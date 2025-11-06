R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D a l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i d i M i l a n o - C o r t i n a , i n p r o g r a m m a a f e b b r a i o , a l l e i m m i n e n t i A t p F i n a l s d i T o r i n o c o n J a n n i k S i n n e r f i n o a i c i n q u e s t a d i d a s c e g l i e r e c o m e s e d e d i E u r o 2 0 3 2 e a l l a N a z i o n a l e d i G a t t u s o . I l m i n i s t r o p e r l o S p o r t e i g i o v a n i A n d r e a A b o d i , o s p i t e d e l l ' A d n k r o n o s , h a t o c c a t o t u t t i i t e m i d i s t r i n g e n t e a t t u a l i t à . M i n i s t r o A b o d i s i a v v i c i n a a g r a n d i p a s s i l ' i n i z i o d e i G i o c h i o l i m p i c i d i M i l a n o - C o r t i n a c h e t o r n a n o i n I t a l i a a 2 0 a n n i d a T o r i n o " A 9 2 g i o r n i d a i G i o c h i d i M i l a n o C o r t i n a s i a i l c a n t i e r e o r g a n i z z a t i v o c h e i c a n t i e r i c h e r i g u a r d a n o l e i n f r a s t r u t t u r e d i v e n t a n o s e m p r e p i ù s e n s i b i l i . I l t e m p o s c o r r e v e l o c e m e n t e , e l a p a s s i o n e , l ’ o p e r o s i t à , l a c o l l a b o r a z i o n e e l a d e t e r m i n a z i o n e a r i s p e t t a r e l e s c a d e n z e s c a n d i s c o n o l a v i t a d e i c a n t i e r i , s o n o t a n t i i s e n t i m e n t i c h e i n q u e s t o m o m e n t o s i c o n c e n t r a n o c o n i l p e n s i e r o c h e v a a l m o m e n t o n e l q u a l e e n t r e r e m o a S a n S i r o e i n i z i e r à q u e s t a m e r a v i g l i o s a a v v e n t u r a c h e m e t t e r à l ' I t a l i a a l c e n t r o d e l m o n d o . C i s o n o a n c o r a c o s e d a f a r e e t a n t a v o g l i a d i a r r i v a r e p r o n t i e l o s a r e m o " , h a s p i e g a t o i l m i n i s t r o p e r l o s p o r t e i g i o v a n i A n d r e a A b o d i , a l l ' A d n k r o n o s , s u g l i o r m a i i m m i n e n t i G i o c h i s p o r t i v i I n v e r n a l i d i M i l a n o - C o r t i n a . Q u a l e e r e d i t à l a s c e r a n n o ? " I o p e n s o s e m p r e a d u e t i p i d i e r e d i t à . Q u e l l a c u l t u r a l e , l e g a t a a i v a l o r i o l i m p i c i e a l l a p r o m o z i o n e d e l l o s p o r t i n t u t t e l e s u e f o r m e , c h e a l i m e n t a l a v o g l i a d i f a r e s p o r t a t t r a v e r s o i g r a n d i a v v e n i m e n t i e l e g r a n d i p r e s t a z i o n i c h e n e a c c e l e r a n o i l p r o c e s s o . P o i c i s o n o c e r t a m e n t e i c a n t i e r i i n f r a s t r u t t u r a l i c h e r i m a r r a n n o a b e n e f i c i o d e l l a c o m u n i t à e s a r a n n o p a r t e i n t e g r a n t e d e l l ' e r e d i t à d e i G i o c h i , p e n s o a S a n t a G i u l i a , i l P a l a I t a l i a a M i l a n o , p e n s o a l l o S l i d i n g C e n t e r , a l l a f a m o s a p i s t a d i b o b , s k e l e t o n e s l i t t i n o a C o r t i n a c h e s e m b r a v a f o s s e u n s o g n o i r r a g g i u n g i b i l e , i r r e a l i