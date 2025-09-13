R o m a , 1 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - D a o g g i r i a p r e i l t r a t t o d i v i a T r i o n f a l e c h i u s o l o s c o r s o g i u g n o p e r p e r m e t t e r e i l a v o r i d e l p r o g e t t o ' A d d u t t r i c e O t t a v i a - T r i o n f a l e ' . U n c a n t i e r e a t e m p o d i r e c o r d v i s t o c h e è s t a t o t e r m i n a t o c o n u n m e s e d i a n t i c i p o r i s p e t t o a l c r o n o p r o g r a m m a e p r i m a d e l l ’ a v v i o d e l l ’ a n n o s c o l a s t i c o a R o m a . L ’ i n t e r v e n t o è s t a t o r e a l i z z a t o d a A c e a A t o 2 e A c e a I n f r a s t r u c t u r e . D o p o l a r i a p e r t u r a d i v i a T r i o n f a l e , n e l t r a t t o d a v i a G i u s e p p e T a v e r n a a v i a l e d e i M o n f o r t a n i , p r o s e g u o n o i l a v o r i p e r p o t e n z i a r e l ’ i n f r a s t r u t t u r a i d r i c a : r e s t a n o c h i u s e v i a d e l l ’ A c q u e d o t t o P a o l o d a l l ' i n c r o c i o c o n v i a T r i o n f a l e f i n o a l c i v i c o 1 4 e v i a l e d e i M o n f o r t a n i , d a l l ’ i n c r o c i o c o n v i a T r i o n f a l e f i n o a l c i v i c o 1 1 . S a r à c o m u n q u e s e m p r e g a r a n t i t o i l p a s s a g g i o p e d o n a l e p e r c o n s e n t i r e l ’ a c c e s s o a l l e a b i t a z i o n i e a l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i p r e s e n t i . P e r l i m i t a r e g l i i m p a t t i s u l l a c i r c o l a z i o n e e r i d u r r e i d i s a g i p e r i c i t t a d i n i e i c o m m e r c i a n t i , è s e m p r e a d i s p o s i z i o n e , g r a t u i t a m e n t e , u n p a r c h e g g i o i n v i a D e G u b e r n a t i s , c o n 1 2 6 p o s t i a u t o . “ A b b i a m o c o n c l u s o q u e s t a f a s e d e i l a v o r i c o n u n m e s e d i a n t i c i p o . L ’ i n t e r v e n t o d i A c e a A t o 2 p e r m e t t e r à d i p o t e n z i a r e i l t r a s p o r t o d e l l a r i s o r s a i d r i c a d a g l i a c q u e d o t t i p r i n c i p a l i a l l e c o n d o t t e d i r e t e , c h e s o n o d i r e t t e a l c e n t r o d e l l a c i t t à e a t u t t i i q u a r t i e r i a o v e s t d i R o m a f i n o a l l i t o r a l e , p e r u n b a c i n o d i u t e n z a d i c i r c a u n m i l i o n e d i p e r s o n e ” , d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d i A c e a A t o 2 M a r c o S a l i s . L ’ a s s e s s o r e a i L a v o r i P u b b l i c i e a l l e I n f r a s t r u t t u r e d i R o m a C a p i t a l e O r n e l l a S e g n a l i n i d i c h i a r a c h e “ l a r i a p e r t u r a d i o g g i , i n a n t i c i p o r i s p e t t o a l c r o n o p r o g r a m m a , è i l f r u t t o d i u n a s t r a t e g i a c o n d i v i s a p e r r i d u r r e a l m i n i m o i t e m p i d e g l i i n t e r v e n t i . O g g i r i a p r i a m o u n a s t r a d a f o n d a m e n t a l e p e r l a c i r c o l a z i o n e d e l l a z o n a . R i n g r a z i o A c e a p e r i l l a v o r o f a t t o s u q u e s t o i m p o r t a n t e c a n t i e r e e a u s p i c h i a m o c h e i l a v o r i c h e i n s i s t o n o s u q u e s t o q u a d r a n t e p o s s a n o c h i u d e r e i l p r i m a p o s s i b i l e , p e r f a r s ì c h e s i t o r n i a l l a n o r m a l e g e s t i o n e d e l l a v i a b i l i t à . L a c o l l a b o r a z i o n e e l a c o n d i v i s i o n e s o n o i l m e t o d o g i u s t o p e r a v v i a r e e c o m p l e t a r e i c a n t i e r i a r r e c a n d o i l m i n o r d i s a g i o p o s s i b i l e a i c i t t a d i n i ” . L ’ ' A d d u t t r i c e O t t a v i a - T r i o n f a l e ' è u n ’ o p e r a d a l v a l o r e c o m p l e s s i v o d i o l t r e 9 4 m i l i o n i d i e u r o , i n p a r t e f i n a n z i a t a d a l P i a n o N a z i o n a l e d i R i p r e s a e R e s i l i e n z a ( P n r r ) t r a m i t e i l m i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i t r a s p o r t i , c h e p r e v e d e l a r e a l i z z a z i o n e d i u n a n u o v a l i n e a d i c o l l e g a m e n t o d a l C e n t r o I d r i c o d i O t t a v i a a l n u o v o C e n t r o I d r i c o d e n o m i n a t o ' P i n e t a S a c c h e t t i ' p e r u n a l u n g h e z z a c o m p l e s s i v a p a r i a 5 , 2 K m . L ’ o p e r a è s t r a t e g i c a e n e c e s s a r i a p e r p o t e n z i a r e e g a r a n t i r e l a d i s p o n i b i l i t à d e i f a b b i s o g n i i d r i c i f u t u r i d e l l a C a p i t a l e . S o n o p r e v i s t e l a v o r a z i o n i c o m p l e s s e , c o n l a p o s a d i t u b a z i o n i c h e r a g g i u n g o n o a n c h e i 2 , 5 m e t r i d i d i a m e t r o . L a d u r a t a c o m p l e s s i v a d e l p r o g e t t o è s t i m a t a i n 2 4 m e s i , c o n f i n e p r e v i s t a p e r i l m e s e d i m a r z o 2 0 2 6 . I c i t t a d i n i s a r a n n o c o s t a n t e m e n t e a g g i o r n a t i s u l l e t e m p i s t i c h e e l ’ a v a n z a m e n t o d e i l a v o r i . P e r o g n i a p p r o f o n d i m e n t o è p o s s i b i l e c o n s u l t a r e l a p a g i n a d e d i c a t a d e l s i t o : h t t p s : / / w w w . g r u p p o a c e a . i t / i n n o v a z i o n e / p n r r - g r a n d i - o p e r e - a c e a / a c q u e d o t t i - g r a n d i - o p e r e / a d d u t t r i c e o t t a v i a - t r i o n f a l e .