M i l a n o , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L e r i v e e i f o n d a l i d i D e s e n z a n o d e l G a r d a s i s o n o t r a s f o r m a t i i n u n c a n t i e r e d i c i t t a d i n a n z a a t t i v a : c i r c a 1 0 0 v o l o n t a r i e v o l o n t a r i e h a n n o r a c c o l t o r i f i u t i a b b a n d o n a t i l u n g o i l l i t o r a l e , m e n t r e 1 2 s u b a c q u e i e 8 a p n e i s t i s i s o n o i m m e r s i p e r b o n i f i c a r e i f o n d a l i e r i p o r t a r e a l l a l u c e i r i f i u t i s o m m e r s i n e l l e a c q u e d e l p o r t o c i t t a d i n o . L ' e v e n t o s e g n a l ’ a v v i o d e l l a p a r t n e r s h i p f r a W W F I t a l i a e L i d l I t a l i a s u “ A d o p t R i v e r s a n d L a k e s ” , i l p r o g e t t o d i c i t i z e n s c i e n c e d e l W W F I t a l i a c h e h a c o m e o b i e t t i v o l a t u t e l a d e g l i e c o s i s t e m i d i a c q u a d o l c e a t t r a v e r s o i n i z i a t i v e o r g a n i z z a t e d i r a c c o l t a d e i r i f i u t i , a t t i v i t à d i m o n i t o r a g g i o s c i e n t i f i c o e c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e . C o n i l s o s t e g n o d i L i d l I t a l i a , l ’ o b i e t t i v o è r i p u l i r e , n e i m e s i d i s e t t e m b r e e o t t o b r e 2 0 2 5 , 5 0 f r a t r a t t i d i f i u m i e l a g h i , 8 f o n d a l i e 2 t r a t t i d i c o s t a s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o , c o n t r i b u e n d o a r a c c o g l i e r e d a t i u t i l i s u l l ’ i n q u i n a m e n t o d a p l a s t i c a e a l t r i r i f i u t i e p r o m u o v e n d o u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a s u l l ’ i m p o r t a n z a d e g l i e c o s i s t e m i d i a c q u a d o l c e . F i u m i e l a g h i s o n o v i t a l i p e r l a b i o d i v e r s i t à , i l c l i m a , l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o i d r i c o e l ’ e c o n o m i a d e i t e r r i t o r i , m a s o n o a n c h e f r a g l i e c o s i s t e m i p i ù d e g r a d a t i e t r a s c u r a t i n e l n o s t r o P a e s e : i n I t a l i a , o l t r e i l 5 7 % d e i c o r s i d ’ a c q u a s i t r o v a i n u n o s t a t o e c o l o g i c o n o n b u o n o , s i t u a z i o n e c h e r i c h i e d e u n a d i f f u s a a z i o n e d i r i q u a l i f i c a z i o n e p e r m i g l i o r a r e l o s t a t o d e l l e a c q u e , m i t i g a r e i l r i s c h i o i d r o g e o l o g i c o , a u m e n t a r n e l a r e s i l i e n z a e f e r m a r e l a p e r d i t a d i b i o d i v e r s i t à . I n q u i n a m e n t o d a p l a s t i c h e e m i c r o p l a s t i c h e , s o s t a n z e c h i m i c h e e b a r r i e r e a r t i f i c i a l i , i n s i e m e a i p i ù a m p i e f f e t t i d e l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o , s o n o f r a l e p r i n c i p a l i m i n a c c e c h e r i s c h i a n o d i c o m p r o m e t t e r e l ’ e q u i l i b r i o d i q u e s t i e c o s i s t e m i e c o n e s s o l e f u n z i o n i e c o l o g i c h e c h e s v o l g o n o p e r i n o s t r i t e r r i t o r i . L a s c e l t a d e l L a g o d i G a r d a c o m e l u o g o s i m b o l i c o p e r i l l a n c i o d e l l a p a r t n e r s h i p r i s p o n d e a q u e s t e c o n s i d e r a z i o n i . I l p i ù g r a n d e l a g o d ’ I t a l i a , i n f a t t i , r a p p r e s e n t a u n a r i s o r s a f o n d a m e n t a l e p e r l e c o m u n i t à l o c a l i , l ’ a g r i c o l t u r a , i l t u r i s m o e l a b i o d i v e r s i t à . U n e c o s i s t e m a u n i c o c h e a t t i r a a p p a s s i o n a t i d i N a t u r a e t u r i s t i d a t u t t o i l m o n d o e c h e o s p i t a a n c h e u n s a l m o n i d e e n d e m i c o p u r t r o p p o a r i s c h i o e s t i n z i o n e , i l c a r p i o n e d e l G a r d