z z a b i l e , i n v e c e è g i à p r o n t a g r a z i e a l l a s o c i e t à I n f r a s t r u t t u r e M i l a n o C o r t i n a c h e , s o t t o i l c o o r d i n a m e n t o d e l M i t , s i o c c u p a d e l m a s t e r p l a n d e l l e o p e r e p u b b l i c h e c o l l e g a t e c o n i G i o c h i " , h a s o t t o l i n e a t o A b o d i . P e r a l t r o , O l i m p i a d i e P a r a l i m p i a d i s o n o u n a t a p p a d i t r a n s i t o d i u n p e r c o r s o c h e p r o s e g u i r à a n c h e d o p o , s e m p r e i n c h i a v e o l i m p i c a . L e O l i m p i a d i g i o v a n i l i i n v e r n a l i d e l 2 0 2 8 v a n n o e s a t t a m e n t e i n q u e s t a d i r e z i o n e , d e d i c a t e a d a t l e t i e a t l e t i d i t u t t o i l m o n d o , d a i 1 5 a i 1 8 a n n i , e p e r n o i s a r a n n o u n i m p e g n o a n c o r a p i ù s i g n i f i c a t i v o a n c h e p e r s o s t a n z i a r e l a p r e s e n z a d e l l o s p o r t a s c u o l a , s i a i n t e r m i n i d i m i g l i o r a m e n t o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e s i a d i a l l a r g a m e n t o d e l p r o g r a m m a d i d a t t i c o d e d i c a t o a l l ' a t t i v i t à s p o r t i v a i n t u t t e l e s u e f o r m e " , h a d e t t o i l m i n i s t r o . D i g r a n d e a t t u a l i t à a n c h e i n o m i d e i p o r t a b a n d i e r a " I l t e m a d e i p o r t a b a n d i e r a è d e l i c a t o e l o l a s c i o a l P r e s i d e n t e d e l C o n i e a l l a G i u n t a . I n t a n t i l o m e r i t a n o , c i a i u t a i l f a t t o s t r a o r d i n a r i o c o n c e s s o d a l C i o c h e a v r e m o u n a d o p p i a c o p p i a d i p o r t a b a n d i e r a a M i l a n o e a C o r t i n a e q u i n d i q u e s t a o p p o r t u n i t à a g e v o l e r à i n q u a l c h e m o d o l e s c e l t e . E ' c h i a r o c h e i l p o r t a b a n d i e r a d e b b a a n c o r a d i p i ù e s s e r e l ' e m b l e m a , e s s e r e u n e s e m p i o , a v e r a v u t o u n p e r c o r s o c r i s t a l l i n o " , h a a g g i u n t o A b o d i . " M i a u g u r o c h e i n o s t r i r a g a z z i f a c c i a n o d e l l e b u o n e O l i m p i a d i e d e l l e b u o n e P a r a l i m p i a d i , c o n f i d a n d o c h e c o n q u i s t i n o t a n t e m e d a g l i e , p e r a l t r o p r o d o t t e m a g i s t r a l m e n t e d a l l ’ I s t i t u t o P o l i g r a f i c o e Z e c c a d e l l o S t a t o , a n c h e s e n o n v o g l i o a v v e n t u r a r m i i n p r o n o s t i c i . Q u e l l o c h e a u s p i c o a n c o r d i p i ù è c h e d a p a r t e d e i n o s t r i a z z u r r i c i s i a n o c o m p o r t a m e n t i e s e m p l a r i , m a d i q u e s t o s o n o s i c u r o f i n d a o r a p e r c h é c o m u n q u e i n g e n e r a l e i n o s t r i a t l e t i q u a n d o v e s t o n o l a m a g l i a a z z u r r a l o f a n n o s e m p r e n e l m i g l i o r e d e i m o d i " . L e O l i m p i a d i i n v e r n a l i p o s s o n o e s s e r e u n t r a m p o l i n o p e r r i p e n s a r e d i o s p i t a r e i G i o c h i e s t i v i ? " O l i m p i a d i e s t i v e i n I t a l i a ? R