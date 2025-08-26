R i m i n i , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " I l M e e t i n g è u n a s t o r i a c h e n o n v a i n t e r r o t t a " . A d a f f e r m a r l o i n u n a n o t a è B a r b a r a M a r i n a l i , P r e s i d e n t e d i A c e a , s p i e g a n d o l e r a g i o n i d e l l a p a r t e c i p a z i o n e d e l G r u p p o p e r i l s e c o n d o a n n o c o n s e c u t i v o a l l a m a n i f e s t a z i o n e . " È u n l u o g o d i i n c o n t r o e d i c o n f r o n t o i m p o r t a n t e c o n i s t i t u z i o n i , c o n c o r r e n t i , i m p r e s e , m a a n c h e c o n i n o s t r i c o n s u m a t o r i e c o n l e f a m i g l i e " . A c e a , h a s p i e g a t o M a r i n a l i , p u n t a a f a r s i c o n o s c e r e n o n p i ù s o l t a n t o c o m e u n o p e r a t o r e l o c a l e , m a c o m e u n a r e a l t à n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e a t t i v a n e l l e i n f r a s t r u t t u r e e n e i s e r v i z i d i p u b b l i c a u t i l i t à , c o n c o m p e t e n z e e p r o f e s s i o n a l i t à r i c o n o s c i u t e . L a P r e s i d e n t e h a i l l u s t r a t o i p r i n c i p a l i p r o g e t t i i n c o r s o : " I l r a d d o p p i o d e l l ’ A c q u e d o t t o d e l P e s c h i e r a , c o n u n a g a r a d a o l t r e 1 , 4 m i l i a r d i , m e t t e r à i n s i c u r e z z a l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o i d r i c o d e l l a C a p i t a l e p e r i p r o s s i m i c e n t o a n n i . E i l t e r m o v a l o r i z z a t o r e d i R o m a , o r m a i p r o s s i m o a l l ’ a v v i o , è u n i n t e r v e n t o i n d i s p e n s a b i l e d a l p u n t o d i v i s t a d e l l a s i c u r e z z a a m b i e n t a l e " . A c c a n t o a l l e g r a n d i o p e r e , A c e a p o r t a a l M e e t i n g a n c h e l a p r o p r i a s t o r i a c o n l a m o s t r a H e r i t a g e , c h e c e l e b r a i 1 1 6 a n n i d i v i t a d e l G r u p p o . A b b i a m o v o l u t o c o n d i v i d e r e c o n i v i s i t a t o r i l a n o s t r a t r a d i z i o n e e l ’ i n n o v a z i o n e , g r a z i e a n c h e a l l a r o b o t i c a c o n i l n o s t r o u m a n o i d e A l b e r t e i l c a n e r o b o t T e d d y , c h e p i a c c i o n o a g r a n d i e b a m b i n i " , h a c o n c l u s o M a r i n a l i .