R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a c u l t u r a r e s t a q u a n d o h a i p e r s o t u t t o : è c i ò c h e t i g u i d a a n c h e n e l l e d i f f i c o l t à . D u r a n t e l a p a n d e m i a , g l i i t a l i a n i l o h a n n o c a p i t o s u b i t o e h a n n o a f f r o n t a t o q u e s t o p e r i o d o d i c r i s i c o n m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a r i s p e t t o a m o l t i a l t r i P a e s i . I l f u t u r o r e s t a i n c e r t o e l e o m b r e a l l ’ o r i z z o n t e n o n m a n c a n o , m a a b b i a m o s a g g e z z a : s a p p i a m o t r a s f o r m a r e l e d i f f i c o l t à i n m e r a v i g l i a . U n a m e r a v i g l i a c h e s a p p i a m o m o s t r a r e e r a c c o n t a r e a t t r a v e r s o i l i b r i e i p r o g r a m m i . I l r i c o n o s c i m e n t o a l l a n o s t r a c u c i n a n e è u n e s e m p i o " . C o s ì i l c o n d u t t o r e e d i v u l g a t o r e s c i e n t i f i c o A l b e r t o A n g e l a n e l l ’ a c c e t t a r e i l P r e m i o L a u r e n t u m ‘ E c c e l l e n z a n e l l a D i v u l g a z i o n e S c i e n t i f i c a ’ , d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l l a X X X I X e d i z i o n e n e l l a S a l a d e l l a L u p a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . “ R i c o n o s c e n d o i l s u o s t r a o r d i n a r i o c o n t r i b u t o n e l r e n d e r e a c c e s s i b i l i i s a p e r i p i ù c o m p l e s s i d e l l a s c i e n z a , d e l l a s t o r i a e d e l l ’ a r c h e o l o g i a a d u n p u b b l i c o a m p i o e t r a s v e r s a l e , A l b e r t o A n g e l a - r e c i t a l a m o t i v a z i o n e - h a s a p u t o a c c e n d e r e l a c u r i o s i t à e l a p a s s i o n e p e r l a c o n o s c e n z a n e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i e i n c h i u n q u e d e s i d e r i s c o p r i r e i l m o n d o c o n o c c h i s e m p r e n u o v i a t t r a v e r s o i l s u o s t i l e c h i a r o , r i g o r o s o e c o i n v o l g e n t e . L a s u a o p e r a d i d i v u l g a t o r e s i d i s t i n g u e p e r l a c a p a c i t à d i u n i r e p r o f o n d i t à e s e m p l i c i t à , e m o z i o n e e m e t o d o , o f f r e n d o a t u t t i l o s t r u m e n t o p i ù p r e z i o s o : l a c u l t u r a . I n q u e s t o m o d o A l b e r t o A n g e l a h a s v o l t o u n ’ a t t i v i t à d i v e r o s e r v i z i o p u b b l i c o , i n e s t i m a b i l e p e r i l P a e s e : l a s u a d e d i z i o n e a l l a d i v u l g a z i o n e s c i e n t i f i c a h a c o n t r i b u i t o a l l a c r e s c i t a c u l t u r a l e e d a l l a c o n s a p e v o l e z z a c o l l e t t i v a , p r o m u o v e n d o u n a s o c i e t à p i ù i n f o r m a t a e d i n c l u s i v a . C o n q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o , i l C e n t r o c u l t u r a l e L a u r e n t u m i n t e n d e c e l e b r a r e c h i , c o m e A l b e r t o A n g e l a , t r a s f o r m a i l s a p e r e i n u n b e n e c o m u n e , s u p e r a n d o b a r r i e r e e p r e g i u d i z i , e f a v o r e n d o l a c r e s c i t a d i u n a c o m u n i t à c o n s a p e v o l e e a p e r t a , a l l ’ i n s e g n a d e l l a m a s s i m a d i M a r i e v o n E b n e r E s c h e n b a c h : ‘ L a c o n o s c e n z a è l ’ u n i c o b e n e c h e c r e s c e q u a n d o v i e n e c o n d i v i s o ’ ” .