o m a 1 9 6 0 è l o n t a n a , è u n m e r a v i g l i o s o r i c o r d o p e r c h i l ’ h a v i s s u t a c h e s i c o m b i n a a n c h e c o n l a p r i m a e d i z i o n e d e l l e P a r a l i m p i a d i , v i e n e r i c o r d a t a c o m e l ' u l t i m a e d i z i o n e r o m a n t i c a . A d e s s o è a r r i v a t o i l t e m p o , d o p o l e o c c a s i o n i p e r d u t e p e r i n c a p a c i t à d i c o m p r e n d e r e i l v a l o r e d i q u e s t a o p p o r t u n i t à , d i i m m a g i n a r e u n ' a l t r a s f i d a . L ' E u r o p a f o r s e a l l a f i n e d e l p r o s s i m o d e c e n n i o p o t r e b b e a s p i r a r e a d a v e r e u n a s u a c a n d i d a t a v i n c e n t e e l ' I t a l i a s e c o n d o m e h a t u t t e l e c a r t e i n r e g o l a " , h a d e t t o i l m i n i s t r o p e r l o s p o r t e i g i o v a n i g u a r d a n d o a l f u t u r o . A l t r o t e m a d a n o n s o t t o v a l u t a r e è q u e l l o l e g a t o a l l a r i a m m i s s i o n e d e g l i a t l e t i r u s s i e d u c r a i n i " A t l e t i r u s s i e b i e l o r u s s i ? C ' è u n a v i s i o n e d i f f e r e n t e t r a i v a r i o r g a n i i n t e r n a z i o n a l i p e r l a p a r t e c i p a z i o n e o p e r l a r i a m m i s s i o n e d i q u e s t i a t l e t i . S i c u r a m e n t e s i è m a n i f e s t a t o i n m o d o c l a m o r o s o c o n l a p o s i z i o n e c h e h a p r e s o i l C o m i t a t o I n t e r n a z i o n a l e P a r a l i m p i c o ( I p c ) c h e m i h a s o r p r e s o a n c h e p e r c h é l a c o m b i n a z i o n e d i O l i m p i a d i e P a r a l i m p i a d i è i l f r u t t o d i u n ' i d e a d i s p o r t c h e c e r c a d i u n i r e s e m p r e d i p i ù l e s u e a n i m e . Q u e s t a s c e l t a u n i l a t e r a l e d e l p a r a l i m p i s m o i n t e r n a z i o n a l e , n o n c o n d i v i s a c o n i l C i o , n o n è s t a t a s p i e g a t a n e a n c h e t r o p p o b e n e , è s e m b r a t a u n a f u g a i n a v a n t i , d e l l a q u a l e n o n s i c o m p r e n d e i l s i g n i f i c a t o . I o p e n s o c h e s u s s i s t a n o a n c o r a l e r a g i o n i p e r l e q u a l i a n c h e l e s q u a d r e r u s s e e b i e l o r u s s e n o n v e n g a n o a c c o l t e a i G i o c h i , m e n t r e c r e d o s i a m o l t o o p p o r t u n o , p e r i l r i s p e t t o c h e è d o v u t o a g l i a t l e t i e a l l e a t l e t e , c o n s e n t i r e l o r o u n a p a r t e c i p a z i o n e i n d i v i d u a l e , s e n z a i n n o , s e n z a b a n d i e r a e s e n z a m a g l i a , e a n c h e s e n z a c o m p r o m i s s i o n i c o n l ’ a g g r e s s i o n e r u s s a e b i e l o r u s s a " , h a p r o s e g u i t o A b o d i a l l ' A d n k r o n o s i n m e r i t o a l l a r i a m m i s s i o n e d i a t l e t i r u s s i e b i e l o r u s s i n e l l e c o m p e t i z i o n i i n t e r n a z i o n a l i . L a s t e s s a R u s s i a , p a s s a n d o a l t e m a c a l c i s t i c o , h a l a n c i a t o l a p r o v o c a z i o n e s u g l i E u r o p e i d e l 2 0 3 2 , p r o p o n e n d o s i d i s o s t i t u i r e l ' I t a l i a , v i s