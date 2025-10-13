R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i i n g e g n e r i a d A n c o n a è u n ’ o c c a s i o n e i m p o r t a n t e e p e r n o i è u n g r a n d e t r a g u a r d o . Q u a l c h e a n n o f a e r a i n i m m a g i n a b i l e c h e l a n o s t r a R e g i o n e s i p o t e s s e s o l o c a n d i d a r e p e r e v e n t i c o m e q u e s t o . O g g i i n v e c e s i a m o q u a e q u e s t o c i f a p i a c e r e , s i n t o m o a n c h e d i u n a R e g i o n e c h e s i v u o l e p r o p o r r e p e r m u o v e r e l ’ e c o n o m i a e c h e c i p o r t a v e r s o l a d e s t a g i o n a l i z z a z i o n e e v e r s o l a c r e s c i t a d e l l a n o s t r a i m m a g i n e i n I t a l i a ” . A d i r l o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e M a r c h e , F r a n c e s c o A c q u a r o l i , a m a r g i n e d e l 6 9 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i o r d i n i d e g l i i n g e g n e r i d ’ I t a l i a o r g a n i z z a t o d a l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e g l i i n g e g n e r i ( C n i ) e d a g l i O r d i n i d e g l i i n g e g n e r i d i A n c o n a e M a c e r a t a , c h e h a c o m e t i t o l o ' V i s i o n i ' .