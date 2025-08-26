R i m i n i , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " A c e a c o m e o p e r a t o r e i n f r a s t r u t t u r a l e h a l ’ o b b l i g o d i c o n i u g a r e i l p a s s a t o e l a t r a d i z i o n e c o n l ’ i n n o v a z i o n e e i l f u t u r o " . A d a f f e r m a r l o è M a r c o P a s t o r e l l o , C h i e f T r a n s f o r m a t i o n O f f i c e r d e l G r u p p o , i l l u s t r a n d o a l M e e t i n g d i R i m i n i i p r o g e t t i d i d i g i t a l i z z a z i o n e e t r a s f o r m a z i o n e . L a s o c i e t à s t a s p e r i m e n t a n d o s i a l a r o b o t i c a s i a l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . " C o n i c a n i r o b o t e i d r o n i e f f e t t u i a m o i s p e z i o n i p r e v e n t i v e , a u m e n t a n d o l a s i c u r e z z a d e i n o s t r i d i p e n d e n t i . P r o p r i o a l u g l i o a b b i a m o s i g l a t o u n i m p o r t a n t e a c c o r d o c o n l ’ I s t i t u t o I t a l i a n o d i T e c n o l o g i a " , h a r i c o r d a t o P a s t o r e l l o . L ’ i n n o v a z i o n e p e r A c e a n o n è s o l o t e c n o l o g i a m a a n c h e a t t e n z i o n e a l l e p e r s o n e : " I n q u e s t ’ u l t i m o a n n o a b b i a m o i n c o n t r a t o 5 . 0 0 0 d i p e n d e n t i i n t u t t a I t a l i a , p o r t a n d o l a v o c e d e l l ’ a z i e n d a a n c h e i n E u r o p a , d a l W o r l d E c o n o m i c F o r u m i n p o i . N o n s i p u ò p a r l a r e d i i n n o v a z i o n e s e n z a m e t t e r e l a p e r s o n a a l c e n t r o " . T r a i b e n e f i c i c o n c r e t i d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e , P a s t o r e l l o h a c i t a t o " e f f i c i e n z a , p e r c h é c o n s e n t e d i r i l e v a r e e r i s o l v e r e p i ù r a p i d a m e n t e i g u a s t i , e s i c u r e z z a , p e r c h é p e r m e t t e d i e v i t a r e c h e l e n o s t r e s q u a d r e s i t r o v i n o i n s i t u a z i o n i d i p e r i c o l o , g r a z i e a l l ’ i m p i e g o d e i d r o n i n e l l e i s p e z i o n i " .