t i i r i t a r d i g l i s t a d i , p e r o r g a n i z z a r l i i n s i e m e a l l a T u r c h i a " F a p a r t e d i u n a s t r a t e g i a p e r d e s t a b i l i z z a r e , d e l e g i t t i m a r e , s c r e d i t a r e l e N a z i o n i c h e s t a n n o a i u t a n d o l ’ U c r a i n a a d i f e n d e r s i d a l l ’ a g g r e s s o r e . M a , r i s p e t t o i l t e m a s p e c i f i c o , è t u t t o a s s o l u t a m e n t e n e l l e n o s t r e m a n i , i l d e s t i n o è a n o s t r a d i s p o s i z i o n e . S a r e m o p r o n t i n e l m o m e n t o i n c u i d o v r a n n o e s s e r e f a t t e l e s c e l t e e c o - o r g a n i z z e r e m o c o n l a T u r c h i a g l i E u r o p e i 2 0 3 2 . A o t t o b r e d e l 2 0 2 6 c i s a r a n n o l e c i n q u e c i t t à c o n i c i n q u e s t a d i o c o m u n q u e l e c i t t à c o n i c i n q u e s t a d i p e r c h é R o m a t e o r i c a m e n t e p o t r e b b e a v e r n e a n c h e d u e " , h a a g g i u n t o A b o d i . F o n d a m e n t a l e q u i n d i c h e c i s i a u n n e t t o c a m b i o d i m a r c i a s u l l ' i m p i a n t i s t i c a s p o r t i v a " P e r q u a n t o r i g u a r d a g l i s t a d i c o m i n c i a m o a v e d e r e u n ' o p e r a z i o n e d i s i s t e m a . I n q u e s t i u l t i m i t r e n t ' a n n i a b b i a m o v i s t o s i n g o l e i n i z i a t i v e d i c l u b v o l e n t e r o s i e i n t r a p r e n d e n t i , J u v e n t u s , U d i n e s e e A t a l a n t a , d i a m m i n i s t r a z i o n i c o l l a b o r a t i v e . I n o g n i c a s o p o c h i , r i s p e t t o a u n ’ e s i g e n z a d i f f u s a . O r a i n i z i a m o a v e d e r e s e t t e , o t t o , n o v e p r o g e t t i c h e s i s t a n n o m u o v e n d o e c h e g r a z i e a l c o m m i s s a r i o S e s s a a v r a n n o c o m u n q u e u n a o m o g e n e i t à n e l l ' i t e r a m m i n i s t r a t i v o , c h e s a r à s e m p l i f i c a t o , e f f i c a c e m e n t e " , h a d e t t o i l m i n i s t r o p e r l o s p o r t e i g i o v a n i i n v i s t a d i E u r o 2 0 3 2 . " G l i i n v e s t i m e n t i p r i v a t i r a g g i u n g e r a n n o c i r c a 4 m i l i a r d i . U n p a s s a g g i o m o l t o i m p o r t a n t e è s t a t o l ’ a c q u i s t o d i I n t e r e M i l a n d i S a n S i r o , p e r c o s t r u i r e u n n u o v o e a f f a s c i n a n t e s t a d i o , m a c o n f o r t a i l g r a n d e f e r m e n t o c h e s t a m a t u r a n d o u n p o ' i n t u t t a I t a l i a . N e l p r o s s i m o a n n o c i a u g u r i a m o d i a s s i s t e r e a l l ’ a p e r t u r a d i a l m e n o a l t r i 3 - 4 d i c a n t i e r i , c h e s i a g g i u n g e r a n n o a q u e l l i d i F i r e n z e e V e n e z i a , a d i m o s t r a z i o n e d e l l a c a p a c i t à c h e r i s p o n d e a n c h e a l l ' e s i g e n z a d i E u r o 2 0 3 2 , m a n o n s o l o " , h a s p i e g a t o A b o d i . T u t t a I t a l i a s p e r a p o i c h e l a N a z i o n a l e s i q u a l i f i c h i p e r i p r o s s i m i M o n d i a l i d i c a l c i o c o n G a t t u s o a l l a g u i d a " G a t t u s o m i p i a c e p e r c h é s o