a ( s a l m o c a r p i o ) , c h e , i n s i e m e a d a l t r e s p e c i e q u a l i a l b o r e l l a , l u c c i o , c a v e d a n o , b a r b o c o m u n e , a n g u i l l a , t i n c a , c o m p o n e u n ’ i t t i o f a u n a d i e s t r e m o p r e g i o c h e è i n d i s p e n s a b i l e t u t e l a r e . Q u e s t a s t r a o r d i n a r i a r i c c h e z z a , g i à s e g n a t a d a l l e g r a n d i t r a s f o r m a z i o n i a v v e n u t e d a l d o p o g u e r r a i n p o i ( c o s t r u z i o n e d e l l a d i g a , c a n a l e s c o l m a t o r e d a l l ’ A d i g e ) , è o g g i s o t t o p o s t a a n u o v e e c r e s c e n t i p r e s s i o n i a m b i e n t a l i : d a l l a p e r d i t a d i h a b i t a t n a t u r a l i , a l l ’ a u m e n t o d e l l a t e m p e r a t u r a d e l l e a c q u e e a l l a d i f f u s i o n e d i s p e c i e a l i e n e i n v a s i v e , f i n o a g l i i m p a t t i d e l l ’ i n q u i n a m e n t o d a p l a s t i c a e d e g l i s c a r i c h i f o g n a r i , c h e a n d r e b b e r o a t t e n z i o n a t i e a d e g u a t i s o p r a t t u t t o p e r a s s i c u r a r e u n a c o r r e t t a s e p a r a z i o n e d e l l e a c q u e n e r e d a l l e a c q u e b i a n c h e . T u t t o c i ò r e n d e u r g e n t e u n i m p e g n o c o n d i v i s o , c o m e q u e l l o c h e , c o n “ A d o p t R i v e r s a n d L a k e s ” , W W F I t a l i a e L i d l I t a l i a h a n n o m e s s o i n c a m p o i n q u e s t a g i o r n a t a d i v o l o n t a r i a t o a t t i v o a D e s e n z a n o d e l G a r d a . A l t e r m i n e d e l l ’ e v e n t o , s o n o s t a t i r i m o s s i c o m p l e s s i v a m e n t e o l t r e 1 0 0 k g r i f i u t i , t r a c u i c i r c a 6 0 k g d i m e t a l l i , 2 0 k g d i p l a s t i c a , 2 k g d i l a t t i n e , 3 k g d i m o z z i c o n i d i s i g a r e t t e , 1 0 k g d i t r a c c i a n t i f o g n a r i , 1 0 k g d i v e t r o e 5 k g d i a t t r e z z a t u r a d a p e s c a . A n c o r a , p n e u m a t i c i e a l t r i m a t e r i a l i i n g o m b r a n t i , c o m e u n c e s t e l l o l a v a t r i c e , u n t r a p a n o e u n c a n d e l a b r o . I d a t i e v i d e n z i a n o l a p o r t a t a d e l p r o b l e m a , m a a n c h e i l c o n t r i b u t o c o n c r e t o c h e p u ò d e r i v a r e d a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a c i t t a d i n i , v o l o n t a r i a t o o r g a n i z z a t o e m o n d o d e l l e i m p r e s e . “ I l v o l o n t a r i a t o è i l c u o r e p u l s a n t e d e l W W F : i n o s t r i v o l o n t a r i e v o l o n t a r i e p r e s i d i a n o i t e r r i t o r i o g n i g i o r n o e r e n d o n o p o s s i b i l i i n i z i a t i v e c o m e q u e l l a d i o g g i . L a c o l l a b o r a z i o n e c o n a z i e n d e c o m e L i d l I t a l i a a m p l i f i c a l ’ i m p a t t o d e l n o s t r o l a v o r o , p e r m e t t e n d o c i d i u n i r e l e e n e r g i e d e l l a s o c i e t à c i v i l e c o n q u e l l e d e l m o n d o p r o d u t t i v o p e r d a r e u n a r i s p o s t a c o n c r e t a e c a p i l l a r e a l l ’ e m e r g e n z a a m b i e n t a l e ” h a d i c h i a r a t o L u i g i A g r e s t i , N e t w o r k & P r o g r a m m e S e n i o r E x p e r t d i W W F I t a l i a . “ T u t t e l e r i s o r s e d e l n o s t r o P i a n e t a s o n o p r e z i o s e e i n s o s t i t u i b i l i , e c i a s c u n o d i n o i n e b e n e f i c i a o g n i g i o r n o . P u r t r o p p o , s p e s s o l e t r a t t i a m o c o n p o c o r i s p e t t o : u n m o z z i c o n e d i s i g a r e t t a l a s c i a t o i n u n p r a t o , u n a c o n f e z i o n e g e t t a t a d a l f i n e s t r i n o , u n a b o t t i g l i a d i m e n t i c a t a i n s p i a g g i a . S o n o g e s t i , t a l v o l t a i n c o n s a p e v o l i , c h e n o n r e n d o n