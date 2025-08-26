Rimini, 26 ago. (Adnkronos) - "Acea come operatore infrastrutturale ha lobbligo di coniugare il passato e la tradizione con linnovazione e il futuro". Ad affermarlo è Marco Pastorello, Chief Transformation Officer del Gruppo, illustrando al Meeting di Rimini i progetti di digitalizzazione e trasformazione. La società sta sperimentando sia la robotica sia lintelligenza artificiale. "Con i cani robot e i droni effettuiamo ispezioni preventive, aumentando la sicurezza dei nostri dipendenti. Proprio a luglio abbiamo siglato un importante accordo con lIstituto Italiano di Tecnologia", ha ricordato Pastorello. Linnovazione per Acea non è solo tecnologia ma anche attenzione alle persone: "In questultimo anno abbiamo incontrato 5.000 dipendenti in tutta Italia, portando la voce dellazienda anche in Europa, dal World Economic Forum in poi. Non si può parlare di innovazione senza mettere la persona al centro". Tra i benefici concreti della digitalizzazione, Pastorello ha citato "efficienza, perché consente di rilevare e risolvere più rapidamente i guasti, e sicurezza, perché permette di evitare che le nostre squadre si trovino in situazioni di pericolo, grazie allimpiego dei droni nelle ispezioni".