l l e c i t a s e c o n d o m e a s p e t t i c a r a t t e r i a l i e d i a p p a r t e n e n z a c h e s i d e v o n o n e c e s s a r i a m e n t e c o m b i n a r e , c o m u n q u e , c o n i l d a t o t e c n i c o m a c h e d i v e n t a n o i n a l c u n i m o m e n t i d e c i s i v i . A b b i a m o u n a b u o n a N a z i o n a l e , c o n q u a l c h e e l e m e n t o d i e c c e l l e n z a , m a p e r c o m p e t e r e a l m e g l i o s o n o n e c e s s a r i a r m o n i a , s p i r i t o d i s q u a d r a e t e n s i o n e e m o t i v a , i n s i e m e a l l ’ o n o r e d i v e s t i r e l a m a g l i a a z z u r r a . B i s o g n a u s c i r e d a l c a m p o a v e n d o d a t o t u t t o , a v e n d o c e r c a t o d i d a r e q u e l q u a l c o s a i n p i ù c h e a c e r t i l i v e l l i d e t e r m i n a i l r i s u l t a t o e G a t t u s o è l ' u o m o g i u s t o p e r o t t e n e r e t u t t o q u e s t o " , h a p r o s e g u i t o A b o d i . " G a t t u s o è l ' u o m o g i u s t o p e r p o r t a r e l ' I t a l i a a l M o n d i a l e . E ' u n s o g n o d i t u t t i n o i , s a l v o c h e p e r q u a l c u n o c h e s e m b r a q u a s i t i f a r e c o n t r o . N o i i n v e c e a b b i a m o s o l t a n t o u n g r a n d e a m o r e : q u e l l o p e r l a m a g l i a a z z u r r a , d i t u t t e l e d i s c i p l i n e s p o r t i v e , a p a r t i r e d a l c a l c i o . I l M o n d i a l e m a n c a a n o i a d u l t i c h e s i a m o c r e s c i u t i c o n i l p i a c e r e , l a g i o i a , l a p a s s i o n e d e l l ’ e v e n t o n e l q u a l e , c o m u n q u e , a b b i a m o s e m p r e c e r c a t o d i b e n f i g u r a r e , r i u s c e n d o a n c h e a f a r m o l t o b e n e i n t a n t e o c c a s i o n i . V o g l i a m o i l M o n d i a l e s o p r a t t u t t o p e r i n o s t r i f i g l i , i n o s t r i n i p o t i , c o m u n q u e p e r i p i ù g i o v a n i , p e r i p i ù p i c c o l i c h e n o n h a n n o v i s t o l ’ I t a l i a i n c a m p o , a n c h e p e r c h é l ' u l t i m a p a r t e c i p a z i o n e n e l 2 0 1 2 c i h a v i s t o e n t r a r e e u s c i r e m o l t o v e l o c e m e n t e - h a d e t t o i l m i n i s t r o - . C ' è f i d u c i a e n o n p u ò e s s e r e a l t r i m e n t i . G a t t u s o h a g i à d i m o s t r a t o d i s a p e r s o l l e c i t a r e q u e l l a c o m p o n e n t e e m o t i v a , p s i c o l o g i c a , p a s s i o n a l e , c h e è m a n c a t a n e g l i u l t i m i a n n i . I o n o n c r e d o c h e a b b i a m o d i m e n t i c a t o i l m o d o c o n i l q u a l e s i g i o c a a c a l c i o . D o b b i a m o t r o v a r e u l t e r i o r i m o t i v a z i o n i , c i v u o l e a p p u n t o q u e s t a c a p a c i t à d i g u i d a r e i l g r u p p o c h e G a t t u s o p o s s i e d e , q u i n d i p e n s o p o s i t i v o " . N e i p r o s s i m i g i o r n i p r e n d e r a n n o i l v i a l e A t p F i n a l s d i t e n n i s a T o r i n o , c o n S i n n e r c h e p r o v e r à a f a r e i l b i s p e r r e s t a r e n u m e r o 1 a l m o n d o e c h e s i è d e t t o o r g o g l i o s o d i e s s e r e i t a l i a n o " I l f