o g i u s t i z i a a l l a n o s t r a c a s a c o m u n e , i l P i a n e t a . I n L i d l I t a l i a s i a m o c o n s a p e v o l i d e l l a n o s t r a r e s p o n s a b i l i t à e r i c o n o s c i a m o i l r u o l o c e n t r a l e c h e q u e s t e r i s o r s e r i v e s t o n o l u n g o l e n o s t r e f i l i e r e . P e r q u e s t o c i i m p e g n i a m o n e l l a p r o m o z i o n e d i i n i z i a t i v e v i r t u o s e , c o m e l a c o l l a b o r a z i o n e c o n W W F , p e n s a t a p e r g e n e r a r e u n i m p a t t o c o n c r e t o e p o s i t i v o . C i a u g u r i a m o c h e q u e s t o p r o g e t t o s i a s o l o i l p r i m o p a s s o d i u n p e r c o r s o f a t t o d i t a n t e p i c c o l e , m a s i g n i f i c a t i v e , v i t t o r i e p e r l a t u t e l a d e l n o s t r o t e r r i t o r i o . ” C o m m e n t a A l e s s i a B o n i f a z i , R e s p o n s a b i l e C o r p o r a t e A f f a i r s d i L i d l I t a l i a . D u r a n t e l e o p e r a z i o n i d i r a c c o l t a n e i f o n d a l i d e l p o r t o è s t a t a r i n v e n u t a u n a s p e c i e d i s p u g n a , p r o b a b i l m e n t e n u o v a p e r i l L a g o d i G a r d a . I l r i t r o v a m e n t o , c h e p o t r e b b e p o r t a r e a 4 4 i l n u m e r o d e l l e s p e c i e a l i e n e g i à p r e s e n t i n e l b a c i n o , s a r à s o t t o p o s t o a d a n a l i s i g e n e t i c a d a l W W F p e r c o n f e r m a r n e l ’ i d e n t i f i c a z i o n e . L ’ i n i z i a t i v a d i o g g i h a v i s t o p r o t a g o n i s t i i c o l l a b o r a t o r i d i L i d l e i v o l o n t a r i W W F i n s i e m e a l l a c o m u n i t à l o c a l e e a l l e a s s o c i a z i o n i d a a n n i i m p e g n a t e n e l p r e s i d i o e n e l l a t u t e l a d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l i s t i c o e c u l t u r a l e d i q u e s t o t e r r i t o r i o : i s u b a c q u e i d e l g r u p p o T a l a t a S u b D e s e n z a n o e T r i t o n e S u b , a p p a r t e n e n t i a l l a C o m m u n i t y d e l W W F S U B , i v o l o n t a r i d e l l ’ O A B e r g a m o - B r e s c i a d e l W W F I t a l i a , l a L e g a N a v a l e d i D e s e n z a n o d e l G a r d a e l ’ A s s o c i a z i o n e C u l t u r a l e V a l t e n e s i , c o n i l p r e z i o s o s u p p o r t o d e l l a G u a r d i a C o s t i e r a . ' ' I l s o s t e g n o d i L i d l I t a l i a a l l ’ i n i z i a t i v a “ A d o p t R i v e r s a n d L a k e s ” i n I t a l i a - s i s o t t o l i n e a i n u n a n o t a - s i c o l l e g a a l p e r c o r s o c h e i l l e a d e r e u r o p e o d e l l a G D O h a i n t r a p r e s o n e l 2 0 2 4 c o n i l W W F a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e - n e i 3 1 P a e s i i n c u i l ’ a z i e n d a o p e r a - p e r i n t e r v e n i r e s u l l a p r o p r i a c a t e n a d e l v a l o r e , a l f i n e d i a f f r o n t a r e l e s f i d e e c o l o g i c h e g l o b a l i , g a r a n t i r e a u n m a g g i o r n u m e r o d i f a m i g l i e l ’ a c c e s s o a s c e l t e p i ù s o s t e n i b i l i e p r o m u o v e r e m o d e l l i d i b u s i n e s s r i s p e t t o s i d e l P i a n e t a . C o n “ A d o p t R i v e r s a n d L a k e s ” , L i d l I t a l i a r a f f o r z a i l p r o p r i o i m p e g n o c o n i u g a n d o a l l a d i m e n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l a p a r t n e r s h i p c o n W W F a z i o n i c o n c r e t e s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e a t u t e l a d i e c o s i s t e m i f r a g i l i . P e r m a g g i o r i i n f o r m a z i o n i s u l l a p a r t n e r s h i p i n t e r n a z i o n a l e c o n s u l t a r e i l s i t o : h t t p s : / / c o r p o r a t e . l i d l . i t / s o s t e n i b i l i t a / i n i z i a t i v e - i n t e r n a z i o n a l i / w w f ' '