p a k i s t a n o S h e h b a z S h a r i f a v e v a a n n u n c i a t o u n ' e s t e n s i o n e d i 4 8 o r e d e l c e s s a t e i l f u o c o t r a i d u e P a e s i , i n v i s t a d e l l a f i n e d e l p r e c e d e n t e c e s s a t e i l f u o c o , c h e a v r e b b e d o v u t o c o n c l u d e r s i o g g i .