a t t o c h e a b b i a r i b a d i t o l a s u a i t a l i a n i t à s e c o n d o m e è u n v a l o r e i n f i n i t o . J a n n i k è n a t o i n u n l u o g o d o v e c o n v i v o n o d e l l e s e n s i b i l i t à e d e l l e c u l t u r e d i f f e r e n t i , q u i n d i l a s u a d i c h i a r a z i o n e s e c o n d o m e v a a n c o r a p i ù n o n s o l t a n t o a p p r e z z a t a , m a v a l o r i z z a t a " , h a a g g i u n t o A b o d i c o m m e n t a n d o l ' i n t e r v i s t a d i J a n n i k S i n n e r a S k y n e l l a q u a l e s i è d i c h i a r a t o " o r g o g l i o s o d i e s s e r e i t a l i a n o " . " L a r i n u n c i a a l l a C o p p a D a v i s n o n l ’ h a p r e s a a c u o r l e g g e r o - s o t t o l i n e a i l m i n i s t r o - e d è s t r e t t a m e n t e l e g a t a a l l a c o n o s c e n z a d e l s u o f i s i c o , c h e d o p o u n a s t a g i o n e m o l t o i n t e n s a a n c h e p s i c o l o g i c a m e n t e , l o h a p o r t a t o a d e c i d e r e d i f e r m a r s i d o p o l e F i n a l i A t p d i T o r i n o . P e r r e s t a r e a i m a s s i m i l i v e l l i , c o m e n o i t u t t i v o g l i a m o c h e r i m a n g a , d e v e f a r e u n c e r t o t i p o d i p r o g r a m m a z i o n e c h e q u e s t ' a n n o n o n c o m p r e n d e l a D a v i s . S o n o c e r t o c h e t o r n e r à i l p r o s s i m o a n n o . V a a c c e t t a t a e c o m p r e s a l a s u a s c e l t a e d è i m p o r t a n t e c h e J a n n i k a b b i a p a r l a t o e s p i e g a t o i m o t i v i " . L e A t p F i n a l s r e s t e r a n n o a T o r i n o o s i s p o s t e r a n n o a M i l a n o ? " L e A t p F i n a l s s a r a n n o i t a l i a n e f i n o a l 2 0 3 0 e q u e s t o è i l d a t o p i ù i m p o r t a n t e , c o s ì c o m e s a r à i m p o r t a n t e c h e s i i n i z i i l n u o v o q u i n q u e n n i o a T o r i n o , c h e s i è m e r i t a t a l a c o n f e r m a . C h e s i s p o s t i n o a M i l a n o p i ù a v a n t i è u n t e m a c h e p e r o r a p a s s a i n s e c o n d o p i a n o . E ' u n a s c e l t a c h e f a r à p o i l a F e d e r a z i o n e c o n l ' A t p e n o i p o t r e m o n o n s o l o a s s i s t e r e , m a d a r e i l n o s t r o s u p p o r t o c o s ì c o m e a b b i a m o g i à f a t t o s o p r a t t u t t o p e r c h é r i m a n e s s e r o i t a l i a n e p e r a l t r i c i n q u e a n n i " , h a s o t t o l i n e a t o A b o d i . " T o r i n o e l a r e g i o n e P i e m o n t e h a n n o m e r i t a t o u n a c o n t i n u i t à n o n s o l o c o m e r i s a r c i m e n t o d e l l e p r i m e d u e e d i z i o n i c h e s o n o s t a t e i n d u b b i a m e n t e c o n d i z i o n a t e d a l C o v i d , m a c h e c o m u n q u e s o n o s t a t e o t t i m a m e n t e g e s t i t e d a l l a F e d e r t e n n i s - h a a g g i u n t o i l m i n i s t r o - a n c h e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n S p o r t e S a l u t e c h e h a d a t o u n c o n t r i b u t o m o l t o i m p o r t a n t e p e r o t t e n e r e q u e s t e f i n a l i e p o i p e r g e s t i r l e i n q u e s t i a n n i , a s u p p o r t o d e l l a F e d e r a z i o n e " . A l t r o t e m a m o l t o d i b a t t u t o è q u e l l o d e l l a s f i d a d i c a m p i o n a t o t r a M i l a n e C o m o a P e r t h " A u s p i c o c h e o l t r e a r e s t i t u i r e a i t i f o s i , i l n o s t r o p r i m o p e n s i e r o , e i l r a t e o d e l l ' a b b o n a m e n t o , s i p o s s a f a r v e d e r e q u e s t a p a r t i t a i n c h i a r o , a t u t t i . M i a p p e l l o a l l a d i s p o n i b i l i t à d e l l e p i a t t a f o r m e , d e i t i t o l a r i d e i d i r i t t i , m a s o p r a t t u t t o d e l l a L e g a " , h a a f f e r m a t o a l l ' A d n k r o n o s i l m i n i s t r o p e r l o s p o r t e i g i o v a n i A n d r e a A b o d i , i n m e r i t o a l l a p o s s i b i l i t à d i g i o c a r e l a g a r a d i c a m p i o n a t o M i l a n - C o m o a P e r t h , i n A u s t r a l i a . " H o r i c e v u t o a n c h e m a i l d a i t a l i a n i i n A u s t r a l i a c h e s o t t o l i n e a v a n o l a f e l i c i t à d i v e d e r g i o c a r e u n a p a r t i t a d e l n o s t r o c a m p i o n a t o a c a s a l o r o , d a l l ' a l t r a p a r t e d e l m o n d o - a g g i u n g e i l m i n i s t r o - . I n o g n i c a s o m i a u g u r o c h e q u e s t a p a r t i t a p o s s a e s s e r e u n ’ o p p o r t u n i t à d i p r o m o z i o n e d e l s i s t e m a i t a l i a n o a l l ' e s t e r o , m a b i s o g n a a n c h e l a v o r a r e d i p i ù s u l p r o d o t t o c a l c i o e s u g l i s t a d i c h e n e r a p p r e s e n t a n o u n a p a r t e " . D i v i e t o d i t r a s f e r t a p e r a l c u n e t i f o s e r i e m o t i v a t o d a r a g i o n i d i o r d i n e e s i c u r e z z a p u b b l i c a ? " C ' è u n c o n f r o n t o n e l r i s p e t t o d e i r u o l i c o n i l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o P i a n t e d o s i c o n i l q u a l e c ' è p e r f e t t a s i n t o n i a . D a u n l a t o i o c a p i s c o c h e c i s i a l a n e c e s s i t à d i c o n t e n e r e i r i s c h i d i s c o n t r i c h e p e r a l t r o s o n o s e m p r e p i ù e s t e r n i r i s p e t t o a g l i i m p i a n t i s p o r t i v i . S i p o s s o n o v e r i f i c a r e i n a u t o s t r a d a o i n u n a s t a z i o n e f e r r o v i a r i a . N o n è f a c i l e p e r i l m i n i s t e r o d e l l ' i n t e r n o , p e r l e q u e s t u r e , l e p r e f e t t u r e r i s p o n d e r e a f a t t i c h e p r i m a a v v e n i v a n o d e n t r o l o s t a d i o o i n p r o s s i m i t à . I n o g n i c a s o , i o s o n o p e r l a r e s p o n s a b i l i t à i n d i v i d u a l e , c h i s b a g l i a p a g a p e r c h é s o n o t r o p p e l e p e r s o n e c h e v e n g o n o p r i v a t e d e l l a p o s s i b i l i t à d i p a r t e c i p a r e a u n o s p e t t a c o l o s o l o p e r c h é c ' è u n m a n i p o l o d i d e l i n q u e n t i c h e s p e s s o p o i d i v e n t a n o c r i m i n a l i o a d d i r i t t u r a a s s a s s i n i , c h e c o n d i z i o n a n o i l g i u d i z i o s u i n t e r e t i f o s e r i e " , h a c o n c l u s o A b o d i , i n m e r i t o a i d i v i e t i i m p o s t i a d a l c u n e t i f o s e r i e d i s e g u i r e l a p r o p r i a s q u a d r a i n t r a s f e r t a . " D e n t r o l o s t a d i o , i n o g n i c a s o , b i s o g n a u s a r e a n c o r a d i p i ù l a t e c n o l o g i a , c o m e i l r i c o n o s c i m e n t o f a c c i a l e c h e p e r m e t t e d i t u t e l a r e i t i f o s i e i n d i v i d u a r e p u n t u a l m e n t e i f a c i n o r o s i , m e t t e n d o l i i n c o n d i z i o n e d i n o n n u o c e r e a l l a m o l t i t u d i n e d e i t i f o s i c h e v o g l i o n o a n d a r e a l l o s t a d i o p e r d i v e r t i r s i - h a a g g i u n t o i l m i n i s t r o - . L o r i b a d i s c o , s o n o p e r l a r e s p o n s a b i l i t à i n d i v i d u a l e p e r ò r i s p e t t o i l l a v o r o d e l c o l l e g a P i a n t e d o s i e d i t u t t e l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e c h e s o n o c e r t a m e n t e a c o n o s c e n z a d i e l e m e n t i c h e n o i i g n o r i a m o e c h e n o n s e m p r e s o n o c o m p r e n s i b i l i p e r n o i " . L o t t a a l l a p i r a t e r i a s e m p r e p i ù e f f i c a c e " L a p i r a t e r i a è u n a d e l l e f a c c e d e l l ' e c o n o m i a c r i m i n a l e , c o s ì c o m e l o s o n o l e s c o m m e s s e i l l e c i t e , f e n o m e n i c h e v a n n o c o n t r a s t a t i o g n i g i o r n o , c o m e s t i a m o f a c e n d o . I n i z i a n o , i n f a t t i , a v e d e r s i d e i s e g n a l i c o n f o r t a n t i , c e l o d i c o n o i d a t i p e r c h é a u m e n t a n o g l i a s c o l t i c h e n o n s o n o s o l t a n t o u n i n d i c a t o r e m o l t o i m p o r t a n t e d e l f a s c i n o d e l c a m p i o n a t o , m a s o n o i l f r u t t o a n c h e d e l l e a t t i v i t à d i c o n t r a s t o c h e s t a n n o p o r t a n d o a v a n t i , c o n g r a n d e e f f i c a c i a , l a G u a r d i a d i F i n a n z a e l a P o l i z i a P o s t a l e " , h a d e t t o i l m i n i s t r o p e r l o s p o r t e i g i o v a n i . " S o n o i l f r u t t o a n c h e d i u n a n o r m a c h e è s t a t a v o l u t a d a l P a r l a m e n t o c o n i l p i e n o s o s t e g n o d e l G o v e r n o , c h e h a d e t e r m i n a t o u n m o d e l l o u n i c o n e l s u o g e n e r e , t r a i p i ù e f f i c a c i a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , s o s t a n z i a t o a n c h e d a u n a p i a t t a f o r m a t e c n o l o g i c a c h e è s t a t a m e s s a a d i s p o s i z i o n e d a l l a L e g a d i S e r i e A . N o n s o l o i n t e r r o m p e r e i l s e r v i z i o i l l e g a l e m a c o l p i r e a n c h e i l s i n g o l o a c q u i r e n t e d e l ' p e z z o t t o ' è u n d e t e r r e n t e m o l t o i m p o r t a n t e . N o n s e m p r e s i h a l a c a p a c i t à d i c o m p r e n d e r e c h e q u e i s o l d i c h e t i c o n s e n t o n o d i v e d e r e l a p a r t i t a i l l e g a l m e n t e , a l i m e n t a n o i n r e a l t à u n ' e c o n o m i a c h e p o i r e i n v e s t e i n u l t e r i o r i a t t i v i t à c r i m i n a l i c o m e d r o g a , a r m i e q u a n t ' a l t r o " , h a s o t t o l i n e a t o i l m i n i s t r o .